Увеличение размера графиков в Jupyter Notebook: инструкция
Быстрый ответ
Если вы хотите, чтобы графики, созданные в Jupyter Notebook, отображались крупнее, задайте размеры параметра
figure.figsize в библиотеке
matplotlib:
plt.rcParams['figure.figsize'] = [12, 8] # Теперь графики отобразятся размером 12x8 дюймов
Рекомендуется применять данную настройку в начале работы над блокнотом, тогда все графики автоматически станут большего размера.
Размер имеет значение: осознание ширины и высоты в Matplotlib
В
matplotlib размеры графика задаются в дюймах, которые являют собой виртуальные единицы и не привязаны к реальным физическим параметрам.
Для задания размера конкретного графика используйте параметр
figsize:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 10)) # Создание графика размерами 14x10 дюймов
Здесь цифры
(14, 10) означают ширину и высоту графика в цифровом пространстве.
Высокое разрешение: улучшение резкости с помощью
Параметр
dpi, определяющий плотность пикселей на дюйм в
matplotlib, мы получаем более чёткую картинку:
plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=120) # Графики будут более детализироваными
Настройка
dpi отлично подходит для создания тепловых карт и точечных диаграмм с внушительным уровнем детализации.
Интерактивность: использование ядер notebook и widget
Для добавления в графику интерактивного поведения можно использовать ядра
%matplotlib notebook в Jupyter Notebook и
%matplotlib widget в Jupyter Lab.
%matplotlib notebook
# Теперь доступно интерактивное масштабирование
При замене ядра рекомендуется перезагрузить ядро для предотвращения возможных ошибок.
Визуализация
Воспринимайте ваш Jupyter блокнот как альбом для иллюстраций, где каждый график — это картинка:
# Настраивайте размер иллюстраций!
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [10, 6] # Задаём ширину и высоту в дюймах
Иллюстрация для наглядности:
Без настройки: 📔 с маленькими картинками 📸📸
С настройкой: 📔 с большими картинками 📸📸
# Большие графики обеспечат лучшую видимость и детализацию!
Настроить палитру и стиль вашего графика
Можно индивидуализировать графики, настроив их фон и края через
plt.rcParams:
plt.rcParams['figure.facecolor'] = 'lightgrey' # Более изысканный цвет фона
plt.rcParams['axes.edgecolor'] = 'blue' # Цветные края помогут выделить график
Такие изменения делают ваши графики уникальными и узнаваемыми.
Как установить размер графика для пользователей R
Тем, кто предпочитает язык программирования R, в Jupyter Notebook с ядром R размеры графиков устанавливаются через функцию
options():
options(repr.plot.width=12, repr.plot.height=8) # Теперь графики отображаются в стиле R!
Баланс между размером и производительностью блокнота
Будьте в курсе, что большие графики могут затягивать время их отрисовки и замедлять работу блокнота. Найдите оптимальный баланс между детализацией изображений и скоростью их загрузки.
Зона комфорта: обеспечение удобочитаемости
Рост размеров графиков должен облегчать интерпретацию данных и уменьшить необходимость постоянной прокрутки страницы. Графики должны гармонично дополнять содержание вашего блокнота.
Екатерина Громова
аналитик данных