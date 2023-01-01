Установка python3 как версии по умолчанию в Ubuntu 16.04

Быстрый ответ

Для установки Python 3 как стандартной версии в Ubuntu выполнив следующую команду:

sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python  # Python3 будет вызываться при обращении к python!

Создание символической ссылки (ярлыка) приведет к тому, что при команде python будет запускаться Python 3.

Использование механизма update-alternatives

Средство update-alternatives в Ubuntu осуществляет управление символическими ссылками для команд по умолчанию и является предпочтительной альтернативой ручному редактированию системных файлов.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 10  # Установим приоритет не дожидаясь своей очереди!

Выше приведенная команда назначает приоритет 10 для Python 3. Вполне важно сохранить порядок в структуре "<ссылка> <имя> <путь> <приоритет>", чтобы избежать возможных проблем. Затем выполните следующее действие:

sudo update-alternatives --config python

Это поможет вам выбрать подходящую версию из доступных.

Присвоение python3 статуса стандартной версии на всей системе

В Ubuntu 20.04 LTS и более новых реализациях, пакет python-is-python3 упрощает процесс, устанавливая Python 3 как стандартную версию:

sudo apt install python-is-python3  # и "python" превращается в "python3"

Этот пакет удаляет и снова создает символическую ссылку для /usr/bin/python, которая теперь указывает на Python 3.

Преодолевание возможных трудностей

  • Вопросы прав доступа: Воспользуйтесь sudo для внесения системных изменений.
  • Проблемы с перезаписью: Трепетно и с осторожностью относитесь к системным файлам.
  • Совместимость: Проверьте совместимость используемых команд с вашим Ubuntu.
  • Проверка результата: Используйте python --version, чтобы убедиться в успешности смены версии.

Визуализация

Мы меняем стандартную версию Python, как меняем основное направление движения поезда на станции Ubuntu:

Станция Ubuntu
      _________
     [_________]🚉 <--- Вы здесь!

Команда python должна отправлять нас в Python3 город:

Путь 1: Python2 – 🚂💨🛤️ (Старый и медленный маршрут)
Путь 2: Python3 – 🚂💨🛤️✨ (Путь к новым возможностям)

Совершаем перевод основного пути:

Прежний: python -> Путь 1
Новый: python -> Путь 2

Теперь python направляет нас к актуальной версии Python 3.

Переключение версий python

Если вам необходимо использовать разные версии Python, вы можете прибегнуть к временным или более гибким решениям:

Временное назначение псевдонима в командной строке

Для временного применения Python 3 создайте псевдоним в текущем сеансе терминала:

alias python=python3  # Python заботится о ваших установках!

Для того чтобы псевдоним стал постоянно доступным, добавьте его в .bashrc и примените изменения командой source ~/.bashrc.

Pyenv: Управление версиями Python

Используйте механизм Pyenv для установки и переключения между различными версиями Python:

curl https://pyenv.run | bash  # Установка pyenv – это похоже на открытие двери к новым возможностям!

Инструмент Pyenv дает возможность переключаться между разными версиями Python.

Direnv и pyenv: отличная комбинация для Python

Direnv совместно с pyenv позволяет автоматически выбирать версию Python для определенной директории:

# Файл .envrc в вашем проекте
use python 3.8.6  # Установка необходимой версии python

Перехождение в директорию автоматически активизирует необходимую версию Python.

Обеспечение безопасного использования и исправление ошибок при разработке

При разработке необходимо:

  • Воспринимать сообщения об ошибках как указания к исправлениям.
  • Выполнять update-alternatives для предотвращения ручного вмешательства в системные файлы.
  • Подбирать соответствующий приоритет для предпочтительных версий Python.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

