Устраняем ошибку установки lxml на Ubuntu: libxml2 и libxslt

Быстрый ответ

Для установки lxml на Ubuntu выполните одну из команд в терминале: sudo apt-get install python3-lxml для Python 3 или sudo apt-get install python-lxml для Python 2. Если нужна последняя версия, используйте virtualenv и/или pip , выполнив pip install lxml . Обязательно предварительно установите требуемые для сборки библиотеки командой sudo apt-get install libxml2-dev libxslt-dev python-dev .

Подготовка системы

Прежде чем выполнять установку lxml, убедитесь в том, что ваша система обновлена и все крайние версии пакетов установлены. Сначала обновите список пакетов и установите обновления при помощи команд sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade . Проверьте версию Python с помощью команд python --version или python3 --version и убедитесь, что она совместима с lxml. Для компиляции программ нужно установить пакет build-essential , использовав команду sudo apt-get install build-essential .

Возможные ошибки установки

Ошибка при установке обычно свидетельствует о несовместимости текущей версии lxml и вашей версии Python. Если такая проблема возникает, установите старую версию lxml: pip install lxml==<старая_версия> .

Если у вас 64-битная система, возможны трудности с совместимостью. В этом случае установите пакет lib32z1-dev , выполните команду sudo apt-get install lib32z1-dev . Если вы работаете на Ubuntu 13.04 x64, рекомендуется дополнительно установить zlib1g-dev для обеспечения работы с zlib.

Если вы используете Vagrant, учтите, что установка lxml требует значительных ресурсов, поэтому объем памяти виртуальной машины должен быть не менее 1024 МБ.

Установка через

Когда необходима самая последняя версия пакета или установка в изолированной среде, предпочтительней использовать pip и virtualenv . Управление пакетами с помощью pip более удобно, чем с easy_install . Создайте виртуальное окружение и активируйте его: virtualenv venv и source venv/bin/activate . После этого lxml можно установить командой pip install lxml .

План действий по установке

Установка lxml схожа с постройкой здания для вашей Python-среды:

# Готовим инструменты и материалы, 'заливаем фундамент':
sudo apt-get install -y libxml2-dev libxslt-dev python-dev

# 'Строим дом', устанавливая библиотеку:
pip install lxml

# Итак, можно 'вселяться'! Лишь бы переезд в реальности был столь же прост:
import lxml.etree

Справляемся с трудностями

Прежде всего, не забудьте установить необходимые библиотеки для разработки, такие как libxml2 и libxslt . Если возникнут проблемы, поищите решения на StackOverflow, ознакомьтесь с открытыми пул-реквестами проекта lxml на GitHub.

Официальное руководство по установке lxml также может оказаться полезным, следуйте там предложенным инструкциям для Ubuntu. Профессиональный совет: установка зависимостей, таких как libxml2-dev , libxslt1-dev и python-dev , в одном пакете может предотвратить возникновение проблем совместимости.

Загадка библиотек

Выбор между через пакет python-lxml и установкой через pip зависит от того, насколько важен для вас контроль версий и окружения разработки. Понимание роли библиотек вроде libxml2-dev и libxslt1-dev крайне важно, так как lxml – это их интерфейс для C.

Полезные материалы