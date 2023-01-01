Внедрение версии в Python пакет: простой и стандартный способ

Быстрый ответ

Чтобы внедрить номер версии в ваш пакет Python, следует прописать в файле __init__.py переменную __version__ . При этом стоит придерживаться формата семантического версионирования ( MAJOR.MINOR.PATCH ). Вот так:

Python Скопировать код # В файле __init__.py вашего пакета __version__ = '1.0.0' # Версионирование просто и понятно – ваши программистские радости вырастают в геометрической прогрессии

Для вывода номера версии:

Python Скопировать код # Получаем версию пакета from your_package import __version__ print(__version__) # Отобразит номер версии, сэкономив ваше время

Версионирование через данный подход станет ключом к эффективному управлению зависимостями и понятной навигации по изменениям в последующих релизах вашего пакета.

Версионирование 101: Основы

Триумвират PEP

Работая над проектом на Python, вы наверняка знакомы с "Триумвиратом PEP". PEP 440 вводит четкие правила по формату версий, PEP 396 советует использовать именно __version__ , а PEP 8 указывает на наилучшее место для размещения "dunder" имен модулей.

Единый источник истины

Один за всех, и все за одного! Сохраните информацию о версии в файле _version.py , расположенном в каталоге вашего пакета. Он станет единым источником информации о версии.

Универсальный формат версии

Следуйте принципам семантического версионирования, присваивайте __version__ строковое значение, что делает его универсально применимым и соответствующим PEP 440.

Синхронизация версий

Для поддержания синхронизации между setup.py и _version.py , рекомендуется использовать регулярные выражения, чтобы не применять прямой импорт пакета в setup.py :

Python Скопировать код # В файле setup.py import re with open("your_package/_version.py", "rt") as fh: version = re.search(r"__version__ = '([^']+)'", fh.read()).group(1) # Владение регулярными выражениями – повод для гордости на любом собрании Python-разработчиков

Автоматическое версионирование

Не отвергайте страсть к автоматизации, присущую каждому программисту! Инструменты, такие как python-versioneer или pbr, позволяют автоматизировать управление версиями на основе git-тегов, исключая ручное обновление.

Визуализация версионирования: почтовая аналогия

Версионирование можно сравнить со службой почты:

Markdown Скопировать код Ваш пакет: Письмо, готовое к отправке 📨

Python Скопировать код __version__ = '1.0.0' # Почтовая марка, удостоверяющая доставку, и радующая пользователей, подобно почтальонам!

Markdown Скопировать код Доставка пакета: Получатель мгновенно узнает детали версии по наклейке на посылке: 📨→ 🏷️ `Версия: 1.0.0` Это понятно, прозрачно и надёжно, как утренний кофе ☕️.

Последовательное использование

Придерживайтесь общепринятого именования __version__ , чтобы обеспечивать единообразие между стандартными библиотеками и сторонними модулями.

Упрощённое сравнение

При сравнении версий в коде рекомендуется применять представление версий в виде кортежей целых чисел.

Разрешение проблем установки и сборки

Избегайте прямого импорта пакета в setup.py , чтобы предотвратить нежелательные побочные эффекты во время установки и возможные проблемы при сборке.

