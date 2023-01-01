Управление выводом сообщений логгера в Python: ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы пресечь вывод логов Python в stderr , используйте NullHandler :

Python Скопировать код import logging logging.getLogger().addHandler(logging.NullHandler())

Либо, если хотите полностью отключить stderr , перенаправьте его в файл или в os.devnull :

Python Скопировать код import logging, os logging.basicConfig(handlers=[logging.StreamHandler(open(os.devnull, 'w'))])

С NullHandler вы будете полностью игнорировать логи. А перенаправление в os.devnull позволит избавиться от лишних сообщений.

Останавливаем распространение: управляем распространением сообщений от логгера

Понимаем механизм распространения сообщений от логгера

Для настройки передачи сообщений от логгера к его "родителям", следует разобраться с атрибутом logger.propagate :

Python Скопировать код logger = logging.getLogger('my_logger') logger.propagate = False

Отключение propagate предотвратит вывод логов на уровне корневого логгера и, соответственно, в stderr .

Берём под контроль отдельные обработчики

Для детальной настройки логирования стоит отключать обработчики по отдельности:

Python Скопировать код for handler in logger.handlers: if isinstance(handler, logging.StreamHandler): logger.removeHandler(handler)

Таким образом, вы сохраните работу других важных обработчиков, например тех, которые записывают данные в файл.

Единая команда для управления всем: продвинутое и временное управление логгером

Осваиваем способ работы с менеджерами контекста

Для временного контроля над процессом логирования можно использовать менеджер контекста:

Python Скопировать код import contextlib @contextlib.contextmanager def pause_logging(logger): original_handlers = logger.handlers logger.handlers = [logging.NullHandler()] try: yield finally: logger.handlers = original_handlers with pause_logging(logging.getLogger()): # Логирование временно отключено

Как не допустить автоматическое восстановление стандартного обработчика

Следите за тем, чтобы логгер не возвращал стандартные обработчики, когда они у него отсутствуют.

Приводим уровень "шума" в порядок: настраиваем уровни логирования

Комфортная настройка уровней

Можно настроить уровни логирования, задавая их для каждого обработчика в отдельности:

Python Скопировать код console_handler = logging.StreamHandler() console_handler.setLevel(logging.WARN) logger.addHandler(console_handler)

После этого будут проходить только предупреждения с уровнем WARNING и выше.

Отключаем логирование глобально

Чтобы полностью выключить логирование:

Python Скопировать код logging.disable(logging.CRITICAL)

Если в будущем потребуется вернуть логирование, его можно активировать, установив уровень на logging.NOTSET :

Python Скопировать код logging.disable(logging.NOTSET)

Визуализация

Приведем наглядное сравнение кода до и после отключения стандартного потока ошибок stderr:

Python Скопировать код import logging logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) logging.debug("Это попадёт в stderr") logging.getLogger().handlers[0].stream = None logging.debug("Это НЕ попадёт в stderr")

Результат:

Markdown Скопировать код До: [📢, 📚(Ваш код)] После: [🔕, 📚(Ваш код)]

Отключив логирование, вы, таким образом, замените "шум" на тишину.

Держим всё под контролем: надёжная защита настроек логирования

Безопасное взаимодействие со стандартными обработчиками

Перед тем как вносить изменения, всегда проверяйте существование стандартного обработчика:

Python Скопировать код if logger.handlers: logger.handlers[0].stream = None

Сначала файловые обработчики, затем stdout

Файловые обработчики следует добавлять перед тем, как настроить стандартный поток вывода:

Python Скопировать код file_handler = logging.FileHandler('logfile.log') logger.addHandler(file_handler)

Обеспечиваем надёжность вашего менеджера контекста с помощью обработки исключений

Укрепите ваш менеджер контекста, обеспечив обработку возможных исключений:

Python Скопировать код @contextlib.contextmanager def bulletproof_pause_logging(logger): original_handlers = logger.handlers logger.handlers = [logging.NullHandler()] try: yield finally: try: logger.handlers = original_handlers except Exception as e: logger.error("Возникла ошибка при попытке восстановить обработчики логгера.", exc_info=e)

Таким образом, ваш менеджер контекста продолжит работу даже при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Полезные материалы