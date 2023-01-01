Установка нескольких пакетов Python через pip одновременно#pip и зависимости #Установка софта #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для совместной установки нескольких пакетов Python с помощью pip возможно либо перечислить их имена, либо создать файл
requirements.txt со списком нужных пакетов:
Прямая установка:
pip install package1 package2 package3
Воспользоваться файлом
requirements.txt:
# Файл `requirements.txt`:
package1>=1.0.0
package2>=2.0.0
package3>=3.0.0
# Установка пакетов из списка
pip install -r requirements.txt
Эти методы позволяют эффективно работать с pip для управления зависимостями в вашем проекте.
Кастомные установки
Если вы желаете строго контролировать версии устанавливаемых пакетов, стоит их подробно указать в файле
requirements.txt:
# Файл `requirements.txt`:
numpy==1.19.3
pandas>=1.1.5,<1.2.0
requests>=2.25.0
Команда для установки с учётом версий:
pip install -r requirements.txt
При такой настройке
numpy будет установлен точно в указанной версии,
pandas – самой последней доступной, но не выше
1.2.0, и
requests – версии
2.25.0 или более новой.
Полезные рекомендации для продакшена
Когда готовите файл
requirements.txt для производства, следуйте этим принципам:
- Зафиксируйте версии пакетов для избежания непланируемых обновлений (используйте
==).
- Укажите диапазон совместимых версий пакетов (используйте
<,
>,
!=,
~=).
- Проверьте указанные версии пакетов перед выкаткой приложения на производстве.
Соблюдение этих правил поможет вам создать прогнозируемый и стабильный файл
requirements.txt, гарантирующий беспрепятственное развертывание приложения.
Визуализация
Процесс установки пакетов через pip можно представить себе, как закачку продуктов в шопинг-тележку:
🛒 Корзина Python пакетов содержит:
– 📦 numpy
– 📦 pandas
– 📦 flask
– 📦 requests
Добавление пакетов в эту корзину из командной строки аналогично походу за покупками:
pip install numpy pandas flask requests
Совместная установка:
До: [🛒] Тележка пуста
После: [🛒📦📦📦📦] Тележка наполнена пакетами!
Каждый 📦 символизирует индивидуальный пакет, правильно помещенный в корзину одной уникальной командой.
Используйте возможности файла требований
Создание файла
requirements.txt на основе предустановленных пакетов можно выполнить следующим образом:
pip freeze > requirements.txt
Такой подход идеально подходит, когда требуется:
- Перенос среды: вроде переноса бабушкиного рецепта пирога в новую кухню.
- Фиксация версий: для сохранения проекта в исходном состоянии.
- Ведение документации проекта: облегчите коллегам процесс настройки среды.
Элегантное решение проблем с установкой
Если в процессе установки встречаются проблемы, попробуйте следующие решения:
- Подключение: Проверьте, есть ли интернет, так как без него пакеты не могут загрузиться.
- Орфография: Ошибки в написании названий пакетов могут быть критическими.
- Виртуальное окружение: Лучший способ избежать проблем с ошибками и конфликтами.
Создание виртуального окружения это очень просто:
python3 -m venv myenv
source myenv/bin/activate
После этого вы сможете использовать pip в безопасной и изолированной среде.
Элина Баранова
разработчик Android