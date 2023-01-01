Установка переменной через другую в шаблонизаторе Jinja#Разное
Быстрый ответ
Синтаксис
{% set var = 'value' %} в Jinja подразумевает эффективную инициализацию и присваивание переменных. Вот пример:
{% set greeting = 'Привет, Stackoverflow!' %} # Приветствуем любимое сообщество!
{{ greeting }} # Выведет: Привет, Stackoverflow!
Результатом
{{ greeting }} будет именно "Привет, Stackoverflow!". Учтите, что
{{ }} предназначаются только для отображения переменных, а не для их присваивания!
Область видимости переменных и вы
В Jinja у переменных существует определенная область видимости, поэтому важно продуманно объявлять их в шаблоне. Переменные, объявленные вне блоков или циклов, доступны всюду. Однако переменные, объявленные внутри блоков или циклов, оставаться известными будут только в ограниченной области. Используйте пространства имен Jinja для создания переменных с максимальной областью видимости:
{% set ns = namespace(fame=False) %}
{% for item in items %}
{% if item.isCeleb %}
{% set ns.fame = True %} # Теперь переменная вошла в Зал славы!
{% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.fame }} # Выведет True или False? Это зависит от значения item!
Благодаря такой стратегии
ns.fame будет актуальна даже после завершения цикла.
Сделайте ваш контент живым с помощью динамических переменных
Синтаксис
{% set %} позволяет генерировать динамический контент. Например:
{% set header_tag = 'h1' %}
<{{ header_tag }}>Звезда родилась...</{{ header_tag }}>
Такой простой прием позволяет изменять HTML-теги налету, что, несомненно, может впечатлить аудиторию.
Победите над излишествами с помощью множественного и цепного присваивания
Иногда возникает необходимость инициализации нескольких переменных или присваивания одного значения нескольким переменным сразу. В этом случае Jinja предлагает элегантное решение:
{% set x, y, z = 1, 2, 'три' %} # Множественное присваивание!
{% set foo = bar = baz = 'общая_роль' %} # Присвоение одного значения нескольким переменным!
Такие подходы позволят избежать избыточности, делая код настолько же гармоничным, как отточенная постановка.
Визуализация
Возможно, будет полезно представить установку переменной в Jinja, как работу с комбинационным замком:
Сейф Jinja Template:
Комбинация: {{ ваша_переменная }}
Установите свою комбинацию:
{% set ваша_переменная = 'ОткройсяСимСим' %}
И результат сразу же проявится:
До: [🔜, 🔜, 🔜]
После: [🔓, 🔓, 🔓] # Это почти волшебство!
Правильное значение переменной
ваша_переменная мгновенно открывает доступ к содержимому.
Средства для справления с проблемами переменных
Если вы столкнулись с трудностями при работе с переменными, может помочь следующий список проверок:
- Область видимости: Ищете проблему с доступом? Подумайте о пространствах имен в циклах.
- Синтаксис: Забыть о
{% set %}может привести к серьезным проблемам, ведь
{% set %}и
{{ }}предназначены для разных целей.
- Тестирование: Всегда проводите тестирование ваших переменных.
- Документация: Документация для Jinja будет вашим надежным источником рекомендаций и поддержки.
Изучите продвинутые способы работы с переменными в Jinja
Примените фильтры к вашему set
Не ограничивайте переменные только стандартными значениями – скомбинируйте их с фильтрами:
{% set formatted_date = current_date|date('Y-m-d') %}
Фильтры позволяют приводить переменные в порядок, делая их совершеннее.
Освойте мощные возможности исключительно через условное присваивание переменных
Больший контроль над значением переменной достигается через условные выражения:
{% set переменная = 'Да' if user_is_active else 'Нет' %}
Классические операторы
if-else позволяют адаптировать значения переменных в зависимости от определенных условий.
Используйте функции и методы
В Jinja можно определить переменные с использованием функций и методов, что добавляет больше динамичности в присваивание данных:
{% set переменная = my_function('арг1', 'арг2') %}
