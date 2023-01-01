Установка pip3 на Mac: решение ошибок и обходные пути#Основы Python #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Для установки pip3, воспользуйтесь командой:
python3 -m pip install --upgrade pip
Если на вашем Mac не установлен Python 3, выполните следующее действие:
brew install python
Проверка версии pip3 производится с помощью следующей команды:
pip3 --version
Установка Python 3 с использованием Homebrew включает в себя также pip3.
Визуализация
Давайте проведем аналогию: установка pip3 на Mac можно сравнить с дополнением вашего рабочего места необходимыми инструментами. Визуально это представляется следующим образом:
ДО: 🏡🚗🛠️❓ <-- У вас есть Mac (🏡) и машина (🚗), но инструментов (🛠️) нет.
ПОСЛЕ: 🏡🚗🛠️✅ <-- Теперь на вашем Mac установлен pip3, который представляет собой необходимый инструмент (🛠️).
Процесс установки выглядит так:
1. Откройте Терминал: [🖥 -> 📦]
2. Введите команду: `brew install python3` (Homebrew подтянет необходимые инструменты)
3. Проверьте наличие pip3 с помощью команды: `pip3 --version` (инструменты уже у вас в руках 🛠️)
Поздравляем, ваш Mac теперь готов к работе с Python! 🎉
Использование мощи Homebrew
Homebrew — это мощный менеджер пакетов для macOS, значительно облегчающий установку программ, в частности Python 3 и pip3.
Команда `brew install python3` производит установку Python 3, в комплект которого уже включен pip3.
Защита на высшем уровне! Использование Homebrew исключает необходимость использования 'sudo', что снижает риски для безопасности.
Устранение проблем с установкой
Если при установке посредством
brew install python3 возникают ошибки, попробуйте следующее:
brew postinstall python3
Это поможет правильно установить pip3. Следите за сообщениями в Терминале — они могут предоставить полезные сведения!
Ручная установка
Если по каким-то причинам Homebrew вам не подходит, вы можете установить pip самостоятельно:
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
Для установки запустите следующее:
python3 get-pip.py
Убедитесь, что вы используете скрипт для Python 3.
Установка пакетов
После установки pip3, процесс установки пакетов становится весьма простым:
pip install <имя_пакета>
Теперь перед вами открыты все двери мира Python! 🍰
Особенности версии Python
Те, кто продолжает использовать Python 2, могут быть спокойны — Homebrew также заботится о вас:
brew install python@2
Переключение между версиями
python2 и
python3 вы можете осуществлять легко с помощью Homebrew.
"Поддержка Homebrew придет вам на помощь, когда вам это будет нужно."
Безопасность превыше всего!
Избегайте рисков безопасности и ошибок, используя команды правильно:
Не используйте: ⛔️ `sudo easy_install pip3`
Правильный выбор: ✅ `python3 -m pip install <пакет>`
Элина Баранова
разработчик Android