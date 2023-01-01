Установка PIL с помощью pip на Mac OS: решение ошибок

Быстрый ответ

Вы можете использовать Pillow, модернизированную альтернативу PIL. В терминале выполните команду:

Bash Скопировать код pip install Pillow

Если встречаетесь с проблемами доступа, используйте команду sudo или, что еще лучше, создайте виртуальную среду.

Подготовка к установке

Сначала убедитесь, что у вас установлены Xcode и соответствующие командные инструменты Xcode Command Line Tools. Это необходимо для предотвращения ошибок, связанных с 'clang'.

Следуйте этим шагам:

Через Mac App Store установите Xcode. Он занимает много места. Затем установите Xcode Command Line Tools с помощью команды: Bash Скопировать код xcode-select --install Обновите pip до последней версии для улучшения эффективности работы. Bash Скопировать код pip install --upgrade pip Рекомендуется дополнительно установить библиотеки python-dev, libjpeg-dev, libpng-dev и libfreetype6-dev с использованием brew, особенно если вы планируете работать с графическими данными: Bash Скопировать код brew install jpeg libpng freetype

Преодолеваем возможные трудности

Если возникли трудности, воспользуйтесь следующими подсказками:

Включите флаг --verbose для отображения подробного процесса установки.

для отображения подробного процесса установки. Может потребоваться создание символических ссылок для файлов libfreetype.so , libjpeg.so и libz.so , если встречаются сообщения об их отсутствии.

для файлов , и , если встречаются сообщения об их отсутствии. Чтобы установить определенную версию Pillow, укажите её в команде, как будто делаете заказ в кафе: Bash Скопировать код pip install Pillow==x.x.x

Пожалуйста, обратите внимание на предупреждения о безопасности.

Обращение с зависимостями и системными разрешениями

Понимание зависимостей и системных разрешений критически важно для корректной работы Pillow на Mac:

Зависимости вроде libjpeg и libpng могут требовать дополнительной установки. Для этого используйте Brew : bash brew install libjpeg libpng

и могут требовать дополнительной установки. Для этого используйте : В случае возникновения проблем с системными разрешениями, используйте sudo или обратитесь к работе в виртуальной среде.

Кросс-платформенность не без особенностей

Работая на Mac, вы можете столкнуться с некоторыми тонкостями:

Для Python 3 следует использовать команду: Bash Скопировать код python3 -m pip install Pillow

Для проверки успешности установки вызовите Python: Python Скопировать код from PIL import Image

Если pip не справился, вам может подойти easy_install : Bash Скопировать код easy_install Pillow

При переходе с PIL на Pillow, используйте импорт вида 'from PIL import Image'.

Визуализация

Установка PIL (Python Imaging Library) на Mac OS подобна добавлению возможностей обработки изображений в вашу среду Python.

Пример кода на Python:

1. Установка через Терминал (аналог покупок):

Bash Скопировать код pip install Pillow

2. Python теперь оборудован инструментами PIL (как с камерой) [📸]:

Открывайте изображения

Создавайте новые изображения

Редактируйте уже существующие изображения

Итак, задача выполнена!

До: 🐍 ➖📸 После: 🐍 ✅📸

Примечание: Вы перешли с PIL на Pillow.

Изучение возможностей Pillow

Постарайтесь использовать все возможности Pillow:

Используйте встроенные операции обработки в Pillow для изменения, фильтрации изображений и так далее.

обработки в Pillow для изменения, фильтрации изображений и так далее. Улучшайте изображения с помощью модуля ImageEnhance .

. Работайте с Pillow в виртуальной среде для упрощения управления зависимостями.

