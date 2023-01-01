Установка нескольких пакетов Python через pip одновременно

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для совместной установки нескольких пакетов Python с помощью pip возможно либо перечислить их имена, либо создать файл requirements.txt со списком нужных пакетов:

Прямая установка:

Python Скопировать код pip install package1 package2 package3

Воспользоваться файлом requirements.txt :

Markdown Скопировать код # Файл `requirements.txt`: package1>=1.0.0 package2>=2.0.0 package3>=3.0.0 # Установка пакетов из списка pip install -r requirements.txt

Эти методы позволяют эффективно работать с pip для управления зависимостями в вашем проекте.

Кастомные установки

Если вы желаете строго контролировать версии устанавливаемых пакетов, стоит их подробно указать в файле requirements.txt :

Markdown Скопировать код # Файл `requirements.txt`: numpy==1.19.3 pandas>=1.1.5,<1.2.0 requests>=2.25.0

Команда для установки с учётом версий:

Bash Скопировать код pip install -r requirements.txt

При такой настройке numpy будет установлен точно в указанной версии, pandas – самой последней доступной, но не выше 1.2.0 , и requests – версии 2.25.0 или более новой.

Полезные рекомендации для продакшена

Когда готовите файл requirements.txt для производства, следуйте этим принципам:

Зафиксируйте версии пакетов для избежания непланируемых обновлений (используйте == ).

пакетов для избежания непланируемых обновлений (используйте ). Укажите диапазон совместимых версий пакетов (используйте < , > , != , ~= ).

, , , ). Проверьте указанные версии пакетов перед выкаткой приложения на производстве.

Соблюдение этих правил поможет вам создать прогнозируемый и стабильный файл requirements.txt , гарантирующий беспрепятственное развертывание приложения.

Визуализация

Процесс установки пакетов через pip можно представить себе, как закачку продуктов в шопинг-тележку:

Markdown Скопировать код 🛒 Корзина Python пакетов содержит: – 📦 numpy – 📦 pandas – 📦 flask – 📦 requests

Добавление пакетов в эту корзину из командной строки аналогично походу за покупками:

Bash Скопировать код pip install numpy pandas flask requests

Совместная установка:

Markdown Скопировать код До: [🛒] Тележка пуста После: [🛒📦📦📦📦] Тележка наполнена пакетами!

Каждый 📦 символизирует индивидуальный пакет, правильно помещенный в корзину одной уникальной командой.

Используйте возможности файла требований

Создание файла requirements.txt на основе предустановленных пакетов можно выполнить следующим образом:

Bash Скопировать код pip freeze > requirements.txt

Такой подход идеально подходит, когда требуется:

Перенос среды : вроде переноса бабушкиного рецепта пирога в новую кухню.

: вроде переноса бабушкиного рецепта пирога в новую кухню. Фиксация версий : для сохранения проекта в исходном состоянии.

: для сохранения проекта в исходном состоянии. Ведение документации проекта: облегчите коллегам процесс настройки среды.

Элегантное решение проблем с установкой

Если в процессе установки встречаются проблемы, попробуйте следующие решения:

Подключение : Проверьте, есть ли интернет, так как без него пакеты не могут загрузиться.

: Проверьте, есть ли интернет, так как без него пакеты не могут загрузиться. Орфография : Ошибки в написании названий пакетов могут быть критическими.

: Ошибки в написании названий пакетов могут быть критическими. Виртуальное окружение: Лучший способ избежать проблем с ошибками и конфликтами.

Создание виртуального окружения это очень просто:

Bash Скопировать код python3 -m venv myenv source myenv/bin/activate

После этого вы сможете использовать pip в безопасной и изолированной среде.

Полезные материалы