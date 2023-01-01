Установка PIL с помощью pip на Mac OS: решение ошибок

#Основы Python  #pip и зависимости  #Установка софта  
Быстрый ответ

Вы можете использовать Pillow, модернизированную альтернативу PIL. В терминале выполните команду:

Bash

pip install Pillow

Если встречаетесь с проблемами доступа, используйте команду sudo или, что еще лучше, создайте виртуальную среду.

Подготовка к установке

Сначала убедитесь, что у вас установлены Xcode и соответствующие командные инструменты Xcode Command Line Tools. Это необходимо для предотвращения ошибок, связанных с 'clang'.

Следуйте этим шагам:

  1. Через Mac App Store установите Xcode. Он занимает много места.

  2. Затем установите Xcode Command Line Tools с помощью команды:

    Bash
    
    xcode-select --install

  3. Обновите pip до последней версии для улучшения эффективности работы.

    Bash
    
    pip install --upgrade pip

  4. Рекомендуется дополнительно установить библиотеки python-dev, libjpeg-dev, libpng-dev и libfreetype6-dev с использованием brew, особенно если вы планируете работать с графическими данными:

    Bash
    
    brew install jpeg libpng freetype

Преодолеваем возможные трудности

Если возникли трудности, воспользуйтесь следующими подсказками:

  • Включите флаг --verbose для отображения подробного процесса установки.
  • Может потребоваться создание символических ссылок для файлов libfreetype.so, libjpeg.so и libz.so, если встречаются сообщения об их отсутствии.

  • Чтобы установить определенную версию Pillow, укажите её в команде, как будто делаете заказ в кафе:

    Bash
    
    pip install Pillow==x.x.x

  • Пожалуйста, обратите внимание на предупреждения о безопасности.

Обращение с зависимостями и системными разрешениями

Понимание зависимостей и системных разрешений критически важно для корректной работы Pillow на Mac:

  • Зависимости вроде libjpeg и libpng могут требовать дополнительной установки. Для этого используйте Brew: bash brew install libjpeg libpng
  • В случае возникновения проблем с системными разрешениями, используйте sudo или обратитесь к работе в виртуальной среде.

Кросс-платформенность не без особенностей

Работая на Mac, вы можете столкнуться с некоторыми тонкостями:

  • Для Python 3 следует использовать команду:

    Bash
    
    python3 -m pip install Pillow

  • Для проверки успешности установки вызовите Python:

    Python
    
    from PIL import Image

  • Если pip не справился, вам может подойти easy_install:

    Bash
    
    easy_install Pillow

  • При переходе с PIL на Pillow, используйте импорт вида 'from PIL import Image'.

Визуализация

Установка PIL (Python Imaging Library) на Mac OS подобна добавлению возможностей обработки изображений в вашу среду Python.

Пример кода на Python:

1. Установка через Терминал (аналог покупок):

Bash

pip install Pillow

2. Python теперь оборудован инструментами PIL (как с камерой) [📸]:

  • Открывайте изображения
  • Создавайте новые изображения
  • Редактируйте уже существующие изображения

Итак, задача выполнена!

Markdown

До: 🐍 ➖📸
После: 🐍 ✅📸

Примечание: Вы перешли с PIL на Pillow.

Изучение возможностей Pillow

Постарайтесь использовать все возможности Pillow:

  • Используйте встроенные операции обработки в Pillow для изменения, фильтрации изображений и так далее.
  • Улучшайте изображения с помощью модуля ImageEnhance.
  • Работайте с Pillow в виртуальной среде для упрощения управления зависимостями.

Полезные материалы

  1. Установка – Документация Pillow (форк PIL) версии 10.2.0 — обширное руководство по установке Pillow.
  2. pillow · PyPI — страница Pillow на Индексе Пакетов Python, содержащая инструкции по установке и файлы для скачивания.
  3. Самые актуальные вопросы 'python-imaging-library+macos' – Stack Overflow — обсуждения и решения проблем, связанных с PIL/Pillow на macOS, на Stack Overflow.
  4. Homebrew — Необходимый менеджер пакетов для macOS (или Linux) — инструмент для установки Python и его пакетов, включая PIL/Pillow.
  5. Установка – документация pip версии 24.0 — информация о том, как устанавливать и использовать pip.
  6. Python — Документация Homebrew — Советы по управлению установками Python с помощью Homebrew.
  7. Python Wheels — объяснение того, что такое колёса Python и их значимость для распространения пакетов Python.
Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024
Лучшие ресурсы для видео уроков по программированию
6 сентября 2024

Загрузка...