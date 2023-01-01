Упрощаем код в Python: избавляемся от лишних if-условий

Быстрый ответ

Для того чтобы возвращать x , если x является истинным, или default_value в противном случае на одной строке, используйте оператор or вместе с логикой короткого замыкания Python:

Python Скопировать код return x or default_value

Структурирование кода с многострочными выражениями

Улучшите читаемость, избегая вложенности в сложных выражениях. Для этого разбейте их на строки и сгруппируйте с помощью скобок:

Python Скопировать код return ( (first_option := expensive_computation()) or other_fallback or default_value )

Здесь мы используем оператор "walrus" := для предотвращения повторных вызовов expensive_computation() , что также улучшает производительность.

Преимущества генераторных выражений

В генераторных выражениях цепочки if-else можно заменить одной лаконичной конструкцией:

Python Скопировать код return next((x for x in [compute_a(), compute_b(), 'default'] if x), None)

Создается ленивый итератор, который позволяет вернуть первое истинное значение или None , если все остальные оказались ложными.

Улучшение понимания кода через функции

Сделайте код более понятным, разбив сложные выражения на функции:

Python Скопировать код def check_fruit_quality(a): return a > 10 def make_apple_pie(): return valid_apples if (valid_apples := check_fruit_quality(bag_of_apples)) else None

Используя оператор := и давая функциям говорящие имена, вы делаете код более читаемым и эффективным.

Возможности Python 3.11

В Python 3.11 появилась функция operator.call() , позволяющая упростить вызов функций:

Python Скопировать код from operator import call return call(first, *args) or call(second) or default_value

С её помощью структура кода становится более ясной.

Вспоминаем философию Python

Согласно философии Python, простые решения предпочтительнее сложных. Поэтому, если прямолинейный подход является наиболее понятным, лучше придерживаться его.

Оптимизация обработки данных с помощью Map и Filter

Используйте функции map() и filter() , чтобы улучшить обработку данных:

Python Скопировать код return next(filter(None, map(lambda x: do_something(x), data)), default_value)

Этот подход позволяет объединить несколько операций, применяя функцию к каждому элементу данных и фильтруя None .

Визуализация

Сравните традиционный подход с использованием конструкции if-return с питоническим подходом, представив их как два различных сигнала светофора:

if x: return x if x else None return x else: return None

Визуализация будет выглядеть так:

Традиционный красный свет Питонический зеленый свет x 🚦🔴 Остановка. Возврат x, если истина, иначе None. 🚦🟢 Движение. Возврат x, если он существует, иначе None.

Питонический зеленый свет помогает коду течь плавно и без препятствий.

Сохраняем классику

Бывают случаи, когда проверка if является более предпочтительнойl, особенно когда x представляет собой сложное выражение:

Python Скопировать код if x is not None: return x

Это позволяет сохранить чистоту и понятность кода.

Динамичное выполнение условий с помощью циклов

Хорошо использовать for для обработки последовательных проверок:

Python Скопировать код for validator in [validate_a, validate_b, validate_c]: if (result := validator(input)): return result

Этот код последовательно применяет валидаторы и возвращает первый истинный результат, избегая излишней обработки.

