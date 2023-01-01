Условный оператор в lambda-функции Python 2.6: руководство

Быстрый ответ

В Python условный оператор "if" можно применять в лямбда-функциях с помощью тернарных выражений: lambda x: <возврат при истинности> if <условие> else <возврат при ложности> . Рассмотрим пример функции, которая определяет, четное число или нет:

lambda x: "Четное" if x % 2 == 0 else "Нечетное"

В данном выражении: при выполнении условия x % 2 == 0 возвращается "Четное", иначе – "Нечетное". Весьма понятно и элегантно!

Приемы работы с лямбда-функциями

Держите лямбда-функции простыми

Суть лямбда-функций в их простоте и лаконичности. Избегайте добавления в них сложных конструкций типа print . Для вывода данных используйте, например, sys.stdout.write .

Относитесь к лямбда-функциям сбережно

В лямбда-функциях нельзя задействовать непосредственно raise , но можно обойти это ограничение через метод throw() генератора:

lambda x: x if x == 2 else (_ for _ in ()).throw(ValueError("Значение не 2"))

Здесь следует помнить о важности читаемости кода, поэтому обработку исключений стоит оставлять за пределами лямбда-функций.

Подходящие ситуации для использования лямбда-функций

Для лаконичных проверок

Лямбда-функции идеально подходят для простой и быстрой проверки данных. Например, для определения, состоит ли строка исключительно из букв:

lambda x: 'Допустимая строка' if x.isalpha() else 'Недопустимая строка'

Для мгновенных расчетов

Они хорошо используются для быстрых вычислений, например, с функциями map() и filter() :

list(filter(lambda x: x > 5, range(10)))

Для однократного использования

Лямбда-функции превосходно подходят для временных обратных вызовов:

sorted(list_of_dicts, key=lambda x: x['priority'])

Что стоит избегать при использовании лямбда-функций

Избегайте излишней сложности

Не усложняйте конструкции с лямбда-функциями. Это противоречит их назначению и затрудняет чтение кода.

Не перегружайте условными операторами

Использование множественных if-else в лямбдах сбивает с толку и делает код менее читаемым. Следует сохранять простоту.

Отладка

Отладка лямбда-функций может быть сложной задачей из-за их анонимности. В сложных ситуациях рекомендуется использовать обычные именованные функции.

Визуализация

Вот визуализация работы лямбда-функции:

Выбор действия: двигаться вперед или стоять на месте? Лямбда-функция:

python lambda x: 'Пойти' if x == '👍' else 'Остановиться'

Расшифровка:

markdown Если вся идёт хорошо (👍): 'Пойти' (➡️) В противном случае (👎): 'Остановиться' (⛔)

Таким образом, лямбда-функция с потрясающей скоростью принимает решения на основе условий if-else. ## Продвинутое использование условных лямбда-функций ### Возврат различных функций в зависимости от условия Лямбда-функции умеют возвращать другие функции в зависимости от условий, это достаточно изящное решение:

lambda x: (lambda y: y+1) if x == 1 else (lambda y: y-1)

### Моментальные условные проверки Также можно задействовать логические операторы `and` и `or` для быстрых проверок:

lambda x: (x > 3 and 'Большой') or 'Маленький'