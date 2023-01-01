Установка тайм-аута для метода requests.get в Python
Быстрый ответ
Приведенный ниже скрипт призван привести к ошибке
TimeoutError, если время ожидания ответа от сервера при использовании функции
requests.get в Python превышает заданное значение
timeout. Параметр
stream=True гарантирует потоковую загрузку данных, а время контролируется через
time.time(). Этот метод помогает минимизировать время простоя программы.
import requests
import time
def fetch_with_timeout(url, timeout_seconds):
start = time.time()
with requests.get(url, stream=True) as response:
response.raise_for_status() # Нужно быть уверенным, что ответ был успешным
data = bytearray()
for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
if time.time() – start > timeout_seconds:
raise TimeoutError("Время выполнения запроса превысило установленное ограничение.")
data.extend(chunk)
return data
# Пример использования
try:
content = fetch_with_timeout('https://example.com', 10) # Установить таймаут в 10 секунд
except TimeoutError as err:
print(err)
Примечание: Данный метод после получения каждого куска данных проверяет, не превышен ли установленный таймаут, если это происходит – прекращает загрузку.
Когда и зачем применяются таймауты
Таймауты играют ключевую роль в повышении производительности:
- При работе с API, где время ответа может варьироваться.
- В случае веб-скрапинга, особенно на медленных или перегруженных ресурсах.
- При потоковой передаче данных в условиях нестабильного подключения.
- В производственной среде, где экономия ресурсов критична.
Менеджмент таймаутов
При использовании
requests важно грамотно управлять таймаутами:
Параметр
timeoutзадает время ожидания при установке соединения и чтении данных. Используйте кортеж
(connect_timeout, read_timeout)для детальной настройки.
Воспользуйтесь
try-except, чтобы перехватывать исключения, вызванные таймаутом, и предотвращать критические ошибки.
Не рекомендуется устанавливать
timeout=None, чтобы избежать бесконечного ожидания. Выбирайте реалистичные значения таймаутов, адекватные вашим задачам.
Прогулка по стороне Eventlet
Библиотека
Eventlet – наилучший кандидат для управления таймаутами с помощью неблокирующего ввода-вывода и
greenlet:
import eventlet
eventlet.monkey_patch()
with eventlet.Timeout(10):
response = requests.get('https://example.com')
С помощью этого кода устанавливается таймаут в 10 секунд, который станет "мантией супергероя" для вашего запроса.
Продвинутые стратегии работы с таймаутами
Для надежного сетевого программирования управление таймаутами ключево важно:
Следите за обновлениями в библиотеке
requests.
Тестируйте свои решения по управлению таймаутами в условиях, максимально приближенных к реальной среде.
Помните, что таймаут связан с временем, требуемым сервером на обработку запроса, но не с общим временем его исполнения.
Мониторьте изменения и обновления в
requests, чтобы своевременно внедрять новые функции и избавляться от устаревших методов.
Визуализация
Внесем ясность в понимание работы таймаута. Представьте, что вы ставите таймер, чтобы контролировать время ожидания:
requests.get('https://example.com', timeout=5) # Гудок таймера закончит ожидание через 5 секунд!
Установка таймаута подобна установке будильника:
Без таймаута: Спим бесконечно... 😴 💤
С таймаутом (5с): На старт, внимание, начали! ⏰ 🏃 💨
1.. 2.. 3.. 4.. 5.. И время вышло! 🛑
Не допускайте затянутых ожиданий, они могут снизить производительность вашего кода.
Сценарии применения таймаутов
Таймауты имеют свое место в множестве ситуаций:
В системах мониторинга для вовремя реагирования на события, предпочтительны короткие таймауты.
Офисные приложения могут использовать более длительные таймауты, чтобы не блокировать работу пользователей при одновременной работе со сторонними сервисами.
Устройства IoT с нестабильным подключением требуют детально настроенных таймаутов, адаптированных под конкретные условия соединения.
Поиск идеальной настройки
Найти правильный баланс при установке таймаута может быть не просто:
Сначала установите небольшой таймаут, после чего постепенно увеличивайте его, анализируя отзывчивость системы.
Попробуйте динамические таймауты, которые могут меняться в зависимости от времени суток и текущей загрузки сети.
Реализуйте поддержку повторных попыток соединения с экспоненциальной задержкой для того, чтобы справляться с временными проблемами сети.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы