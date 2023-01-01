Установка значения по умолчанию для DateTime в SQLAlchemy#Базы данных и ORM (SQLAlchemy) #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Если вам нужно установить значение по умолчанию для столбца DateTime в SQLAlchemy, рекомендуется использовать функцию
datetime.utcnow из модуля
datetime:
from sqlalchemy import Column, DateTime
from datetime import datetime
class YourModel(Base):
created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow)
Такой подход позволяет зафиксировать точное время создания записи в UTC, не привязывая его к моменту запуска сервера.
Подробный анализ работы с временными метками
Работа со значениями по умолчанию на стороне сервера
Важно разобраться с одной из ключевых особенностей SQLAlchemy – возможностью задавать значения по умолчанию, которые будут генерироваться сервером базы данных. С помощью параметра
server_default можно передать базе данных обязанность по созданию временных меток, избегая тем самым задержек и не нуждаясь в дублировании функционала:
from sqlalchemy import Column, DateTime, func
class YourModel(Base):
created_at = Column(DateTime, server_default=func.now())
Управление временными зонами
Если требуется учесть временную зону при определении
DateTime, используйте параметр
timezone=True. В сочетании с
func.now() это создаёт временные метки в UTC:
created_at = Column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now())
Обеспечение согласованности при обновлениях
Для того чтобы временная метка автоматически обновлялась при каждом изменении записи, воспользуйтесь опцией
onupdate=func.now(). Это будет гарантировать актуальность времени последних изменений:
updated_at = Column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now(), onupdate=func.now())
Решение возникающих ошибок
Если в процессе работы возникла ошибка типа
'__init__() unexpected keyword argument', вероятно, проблема кроется в некорректно заданном значении по умолчанию. Убедитесь в правильности его описания в функции
Column:
class YourModel(Base):
created_at = Column(DateTime, server_default=func.now())
Визуализация
Установка значения по умолчанию для
DateTime в SQLAlchemy можно сравнить с настройкой будильника:
|Действие
|Параллели в SQLAlchemy
|Задаёте время будильника
|
server_default=func.now()
|Будильник звонит
|Новая запись вставляется
|Время на будильнике
|Колонка отображает текущее время
Как и в случае с точно настроенным будильником, время всегда актуально и обновляется автоматически.
Транзакционно-специфичные метки времени в PostgreSQL
Использование функций
statement_timestamp() или
clock_timestamp() в PostgreSQL позволяет получить точное время в течение транзакции.
Импорт функций
Не забывайте про необходимость импортировать
from sqlalchemy.sql import func, чтобы использовать SQL-функции SQLAlchemy для установки значений по умолчанию.
Обход времени: для чего нужны серверы баз данных?
Для получения точных временных меток рекомендуется применять подход, когда метки времени задаются непосредственно на сервере баз данных. Этот метод позволяет избежать проблем, связанных с задержками или смещением времени на сервере приложений.
Сравнение сервера приложений и сервера баз данных
В вопросах надёжности и последовательности временных меток сервер баз данных обеспечивает более верное управление, чем серверы приложений.
Роль схематических миграций
Использование схематических миграций при развертывании упрощает управление значениями по умолчанию и облегчает внесение изменений в схему базы данных.
Милана Усова
разработчик бэкенда