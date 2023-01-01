Визуальное форматирование таблиц pandas dataframe в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В случае необходимости быстро и аккуратно распечатать DataFrame в pandas, вам стоит настроить следующие параметры pd.options.display : установите max_columns и max_rows в значение None . Затем примените метод df.to_string() :

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [3, 4]}) pd.options.display.max_columns = None pd.options.display.max_rows = None print(df.to_string(index=False))

В результате ваш DataFrame будет представлен в читаемом и вполне удобном виде, а именно в формате полной таблицы.

Углубляемся в тему

Tabulate: Отличный вариант для ваших данных

Если хотите показать свой DataFrame в виде текстовой таблицы, воспользуйтесь библиотекой tabulate . Примените при этом параметры headers='keys' и tablefmt='psql' :

Python Скопировать код from tabulate import tabulate print(tabulate(df, headers='keys', tablefmt='psql'))

Таким образом, ваш DataFrame преобразится в элегантную таблицу, отлично подходящую для составления отчетов и проведения презентаций.

Markdown: Станьте звездой GitHub

Для работы с GitHub заодно используйте метод to_markdown() :

Python Скопировать код print(df.to_markdown())

HTML таблицы: Совместимость с браузерами и Jupyter notebooks

На веб-страницах и Jupyter notebooks, примените df.to_html() . Для интерактивного вывода используйте IPython.display :

Python Скопировать код from IPython.display import display, HTML display(HTML(df.to_html()))

PrettyTable: ASCII смотрится лучше, чем когда-либо!

prettytable сможет преобразовать ваш DataFrame в ASCII таблицу:

Python Скопировать код from prettytable import PrettyTable import io import csv output = io.StringIO() df.to_csv(output) output.seek(0) table = PrettyTable() table.field_names = df.columns.tolist() for row in csv.reader(output): table.add_row(row) print(table)

За рамками базового

Изучите более 20 различных форматов для DataFrame.to_markdown() и адаптируйте их под свой стиль и предпочтения.

Дальнейшее развитие

Интерактивное отображение: Для мастеров веб-технологий

Для создания интерактивных таблиц в веб-приложениях используйте DataFrame.to_html(classes='table table-striped') , затем добавьте Javascript и оформите с помощью CSS классов!

Облегчаем обмен данными: Сохраняем таблицы

Вы всегда можете сохранить вашу таблицу в формате HTML-файла:

Python Скопировать код df.to_html('my_pretty_table.html')

Не прекращайте изучение

Продолжайте обучаться, изучая более сложные методики изящной распечатки и стилизации. В разделе Полезные материалы представлены официальные руководства и документация.

Визуализация

Превращайте ваш DataFrame из простого списка элементов:

Markdown Скопировать код 📔: [Фото 1, Фото 2, Фото 3]

В визуально насыщенный каталог:

Markdown Скопировать код 📔 ➡️ 🖼️🌟🖼️🌟🖼️ # Теперь ваш DataFrame – это настоящая галерея искусства.

Придайте жизни каждой строке, наполнив их смыслом:

Python Скопировать код print(df.to_string())

