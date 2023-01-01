Установка модуля MySQLdb в Python через pip: подробный гайд#MySQL / MariaDB #Виртуальные окружения (venv/poetry) #pip и зависимости
Быстрый ответ
Для установки MySQLdb воспользуйтесь pip командой:
pip install mysqlclient
Пользователям Windows может потребоваться предварительно собранная версия. Скачайте соответствующий файл
.whl с https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#mysqlclient и установите его через pip следующей командой:
pip install <имя_файла>.whl
Если возникли затруднения, вы можете использовать PyMySQL, который является альтернативой
MySQLdb:
pip install PyMySQL
В вашем коде пропишите следующее:
import pymysql
pymysql.install_as_MySQLdb()
Предварительная проверка совместимости Python и ОС
Перед тем как начать установку, убедитесь в совместимости вашей системы. MySQLdb совместим с различными версиями Python, но проверьте, насколько хорошо данный модуль работает с вашей версией Python, особенно если она устаревшая. Также учтите тип операционной системы и битность вашего Python при выборе соответствующих файлов
.whl.
Устранение скрытых зависимостей
Установка модуля MySQLdb может потребовать устранения скрытых зависимостей. Пользователям Ubuntu и Debian может понадобиться
python-dev или
python3-dev, а также
libmysqlclient-dev. Для Fedora достаточно установить разработческие инструменты и нужные библиотеки.
Решение типичных проблем установки
Команда
pip install mysqlclient может завершиться с ошибкой. В таком случае, использование файлов .whl часто помогает решить проблему. Важно выбрать файл
.whl, соответствующий версии Python и архитектуре вашей системы. Если выбор файла вызывает трудности, в интернете существует множество альтернативных ресурсов для скачивания .whl файлов.
Установка на macOS
Пользователям macOS может потребоваться дополнительные действия. Если команда
brew install mysql-connector-c не работает, попробуйте установить модуль с помощью команды
brew install mysql. Это обычно помогает устранить ошибку.
Визуализация
Процесс установки модуля MySQLdb можно представить аналогично заказу кофе:
"pip install mysqlclient"
☕
🐍 Python ------------------> 🗄️ MySQL
(Заказываем прямой доступ к данным)
Сначала подготовьте все необходимые "ингредиенты":
$ sudo apt-get install python3-dev default-libmysqlclient-dev build-essential
Затем "сделайте заказ":
$ pip install mysqlclient
И наслаждайтесь "результатом"! ☕
- python-dev/python3-dev: Это как кофеин для вашего кофе.
- libmysqlclient-dev: добавляет "молочку" в кофе, делает вкус более мягким.
- mysqlclient: И ваш "кофе" готов! Наслаждаемся его вкусом 😉
Сведение к минимуму проблем в производственных средах
В производственной среде или при работе над большими проектами важно проводить тщательное тестирование на разработческой машине. Для проверки успешности установки попробуйте импортировать MySQLdb в Python скрипт и выполнить обмен данными с базой данных.
Применяем PyMySQL для упрощения процесса
Если важна легковесность, лучше выбрать PyMySQL. Эта легко устанавливаемая библиотека на чистом Python может успешно заменить MySQLdb. Перед пользователями она открывает весь свой потенциал за счёт совместимости с Python 3 и отсутствия зависимостей от С.
Решаем проблемы со совместимостью
Для устранения проблем совместимости с Python 3.5 или Django 1.10 можно использовать PyMySQL вместо MySQLdb. Это позволит избежать многих проблем, связанных с совместимостью.
Агата Суркова
разработчик API