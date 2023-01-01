Включение CORS в Django REST Framework: пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В первую очередь, в проект необходимо добавить django-cors-headers . Сделайте следующие изменения в настройках:

Python Скопировать код # settings.py INSTALLED_APPS = [..., 'corsheaders', ...] MIDDLEWARE = [..., 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', ...] CORS_ALLOWED_ORIGINS = ["https://example.com", "http://localhost:3000"]

Обратите внимание: обязательно нужно установить CORS_ALLOWED_ORIGINS , перечислив те домены, доступ с которых к вашему API для осуществления кросс-доменных запросов должен быть разрешён. Теперь ваш API способен работать с CORS.

Установка

Сначала установите django-cors-headers , используя следующую команду:

shell Скопировать код pip install django-cors-headers

Настройка конфигурации Django

Теперь произведите настройку Django. Расширьте список INSTALLED_APPS , включив в него 'corsheaders' , а также добавьте 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware' в MIDDLEWARE перед CommonMiddleware :

Python Скопировать код INSTALLED_APPS = [ # ... ваши замечательные приложения, 'rest_framework', 'corsheaders', ] MIDDLEWARE = [ # ... другие необходимые компоненты для оптимизации вашего приложения, 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', # ... дополняем список MIDDLEWARE... ]

Настройка параметров CORS

Пришло время определить параметры CORS, воспользовавшись следующими настройками:

CORS_ALLOWED_ORIGINS : Конкретные источники, доступ с которых для кросс-доменных запросов разрешён.

: Конкретные источники, доступ с которых для кросс-доменных запросов разрешён. CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS : Разрешает запросы из всех источников. Будьте аккуратны с этой настройкой.

: Разрешает запросы из всех источников. Будьте аккуратны с этой настройкой. CORS_ALLOW_CREDENTIALS : Если установили значение True , то разрешает использование cookies и заголовков для управления учётными данными.

: Если установили значение , то разрешает использование cookies и заголовков для управления учётными данными. CORS_ALLOWED_ORIGIN_REGEXES : Разрешает запросы с источников, соответствующих указанным регулярным выражениям.

Выбор настроек должен осуществляться обдуманно и обеспечивать баланс между удобством и безопасностью.

Распространённые схемы настроек и лучшие практики

Ограничьте допустимые источники запросов при помощи CORS_ALLOWED_ORIGINS . Избегайте использования CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS на продуктивных серверах.

. Избегайте использования на продуктивных серверах. Если необходима поддержка cookies или аутентификация через сессии, установите CORS_ALLOW_CREDENTIALS в значение True .

в значение . Для сложных настроек CORS обращайтесь к официальной документации.

Если написали собственное промежуточное ПО для CORS, разместите его в myapp/middleware/corsMiddleware.py и аккуратно настройте необходимые заголовки.

Визуализация

CORS подобен бармену, который определяет, кто сможет попасть на вашу Django-вечеринку. Если CORS включен, допустимые домены проходят без проблем.

Markdown Скопировать код Без CORS: 🏰 [🛑] 🌐 – Извините, вход только по списку. С CORS: 🏰 [✅] 🌐 – Добро пожаловать, гость из списка разрешенных!

Активация CORS в settings.py может выглядеть так:

Python Скопировать код INSTALLED_APPS += ['corsheaders'] MIDDLEWARE += ['corsheaders.middleware.CorsMiddleware'] CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True # Открытый доступ или используйте CORS_ALLOWED_ORIGINS для ограничения списка.

Добро пожаловать на Django-вечеринку!

Раздел по устранению неисправностей

Если вы столкнулись с проблемами в ходе работы с django-cors-headers , проверьте следующее:

CorsMiddleware должен располагаться выше CommonMiddleware в списке MIDDLEWARE.

должен располагаться выше в списке MIDDLEWARE. Используйте корректные регулярные выражения Python для CORS_ALLOWED_ORIGIN_REGEXES , учтите чувствительность к регистру.

, учтите чувствительность к регистру. Избегайте использования CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS без острой необходимости для сохранения производительности и обеспечения надёжности сервера.

