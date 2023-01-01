Устранение ошибки 'x86_64-linux-gnu-gcc' при установке odoo-server#Установка софта
Быстрый ответ
Если при установке Python-пакета столкнулись с ошибкой
x86_64-linux-gnu-gcc не выполнена со статусом выхода 1, значит, недостает системных зависимостей. Направления для решения проблемы:
Установите необходимые для сборки расширений C/C++ компоненты:
sudo apt-get install build-essential
Установите заголовочные файлы Python, соответствующие вашей версии (для Python 3.x используйте
python3-dev):
sudo apt-get install python3-dev
Решите проблемы с библиотеками. Если в тексте ошибки упоминается конкретная библиотека (например,
libevent), установите для неё заголовочные файлы для разработки:
sudo apt-get install libevent-dev
Внимательно изучите сообщение об ошибке, что бы понять, какие компоненты требуют установки.
Такой подход поможет исправить ошибки при настройке Python-пакетов с помощью компилятора
gcc.
Разбирательство с зависимостями
Учёт требований к пакетам
Для решения проблем с
gcc установите нужные пакетные зависимости, так, например
libssl-dev для работы с криптографическими пакетами:
sudo apt-get install libssl-dev
Координация версий python-dev и файлов заголовков
Проверьте, что версия Python и версия файлов заголовков для разработки одинаковы:
# Python 2.x: python-dev
# Python 3.x: python3.x-dev (где `x` — ваша подверсия)
Принятие во внимание потребностей конкретных пакетов
Некоторые программы требуют установки дополнительных зависимостей, например для работы с изображениями при использовании
Pillow:
sudo apt-get install libjpeg-dev
Работа с Python 3 и его особенностями
При использовании Python 3 нужно установить
python3-dev, соответствующий вашей версии Python:
sudo apt-get install python3.6-dev
Особенности установки Odoo
Для установки Odoo необходим следующий набор библиотек:
sudo apt-get install libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev zlib1g-dev
Как исправить ошибку "`x86_64-linux-gnu-gcc' не выполнена со статусом выхода 1":
- Проверьте доступность компилятора:
whereis x86_64-linux-gnu-gccили
which gcc.
- Убедитесь в наличии заголовочных файлов C и настройки Python.
- Осуществите контроль над доступностью всех необходимых библиотек и зависимостей.
- Если процесс сборки прерывается, удалите ошибки на основе выдаваемых сообщений.
Обеспечение чистой сборки
Согласование версий в среде
- Синхронизируйте версии Python и системных библиотек.
- Используйте виртуальные окружения (
venvили
conda) для изоляции зависимостей.
Обход типичных трудностей
- Частая проблема — несоответствие версий. Проверьте их командами
python --versionи
gcc --version.
- Системные обновления могут привести к несовместимости, нарушив процесс сборки.
