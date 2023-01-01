Установка пакетов Pip в Anaconda: решение проблем с PYTHONPATH
Быстрый ответ
Для установки пакетов в определённую среду Anaconda используйте следующие команды:
conda activate myenv
pip install package-name
В момент активации среды pip автоматически установит пакеты в выбранное окружение.
Установка pip в среде conda
Перед тем как начать устанавливать пакеты, активируйте целевую среду conda, чтобы каждый проект был абсолютно изолирован и независим:
conda activate myenv
conda install pip
Теперь pip, отвечает за установку пакетов именно в эту среду:
(myenv) pip install package-name
Контроль за pip
Убедитесь, что вы используете pip именно из вашей среды
Проверьте, что вы используете версию pip именно из вашей среды, а не глобальную:
(myenv) which pip
Пользователи Windows могут сделать это следующим образом:
(myenv) where pip
Избегайте конфликта с переменной окружения PYTHONPATH:
unset PYTHONPATH
Согласованность между pip и python
Убедитесь, что pip устанавливает пакеты для соответствующей версии Python:
(myenv) which -a python
(myenv) which -a pip
Установка пакетов в Jupyter notebook
Когда вы работаете в Jupyter notebook, используйте следующий способ для установки пакетов:
import sys
!{sys.executable} -m pip install package-name
Работа с пакетами, требующими особого внимания
Некоторые пакеты рекомендуется устанавливать с помощью pip:
(myenv) pip install Pillow
Визуализация
Среду Anaconda можно рассматривать как эксклюзивную коллекцию пакетов Python:
Галерея Anaconda: [Numpy, Pandas, Matplotlib]
Новинка через Pip: [Scikit-learn]
Добавление нового пакета:
pip install scikit-learn
После установки новый пакет появляется в коллекции с остальными:
После установки: [Numpy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn]
Учтите, что пакеты должны соответствовать требованиям вашей среды.
Проверьте, где был установлен пакет
Для проверки места установки пакета используйте:
(myenv) pip show package-name
Shell-скрипты и функции, специфичные для среды
Облегчите работу за счет использования shell-скриптов:
alias myenvpip="conda activate myenv && pip"
Теперь установка пакета упрощается до одной строки:
myenvpip install package-name
Официальная документация – ваш источник правильных инструкций
Для получения точных указаний обратитесь к официальной документации conda и pip.
Особенности работы на различных операционных системах
- В Linux и macOS для устаревших версий используйте
source activate myenv.
- Пользователи Windows могут воспользоваться Anaconda Prompt для эффективного управления средами.
Решение проблем с зависимостями и конфликтами
- Используйте
pip checkдля обнаружения конфликтов между пакетами.
- Для решения сложных зависимостей лучше использовать
conda.
- Для управления версиями пакетов, доступных только через pip, используйте файл требований.
