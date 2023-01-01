Установка конкретного времени в дате с Python: strptime
Быстрый ответ
Если вам нужно задать определённые
час и
минуту в объекте
datetime, лучше всего сделать это с использованием метода
replace:
from datetime import datetime
# Предположим, у нас есть строка, представляющая дату 'date_str', и она соответствует заданному формату 'date_format'
date_obj = datetime.strptime(date_str, date_format)
new_datetime = date_obj.replace(hour=10, minute=30) # Время утреннего кофе ☕🥐
print(new_datetime) # Вывод: "ГГГГ-ММ-ДД 10:30:00"
Чтобы установить нужное вам время, в методе
replace используйте ваши значения
hour и
minute.
Управление датами и временем
Модификация компонентов даты
Используя метод
replace, вы можете менять такие компоненты даты, как
день,
месяц,
год, при этом никак не влияя на исходную дату или время:
christmas_date = date_obj.replace(month=12, day=25) # Наступающим с Рождеством! 🎄
Установка времени на начало или конец дня
Для указания начала или конца дня:
start_of_day = date_obj.replace(hour=0, minute=0) # Время пробуждаться...
end_of_day = date_obj.replace(hour=23, minute=59, second=59) # Время подводить итоги...
Слияние даты и времени
datetime.combine объединяет объекты
date и
time:
from datetime import date, time
custom_date = date(2022, 12, 25) # Рождество! 🎅
custom_time = time(11, 59) # Время для обеда
new_datetime = datetime.combine(custom_date, custom_time)
Для более сложных сценариев следует обратиться к документации Python по модулю
datetime.
Практические примеры
Форматы дат
strptime прекрасно конвертирует даты из строк:
datetime.strptime("26 Sep 2012", "%d %b %Y") # Приветствуем в прошлом!
Обратите внимание на форматы дат. Для ISO:
datetime.strptime("2012-09-26", "%Y-%m-%d") # Обратно к будущему!
События в разных часовых поясах
Работаете с часовыми поясами?
pytz или
zoneinfo к вашим услугам:
from datetime import datetime
from pytz import timezone
new_york_time = datetime.now(timezone('America/New_York')) # Бетонные джунгли…
Будьте осторожны: високосные секунды
Високосные секунды могут повлиять на вычисления времени, не забывайте учитывать их.
Форматирование с помощью strftime
Для привлекательного отображения даты используйте
strftime:
formatted_time = new_datetime.strftime("%A, %d %B %Y, %I:%M %p") # Стиль и мода! 😎
# Вывод: "Воскресенье, 25 декабря 2022 г., 11:59 AM"
Визуализация
Допустим, ваш объект
datetime — это билет на поезд 🚆, на котором указана дата, но без времени:
Билет: [📅 День, 🗓️ Месяц, 📆 Год]
Использование метода
replace для установки конкретного времени аналогично добавлению времени отправления к вашему билету:
Штамп: [⏰ 15:00] # Время для чаепития 🍵
Теперь у нас есть полный билет с указанием даты и времени отбытия:
Посадочный талон: [📅 День, 🗓️ Месяц, 📆 Год, ⏰ 15:00]
В Python кодирование подобно заполнению такого билета: мы отправляемся в путь ровно в 15:00, независимо от даты.
Антон Крылов
Python-разработчик