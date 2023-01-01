Установка пакетов Python3 через pip на Ubuntu: руководство#pip и зависимости
Быстрый ответ
Для установки пакета для Python 3 воспользуйтесь следующей командой:
pip3 install package_name
Чтобы указать конкретную версию пакета, введите:
pip3 install package_name==version_number
pip3 является вашим инструментом для управления пакетами в Python 3. Однако, иногда он может вызывать проблемы связанные с правами доступа и конфликтами версий. Для избежания подобных сложностей, рекомендуется использовать виртуальную среду.
В отдельных ситуациях для установки пакета в операционную систему потребуется использовать
sudo, чтобы получить права администратора:
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
И для тех, кто использует Ubuntu 12.04:
sudo easy_install3 pip
Эффективное устранение возможных неполадок
Подготовка рабочего места
Перед началом работы убедитесь, что у вас установлены все требуемые для сборки пакетов Python:
sudo apt-get install python3-dev
Эта команда поможет избежать ошибок компиляции при установке пакетов, требующих C-расширений.
Управление версиями
Если
pip3 не подчиняется, попробуйте найти в вашей системе другие версии, например
pip-3.2 или
pip-3.3:
pip-3.X --version
Замените "X" на актуальный номер версии. Рекомендуется обновиться, чтобы избежать проблем, связанных с устаревшими версиями
pip.
Подключение внешних помощников
Если нужно увеличить шансы на успех, использование скрипта
get-pip.py может стать вашим спасательным кругом:
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
или
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Затем активируйте скачанный скрипт:
sudo python3 get-pip.py # "Мне нужен герой!" 🎵
С помощью данного подхода вы сможете установить последнюю версию pip для Python 3.
Рациональные принципы в управлении пакетами
Хотите иметь упорядоченность в управлении пакетами? Создайте виртуальную среду:
python3 -m venv chillpill
source chillpill/bin/activate # "Сохраняйте спокойствие и продолжайте кодить."
Теперь в уютной обстановке виртуальной среды
chillpill вы можете без проблем использовать команду
pip3 install.
Визуализация для тех, кто мыслит образами
Посмотрим на процесс установки Python 3-пакетов на Ubuntu со стороны практики:
Представим Ubuntu (🧰) как набор инструментов, среди которых находятся различные **версии Python**.
🧰 = Система Ubuntu
🛠️ = pip3 (Инструмент для работы с Python 3)
📦 = Пакет Python 3
Подберем нужный нам инструмент:
sudo apt update; sudo apt install python3-pip # "Познакомьтесь с моим верным помощником!"
pip3 install package_name # Он заботится о своевременной доставке пакетов.
Что у нас получилось:
🧰 До: [📦🐍2, 📦🐍2, ____] # Ищу своё место в этом мире...
🧰 После: [📦🐍2, 📦🐍2, 📦🐍3] # Всё расставлено по местам!
И вот Python 3-пакеты обрели своё место в Ubuntu, словно студенты, заселившиеся в общежитие для Python-разработчиков.
Повышаем планку: стратегии, которые меняют правила игры
Всегда оставайтесь в тренде
Команда pip3 всегда идет в ногу с временем. Следите за последними релизами Ubuntu, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений и функций.
Мысли о глобальной и виртуальной установке
Использование
sudo pip3 install может показаться удобным способом для глобальной установки, но это может вызвать конфликты зависимостей. Предпочтительнее использовать виртуальные среды для изоляции проектов при помощи
pyenv или
pipenv.
Увеличение функциональности
Бывают ситуации, когда установка некоторых пакетов сталкивается с препятствиями. В таких случаях полезно обратиться к таким средствам как
build-essential:
sudo apt-get install build-essential # Подготовьтесь к решающей битве!
Они оснастят вас надежным компилятором
gcc и другими необходимыми инструментами для успешной компиляции сложных программ.
Агата Суркова
разработчик API