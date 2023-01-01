Внедрение версии в Python пакет: простой и стандартный способ
Быстрый ответ
Чтобы внедрить номер версии в ваш пакет Python, следует прописать в файле
__init__.py переменную
__version__. При этом стоит придерживаться формата семантического версионирования (
MAJOR.MINOR.PATCH). Вот так:
# В файле __init__.py вашего пакета
__version__ = '1.0.0' # Версионирование просто и понятно – ваши программистские радости вырастают в геометрической прогрессии
Для вывода номера версии:
# Получаем версию пакета
from your_package import __version__
print(__version__) # Отобразит номер версии, сэкономив ваше время
Версионирование через данный подход станет ключом к эффективному управлению зависимостями и понятной навигации по изменениям в последующих релизах вашего пакета.
Версионирование 101: Основы
Триумвират PEP
Работая над проектом на Python, вы наверняка знакомы с "Триумвиратом PEP". PEP 440 вводит четкие правила по формату версий, PEP 396 советует использовать именно
__version__, а PEP 8 указывает на наилучшее место для размещения "dunder" имен модулей.
Единый источник истины
Один за всех, и все за одного! Сохраните информацию о версии в файле
_version.py, расположенном в каталоге вашего пакета. Он станет единым источником информации о версии.
Универсальный формат версии
Следуйте принципам семантического версионирования, присваивайте
__version__ строковое значение, что делает его универсально применимым и соответствующим PEP 440.
Синхронизация версий
Для поддержания синхронизации между
setup.py и
_version.py, рекомендуется использовать регулярные выражения, чтобы не применять прямой импорт пакета в
setup.py:
# В файле setup.py
import re
with open("your_package/_version.py", "rt") as fh:
version = re.search(r"__version__ = '([^']+)'", fh.read()).group(1)
# Владение регулярными выражениями – повод для гордости на любом собрании Python-разработчиков
Автоматическое версионирование
Не отвергайте страсть к автоматизации, присущую каждому программисту! Инструменты, такие как python-versioneer или pbr, позволяют автоматизировать управление версиями на основе git-тегов, исключая ручное обновление.
Визуализация версионирования: почтовая аналогия
Версионирование можно сравнить со службой почты:
Ваш пакет: Письмо, готовое к отправке 📨
__version__ = '1.0.0' # Почтовая марка, удостоверяющая доставку, и радующая пользователей, подобно почтальонам!
Доставка пакета: Получатель мгновенно узнает детали версии по наклейке на посылке:
📨→ 🏷️ `Версия: 1.0.0`
Это понятно, прозрачно и надёжно, как утренний кофе ☕️.
Последовательное использование
Придерживайтесь общепринятого именования
__version__, чтобы обеспечивать единообразие между стандартными библиотеками и сторонними модулями.
Упрощённое сравнение
При сравнении версий в коде рекомендуется применять представление версий в виде кортежей целых чисел.
Разрешение проблем установки и сборки
Избегайте прямого импорта пакета в
setup.py, чтобы предотвратить нежелательные побочные эффекты во время установки и возможные проблемы при сборке.
Полезные материалы
- PEP 396 – Номера версий модуля – Детальное разъяснение схемы нумерации версий модулей в Python.
- Семантическое версионирование 2.0.0 – Золотой стандарт нумерации версий.
- Унификация версии пакета – Руководство по упаковке Python — Подробное руководство по менеджменту версий вашего пакета.
- Документация setuptools 69.1.0.post20240212 – Незаменимый инструмент для решения задач упаковки Python.
- GitHub – python-versioneer/python-versioneer – Автоматизация версионирования для Python-проектов.
- bumpversion · PyPI — Удобный инструмент для безошибочного увеличения номеров версий.
- Как опубликовать пакет Python с открытым исходным кодом на PyPI – Real Python — Глубокое погружение в файл
setup.py, направляющее вас по процессу упаковки и распространения пакета.
Антон Крылов
Python-разработчик