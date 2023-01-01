Установка переменной через другую в шаблонизаторе Jinja

Быстрый ответ

Синтаксис {% set var = 'value' %} в Jinja подразумевает эффективную инициализацию и присваивание переменных. Вот пример:

jinja Скопировать код {% set greeting = 'Привет, Stackoverflow!' %} # Приветствуем любимое сообщество! {{ greeting }} # Выведет: Привет, Stackoverflow!

Результатом {{ greeting }} будет именно "Привет, Stackoverflow!". Учтите, что {{ }} предназначаются только для отображения переменных, а не для их присваивания!

Область видимости переменных и вы

В Jinja у переменных существует определенная область видимости, поэтому важно продуманно объявлять их в шаблоне. Переменные, объявленные вне блоков или циклов, доступны всюду. Однако переменные, объявленные внутри блоков или циклов, оставаться известными будут только в ограниченной области. Используйте пространства имен Jinja для создания переменных с максимальной областью видимости:

jinja Скопировать код {% set ns = namespace(fame=False) %} {% for item in items %} {% if item.isCeleb %} {% set ns.fame = True %} # Теперь переменная вошла в Зал славы! {% endif %} {% endfor %} {{ ns.fame }} # Выведет True или False? Это зависит от значения item!

Благодаря такой стратегии ns.fame будет актуальна даже после завершения цикла.

Сделайте ваш контент живым с помощью динамических переменных

Синтаксис {% set %} позволяет генерировать динамический контент. Например:

jinja Скопировать код {% set header_tag = 'h1' %} <{{ header_tag }}>Звезда родилась...</{{ header_tag }}>

Такой простой прием позволяет изменять HTML-теги налету, что, несомненно, может впечатлить аудиторию.

Победите над излишествами с помощью множественного и цепного присваивания

Иногда возникает необходимость инициализации нескольких переменных или присваивания одного значения нескольким переменным сразу. В этом случае Jinja предлагает элегантное решение:

jinja Скопировать код {% set x, y, z = 1, 2, 'три' %} # Множественное присваивание! {% set foo = bar = baz = 'общая_роль' %} # Присвоение одного значения нескольким переменным!

Такие подходы позволят избежать избыточности, делая код настолько же гармоничным, как отточенная постановка.

Визуализация

Возможно, будет полезно представить установку переменной в Jinja, как работу с комбинационным замком:

Сейф Jinja Template: Комбинация: {{ ваша_переменная }}

Установите свою комбинацию:

jinja Скопировать код {% set ваша_переменная = 'ОткройсяСимСим' %}

И результат сразу же проявится:

Markdown Скопировать код До: [🔜, 🔜, 🔜] После: [🔓, 🔓, 🔓] # Это почти волшебство!

Правильное значение переменной ваша_переменная мгновенно открывает доступ к содержимому.

Средства для справления с проблемами переменных

Если вы столкнулись с трудностями при работе с переменными, может помочь следующий список проверок:

Область видимости: Ищете проблему с доступом? Подумайте о пространствах имен в циклах. Синтаксис: Забыть о {% set %} может привести к серьезным проблемам, ведь {% set %} и {{ }} предназначены для разных целей. Тестирование: Всегда проводите тестирование ваших переменных. Документация: Документация для Jinja будет вашим надежным источником рекомендаций и поддержки.

Изучите продвинутые способы работы с переменными в Jinja

Примените фильтры к вашему set

Не ограничивайте переменные только стандартными значениями – скомбинируйте их с фильтрами:

jinja Скопировать код {% set formatted_date = current_date|date('Y-m-d') %}

Фильтры позволяют приводить переменные в порядок, делая их совершеннее.

Освойте мощные возможности исключительно через условное присваивание переменных

Больший контроль над значением переменной достигается через условные выражения:

jinja Скопировать код {% set переменная = 'Да' if user_is_active else 'Нет' %}

Классические операторы if-else позволяют адаптировать значения переменных в зависимости от определенных условий.

Используйте функции и методы

В Jinja можно определить переменные с использованием функций и методов, что добавляет больше динамичности в присваивание данных:

jinja Скопировать код {% set переменная = my_function('арг1', 'арг2') %}

Полезные материалы