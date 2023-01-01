Установка переменной через другую в шаблонизаторе Jinja

#Разное  
Быстрый ответ

Синтаксис {% set var = 'value' %} в Jinja подразумевает эффективную инициализацию и присваивание переменных. Вот пример:

{% set greeting = 'Привет, Stackoverflow!' %}  # Приветствуем любимое сообщество!
{{ greeting }}  # Выведет: Привет, Stackoverflow!

Результатом {{ greeting }} будет именно "Привет, Stackoverflow!". Учтите, что {{ }} предназначаются только для отображения переменных, а не для их присваивания!

Область видимости переменных и вы

В Jinja у переменных существует определенная область видимости, поэтому важно продуманно объявлять их в шаблоне. Переменные, объявленные вне блоков или циклов, доступны всюду. Однако переменные, объявленные внутри блоков или циклов, оставаться известными будут только в ограниченной области. Используйте пространства имен Jinja для создания переменных с максимальной областью видимости:

{% set ns = namespace(fame=False) %}
{% for item in items %}
    {% if item.isCeleb %}
        {% set ns.fame = True %}  # Теперь переменная вошла в Зал славы!
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.fame }}  # Выведет True или False? Это зависит от значения item!

Благодаря такой стратегии ns.fame будет актуальна даже после завершения цикла.

Сделайте ваш контент живым с помощью динамических переменных

Синтаксис {% set %} позволяет генерировать динамический контент. Например:

{% set header_tag = 'h1' %}
<{{ header_tag }}>Звезда родилась...</{{ header_tag }}>

Такой простой прием позволяет изменять HTML-теги налету, что, несомненно, может впечатлить аудиторию.

Победите над излишествами с помощью множественного и цепного присваивания

Иногда возникает необходимость инициализации нескольких переменных или присваивания одного значения нескольким переменным сразу. В этом случае Jinja предлагает элегантное решение:

{% set x, y, z = 1, 2, 'три' %}  # Множественное присваивание!
{% set foo = bar = baz = 'общая_роль' %}  # Присвоение одного значения нескольким переменным!

Такие подходы позволят избежать избыточности, делая код настолько же гармоничным, как отточенная постановка.

Визуализация

Возможно, будет полезно представить установку переменной в Jinja, как работу с комбинационным замком:

Сейф Jinja Template:
Комбинация: {{ ваша_переменная }}

Установите свою комбинацию:

{% set ваша_переменная = 'ОткройсяСимСим' %}

И результат сразу же проявится:

До: [🔜, 🔜, 🔜]
После: [🔓, 🔓, 🔓]  # Это почти волшебство!

Правильное значение переменной ваша_переменная мгновенно открывает доступ к содержимому.

Средства для справления с проблемами переменных

Если вы столкнулись с трудностями при работе с переменными, может помочь следующий список проверок:

  1. Область видимости: Ищете проблему с доступом? Подумайте о пространствах имен в циклах.
  2. Синтаксис: Забыть о {% set %} может привести к серьезным проблемам, ведь {% set %} и {{ }} предназначены для разных целей.
  3. Тестирование: Всегда проводите тестирование ваших переменных.
  4. Документация: Документация для Jinja будет вашим надежным источником рекомендаций и поддержки.

Изучите продвинутые способы работы с переменными в Jinja

Примените фильтры к вашему set

Не ограничивайте переменные только стандартными значениями – скомбинируйте их с фильтрами:

{% set formatted_date = current_date|date('Y-m-d') %}

Фильтры позволяют приводить переменные в порядок, делая их совершеннее.

Освойте мощные возможности исключительно через условное присваивание переменных

Больший контроль над значением переменной достигается через условные выражения:

{% set переменная = 'Да' if user_is_active else 'Нет' %}

Классические операторы if-else позволяют адаптировать значения переменных в зависимости от определенных условий.

Используйте функции и методы

В Jinja можно определить переменные с использованием функций и методов, что добавляет больше динамичности в присваивание данных:

{% set переменная = my_function('арг1', 'арг2') %}

Полезные материалы

  1. Документация по созданию шаблонов — Jinja (3.1.x) — Ваш надёжный путеводитель в мире переменных Jinja.
  2. python – Изменение значения переменной в цикле – Stack Overflow — Обсуждение на StackOverflow касательно работы с переменными в циклах Jinja.
  3. Основы использования шаблонов в Jinja – Real Python — Краткий обзор основ Jinja представленный командой Real Python.
  4. Шаблонизация в Flask (2.1.x) — Сочетание Flask и Jinja: советы и примеры успешной разработки от создателей Flask.
  5. Шаблонизация с Jinja в Ansible — Руководство по использованию Jinja в Ansible, позволяющее автоматизировать задачи.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

