Установка python3 как версии по умолчанию в Ubuntu 16.04#Разное
Быстрый ответ
Для установки Python 3 как стандартной версии в Ubuntu выполнив следующую команду:
sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python # Python3 будет вызываться при обращении к python!
Создание символической ссылки (ярлыка) приведет к тому, что при команде
python будет запускаться Python 3.
Использование механизма update-alternatives
Средство
update-alternatives в Ubuntu осуществляет управление символическими ссылками для команд по умолчанию и является предпочтительной альтернативой ручному редактированию системных файлов.
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 10 # Установим приоритет не дожидаясь своей очереди!
Выше приведенная команда назначает приоритет 10 для Python 3. Вполне важно сохранить порядок в структуре "<ссылка> <имя> <путь> <приоритет>", чтобы избежать возможных проблем. Затем выполните следующее действие:
sudo update-alternatives --config python
Это поможет вам выбрать подходящую версию из доступных.
Присвоение python3 статуса стандартной версии на всей системе
В Ubuntu 20.04 LTS и более новых реализациях, пакет
python-is-python3 упрощает процесс, устанавливая Python 3 как стандартную версию:
sudo apt install python-is-python3 # и "python" превращается в "python3"
Этот пакет удаляет и снова создает символическую ссылку для
/usr/bin/python, которая теперь указывает на Python 3.
Преодолевание возможных трудностей
- Вопросы прав доступа: Воспользуйтесь
sudoдля внесения системных изменений.
- Проблемы с перезаписью: Трепетно и с осторожностью относитесь к системным файлам.
- Совместимость: Проверьте совместимость используемых команд с вашим Ubuntu.
- Проверка результата: Используйте
python --version, чтобы убедиться в успешности смены версии.
Визуализация
Мы меняем стандартную версию Python, как меняем основное направление движения поезда на станции Ubuntu:
Станция Ubuntu
_________
[_________]🚉 <--- Вы здесь!
Команда
python должна отправлять нас в Python3 город:
Путь 1: Python2 – 🚂💨🛤️ (Старый и медленный маршрут)
Путь 2: Python3 – 🚂💨🛤️✨ (Путь к новым возможностям)
Совершаем перевод основного пути:
Прежний: python -> Путь 1
Новый: python -> Путь 2
Теперь
python направляет нас к актуальной версии Python 3.
Переключение версий python
Если вам необходимо использовать разные версии Python, вы можете прибегнуть к временным или более гибким решениям:
Временное назначение псевдонима в командной строке
Для временного применения Python 3 создайте псевдоним в текущем сеансе терминала:
alias python=python3 # Python заботится о ваших установках!
Для того чтобы псевдоним стал постоянно доступным, добавьте его в
.bashrc и примените изменения командой
source ~/.bashrc.
Pyenv: Управление версиями Python
Используйте механизм Pyenv для установки и переключения между различными версиями Python:
curl https://pyenv.run | bash # Установка pyenv – это похоже на открытие двери к новым возможностям!
Инструмент Pyenv дает возможность переключаться между разными версиями Python.
Direnv и pyenv: отличная комбинация для Python
Direnv совместно с
pyenv позволяет автоматически выбирать версию Python для определенной директории:
# Файл .envrc в вашем проекте
use python 3.8.6 # Установка необходимой версии python
Перехождение в директорию автоматически активизирует необходимую версию Python.
Обеспечение безопасного использования и исправление ошибок при разработке
При разработке необходимо:
- Воспринимать сообщения об ошибках как указания к исправлениям.
- Выполнять update-alternatives для предотвращения ручного вмешательства в системные файлы.
- Подбирать соответствующий приоритет для предпочтительных версий Python.
Полезные материалы
- Как запускать Python 3 командой
python?- Ask Ubuntu – Переход на Python 3 при использовании командной строки в Ubuntu.
- Как изменить стандартную версию Python3 в Ubuntu – Unix & Linux Stack Exchange – Сообщество раскрывает различные методы установки Python 3 как стандартной версии.
- Python – Debian Wiki – Официальные рекомендации Debian по настройке стандартной версии Python.
- Python – Community Help Wiki – Руководство Ubuntu по управлению версиями Python по умолчанию.
- 2. Использование Python на платформах Unix — Документация Python 3.12.1 – Inструкция по использованию Python в Unix-системах.
- GitHub – pyenv/pyenv: Простое управление версиями Python – Утилита для управления различными версиями Python.
- Python/3 – Ubuntu Wiki – Обзор проведения перехода на Python 3 в Ubuntu.
