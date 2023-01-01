Условный оператор в lambda-функции Python 2.6: руководство
Быстрый ответ
В Python условный оператор "if" можно применять в лямбда-функциях с помощью тернарных выражений:
lambda x: <возврат при истинности> if <условие> else <возврат при ложности>. Рассмотрим пример функции, которая определяет, четное число или нет:
lambda x: "Четное" if x % 2 == 0 else "Нечетное"
В данном выражении: при выполнении условия
x % 2 == 0 возвращается "Четное", иначе – "Нечетное". Весьма понятно и элегантно!
Приемы работы с лямбда-функциями
Держите лямбда-функции простыми
Суть лямбда-функций в их простоте и лаконичности. Избегайте добавления в них сложных конструкций типа
sys.stdout.write.
Относитесь к лямбда-функциям сбережно
В лямбда-функциях нельзя задействовать непосредственно
raise, но можно обойти это ограничение через метод
throw() генератора:
lambda x: x if x == 2 else (_ for _ in ()).throw(ValueError("Значение не 2"))
Здесь следует помнить о важности читаемости кода, поэтому обработку исключений стоит оставлять за пределами лямбда-функций.
Подходящие ситуации для использования лямбда-функций
Для лаконичных проверок
Лямбда-функции идеально подходят для простой и быстрой проверки данных. Например, для определения, состоит ли строка исключительно из букв:
lambda x: 'Допустимая строка' if x.isalpha() else 'Недопустимая строка'
Для мгновенных расчетов
Они хорошо используются для быстрых вычислений, например, с функциями
map() и
filter():
list(filter(lambda x: x > 5, range(10)))
Для однократного использования
Лямбда-функции превосходно подходят для временных обратных вызовов:
sorted(list_of_dicts, key=lambda x: x['priority'])
Что стоит избегать при использовании лямбда-функций
Избегайте излишней сложности
Не усложняйте конструкции с лямбда-функциями. Это противоречит их назначению и затрудняет чтение кода.
Не перегружайте условными операторами
Использование множественных if-else в лямбдах сбивает с толку и делает код менее читаемым. Следует сохранять простоту.
Отладка
Отладка лямбда-функций может быть сложной задачей из-за их анонимности. В сложных ситуациях рекомендуется использовать обычные именованные функции.
Визуализация
Вот визуализация работы лямбда-функции:
Выбор действия: двигаться вперед или стоять на месте?
Лямбда-функция:
python lambda x: 'Пойти' if x == '👍' else 'Остановиться'
Расшифровка:
markdown Если вся идёт хорошо (👍): 'Пойти' (➡️) В противном случае (👎): 'Остановиться' (⛔)
Таким образом, лямбда-функция с потрясающей скоростью принимает решения на основе условий if-else.
## Продвинутое использование условных лямбда-функций
### Возврат различных функций в зависимости от условия
Лямбда-функции умеют возвращать другие функции в зависимости от условий, это достаточно изящное решение:
python lambda x: (lambda y: y+1) if x == 1 else (lambda y: y-1)
### Моментальные условные проверки
Также можно задействовать логические операторы `and` и `or` для быстрых проверок:
python lambda x: (x > 3 and 'Большой') or 'Маленький'
Антон Крылов
Python-разработчик