Устраняем индекс-столбец в pandas CSV: без KeyError

Быстрый ответ

Если во время импорта данных из CSV-файла в pandas вы не хотите использовать первый столбец в качестве индекса, укажите параметр index_col=None при вызове функции read_csv :

Python Скопировать код df = pd.read_csv('your_file.csv', index_col=None)

Альтернативно можно задать index_col=False , что явно указывает на то, что ни один из столбцов не следует интерпретировать как индекс:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('your_file.csv', index_col=False)

Использование этих параметров позволит вам корректно обрабатывать индексы при загрузке данных.

Понимание концепции индекса в pandas

Невидимый, но влиятельный

В DataFrame индекс ведет себя как неотразимый кулисный управляющий, который незаметно упорядочивает данные, не проявляя своего присутствия.

Подход с сохранением типов данных

При удалении индекса предпочительнее использовать df.reset_index() , а не df = pd.DataFrame(df.values) . Это поможет избежать нежелательного изменения типов данных.

Самостоятельная настройка индекса

Хотите контролировать управление DataFrame? Установите индекс вручную с помощью df.set_index('column_name', inplace=True) и направьте ваш DataFrame туда, куда необходимо.

Управление индексом в DataFrame

Правильный сброс индекса

Чтобы начать работу с DataFrame как с чистого листа, используйте:

Python Скопировать код df.reset_index(drop=True, inplace=True)

После этого DataFrame будет обновлён и готов к дальнейшему использованию с новым индексом.

Преобразование индекса в столбец

Если вам требуется перевести индекс в роль обычного столбца, сохранив при этом данные:

Python Скопировать код df.reset_index(inplace=True)

Благодаря данной трансформации, индекс преобразуется в один из столбцов, которые работают на равне с остальными данными.

Визуализация

Воображайте DataFrame как книжную полку с коллекцией книг:

Markdown Скопировать код Книжная полка (📚): [Индекс-книга(🔖), Данные-книга 1(📗), Данные-книга 2(📕), ...]

Вы хотите убрать специальную Индекс-книгу(🔖) и оставить полку только с данными:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)

В результате вы получите следующую полку:

Markdown Скопировать код Книжная полка (📚): [Данные-книга 1(📗), Данные-книга 2(📕), ...]

Индекс-книга исчезает, а оставшиеся книги формируют аккуратно организованный ряд.

Подготовка DataFrame к использованию

Правильное присвоение переменных на основе столбцов

Если вы задаёте переменные, опираясь на столбцы DataFrame, исключите возможность замены реального столбца индексом:

Python Скопировать код df.reset_index(inplace=True)

Такой подход позволит использовать исключительно оригинальные столбцы для любых присваиваний.

Упорядоченность индексов

Одержимы порядком? Вы можете обеспечить чёткую нумерацию индекса:

Python Скопировать код df.reset_index(drop=True, inplace=True)

Сделав так, каждый элемент индекса DataFrame будет занимать свое место.

Уникальность индексов и предотвращение беспорядка

Назначение столбца в качестве индекса с помощью df.set_index() требует острожности в отношении его уникальности. Неправильное управление может случайно вызвать хаос в ваших данных.

