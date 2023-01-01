Установка переменных окружения в virtualenv для Heroku

#DevOps/Deploy  #Виртуальные окружения (venv/poetry)  #Установка софта  
Быстрый ответ

Для установки временной переменной окружения в сессии virtualenv выполните следующую команду:

export VAR_NAME=value

Если же вы хотите сохранить переменную надолго, добавьте команду export в файл bin/activate своего виртуального окружения:

echo 'export VAR_NAME=value' >> bin/activate

Теперь давайте рассмотрим, как можно усовершенствовать этот процесс с помощью virtualenvwrapper и других инструментов.

Пошаговый план для смены профессии

Использование преимуществ virtualenvwrapper

Virtualenvwrapper пригодится для эффективной настройки окружения, обеспечивающего удобные хуки, такие как postactivate и predeactivate.

Усовершенствование процесса активации с помощью хуков

Настройте скрипт postactivate следующим образом:

echo 'export FOO=bar' >> $VIRTUAL_ENV/bin/postactivate
# Теперь здесь есть место для переменной FOO
echo 'cd /path/to/project/dir' >> $VIRTUAL_ENV/bin/postactivate

После этого при каждой активации virtualenv переменная FOO будет автоматически добавляться, что будет способствовать порядку в вашем рабочем пространстве.

Для тщательной очистки окружения используйте хук predeactivate:

echo 'unset FOO' >> $VIRTUAL_ENV/bin/predeactivate
# Позволим FOO уйти без следа. Оставьте после себя чистоту!

This will remove any traces of FOO, preventing it from cluttering up your global environment.

Эффективное переключение между каталогами

С помощью virtualenvwrapper можно создать символическую ссылку на каталог проекта внутри virtualenv:

ln -s /path/to/project/dir $VIRTUAL_ENV/project
# Несколько шагов к вашему проекту!

Это позволит вам быстро переключаться между проектами и экономить время при навигации.

Автоматизация настройки окружения

Воспользуйтесь командой mkvirtualenv из пакета virtualenvwrapper для автоматического создания символических ссылок, установки переменных окружения и выполнения других задач при создании нового virtualenv:

mkvirtualenv --no-site-packages my_project
# Магия в действии...

Настройте скрипт один раз и повторяйте действия без затруднений.

Альтернативные методы для гладкой интеграции

Direnv — властитель переменных

Утилита Direnv автоматически устанавливает переменные окружения при входе в директорию, работая как незаметный помощник:

echo 'export FOO=bar' > .envrc
direnv allow .
# Готов исполнить ваши приказы, господин!

Если вам нужны дополнительные сведения, посетите страницу проекта GitHub direnv.

Точное попадание: редактирование скрипта активации

Можно внести переменные непосредственно в скрипт activate внутри каталога bin вашего virtualenv, чтобы быстро внести изменения:

echo 'export FOO=bar' >> $VIRTUAL_ENV/bin/activate
# Как будто окрашиваем наше окружение!

Не забудьте добавить команду unset для удаления переменной при деактивации.

Редкие ситуации и способы их решения

Играя со своими символическими ссылками и интеграциями, всегда делайте резервные копии своих переменных окружения и управляйте ими бережно, чтобы избежать путаницы:

OLD_JUDGE=$JUDGEMENT
export JUDGEMENT=NewPerception
# Немного амнезии не повредит!

Возвращайте все в исходное состояние при помощи хука predeactivate:

echo 'export JUDGEMENT=$OLD_JUDGE' >> $VIRTUAL_ENV/bin/predeactivate
# Вернемся к прежнему восприятию.

Визуализация

Аналогия с регулированием радиоприёмника 📻 должна помочь вам понять, как работает установка переменных окружения. Представьте себе, что вы находитесь в доме, который служит аналогом системного окружения, и каждая отдельная виртуальная среда — это как комната.

Вернувшись к реальности, помните о необходимости сброса переменных при помощи predeactivate, чтобы избежать путаницы между ними:

🚪🌍 Глобальное: DEFAULT настройки сохраняются без изменений.
🚪👀 Кухня: Вы можете переключать настройки на CUSTOM, не затрагивая остальные помещения.

Ознакомление с документацией

Не забывайте изучать официальную документацию для более глубокого понимания и эффективного использования тех или иных инструментов.

