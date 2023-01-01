Установка значения по умолчанию для DateTime в SQLAlchemy

#Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Если вам нужно установить значение по умолчанию для столбца DateTime в SQLAlchemy, рекомендуется использовать функцию datetime.utcnow из модуля datetime:

from sqlalchemy import Column, DateTime
from datetime import datetime

class YourModel(Base):
    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow)

Такой подход позволяет зафиксировать точное время создания записи в UTC, не привязывая его к моменту запуска сервера.

Подробный анализ работы с временными метками

Работа со значениями по умолчанию на стороне сервера

Важно разобраться с одной из ключевых особенностей SQLAlchemy – возможностью задавать значения по умолчанию, которые будут генерироваться сервером базы данных. С помощью параметра server_default можно передать базе данных обязанность по созданию временных меток, избегая тем самым задержек и не нуждаясь в дублировании функционала:

from sqlalchemy import Column, DateTime, func

class YourModel(Base):
    created_at = Column(DateTime, server_default=func.now())

Управление временными зонами

Если требуется учесть временную зону при определении DateTime, используйте параметр timezone=True. В сочетании с func.now() это создаёт временные метки в UTC:

created_at = Column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now())

Обеспечение согласованности при обновлениях

Для того чтобы временная метка автоматически обновлялась при каждом изменении записи, воспользуйтесь опцией onupdate=func.now(). Это будет гарантировать актуальность времени последних изменений:

updated_at = Column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now(), onupdate=func.now())

Решение возникающих ошибок

Если в процессе работы возникла ошибка типа '__init__() unexpected keyword argument', вероятно, проблема кроется в некорректно заданном значении по умолчанию. Убедитесь в правильности его описания в функции Column:

class YourModel(Base):
    created_at = Column(DateTime, server_default=func.now())

Визуализация

Установка значения по умолчанию для DateTime в SQLAlchemy можно сравнить с настройкой будильника:

Действие Параллели в SQLAlchemy
Задаёте время будильника server_default=func.now()
Будильник звонит Новая запись вставляется
Время на будильнике Колонка отображает текущее время

Как и в случае с точно настроенным будильником, время всегда актуально и обновляется автоматически.

Транзакционно-специфичные метки времени в PostgreSQL

Использование функций statement_timestamp() или clock_timestamp() в PostgreSQL позволяет получить точное время в течение транзакции.

Импорт функций

Не забывайте про необходимость импортировать from sqlalchemy.sql import func, чтобы использовать SQL-функции SQLAlchemy для установки значений по умолчанию.

Обход времени: для чего нужны серверы баз данных?

Для получения точных временных меток рекомендуется применять подход, когда метки времени задаются непосредственно на сервере баз данных. Этот метод позволяет избежать проблем, связанных с задержками или смещением времени на сервере приложений.

Сравнение сервера приложений и сервера баз данных

В вопросах надёжности и последовательности временных меток сервер баз данных обеспечивает более верное управление, чем серверы приложений.

Роль схематических миграций

Использование схематических миграций при развертывании упрощает управление значениями по умолчанию и облегчает внесение изменений в схему базы данных.

Милана Усова

разработчик бэкенда

