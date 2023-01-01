Управление несколькими версиями Python на Windows XP#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Быстрый ответ
Устанавливайте каждую версию Python с официального сайта, при этом избегайте добавления их в PATH, чтобы не создавать конфликтов. Используйте запускатор
py для выбора необходимой версии:
py -3.8 # для Python 3.8
Добавьте шебанг в ваши Python-файлы, который указывает на желаемую версию:
#!/usr/bin/env python3.8
Создавайте виртуальные окружения для каждого проекта с целью контроля версий Python:
py -3.8 -m venv project_env
project_env\Scripts\activate
Для переключения между версиями используйте инструмент
pyenv-win, либо вручную обновите переменную PATH в командной строке.
Дорога к успеху через PATH
Рассматривайте переменную окружения PATH как компас в мире множественных версий Python. Избегайте глобальных изменений, устанавливая PATH локально в каждом окне консоли для соответствующей версии:
set PATH=C:\Python38;%PATH%
Создавайте batch-файлы для автоматизации настройки окружения –- они будут служить вашими настольными помощниками. Пример такого файла (
setpython38.bat):
@echo off
set PATH=C:\Python38;%PATH%
Прибегаем к инкапсуляции: Виртуальная среда
Используйте Virtualenv для контроля зависимостей вашего проекта. Он создает изолированные среды, которые вы можете включать и выключать по своему усмотрению:
py -3.7 -m pip install virtualenv
virtualenv my_project_env_37
После активации вы автоматически переключаетесь на необходимую версию Python:
my_project_env_37\Scripts\activate
Либо вернитесь к глобальной версии при помощи команды
deactivate.
Получите индивидуальный опыт с Python
Настройте переменную PATHEXT, чтобы запускать Python-скрипты без указания расширения .exe:
set PATHEXT=%PATHEXT%;.PY
python_script
Запускатор 'py' дает возможность выполнить скрипт с версией Python, указанной в строке шебанга:
#! python3.7
print("Привет от Python 3.7!")
Также можно использовать символические ссылки для удобного доступа к различным версиям Python:
mklink /D C:\Python37 C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Python\Python37
Визуализация
Воспринимайте использование разных версий Python подобно мастерской с инструментами в операционной системе Windows:
🧰 Система Windows
|
|--🔧 Python 2.7: Заслуживший доверие
|--🔨 Python 3.6: Стандартный набор
|--⚙️ Python 3.9: Передовой
Каждый «инструмент» имеет свое назначение:
py -2 # 🔧 Для работы со старым кодом
py -3.6 # 🔨 Для текущих проектов
py -3.9 # ⚙️ Для последних разработок
Переключение между ними простое и незаметное.
Запускатор 'py' – надежный помощник
Запускатор 'py' в Windows, описанный в PEP 397, поможет вам управлять версиями Python. Вы можете выбрать нужную версию при помощи опции командной строки:
py -2 # Python версии 2.x
py -3 # Python версии 3.x
py -3.7-32 # 32-битный Python 3.7
PEP 397 позволит вам изучить управление версиями Python в Windows.
Конфигурации проекта согласно спецификациям
Используйте .bat или .cmd файлы для настройки окружения каждого проекта, что позволит избегать глобальной настройки:
@ECHO OFF
CALL C:\Path\To\Your\Env\Scripts\activate
python your_script.py
Двойной клик на batch-файл автоматически запустит ваш скрипт в необходимом окружении.
Антон Крылов
Python-разработчик