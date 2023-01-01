logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Управление несколькими версиями Python на Windows XP
Перейти

Управление несколькими версиями Python на Windows XP

#Основы Python  #Виртуальные окружения (venv/poetry)  #Установка софта  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Устанавливайте каждую версию Python с официального сайта, при этом избегайте добавления их в PATH, чтобы не создавать конфликтов. Используйте запускатор py для выбора необходимой версии:

Bash
Скопировать код
py -3.8 # для Python 3.8

Добавьте шебанг в ваши Python-файлы, который указывает на желаемую версию:

Python
Скопировать код
#!/usr/bin/env python3.8

Создавайте виртуальные окружения для каждого проекта с целью контроля версий Python:

Bash
Скопировать код
py -3.8 -m venv project_env
project_env\Scripts\activate

Для переключения между версиями используйте инструмент pyenv-win, либо вручную обновите переменную PATH в командной строке.

Дорога к успеху через PATH

Рассматривайте переменную окружения PATH как компас в мире множественных версий Python. Избегайте глобальных изменений, устанавливая PATH локально в каждом окне консоли для соответствующей версии:

Bash
Скопировать код
set PATH=C:\Python38;%PATH%

Создавайте batch-файлы для автоматизации настройки окружения –- они будут служить вашими настольными помощниками. Пример такого файла (setpython38.bat):

batchfile
Скопировать код
@echo off
set PATH=C:\Python38;%PATH%

Прибегаем к инкапсуляции: Виртуальная среда

Используйте Virtualenv для контроля зависимостей вашего проекта. Он создает изолированные среды, которые вы можете включать и выключать по своему усмотрению:

Bash
Скопировать код
py -3.7 -m pip install virtualenv
virtualenv my_project_env_37

После активации вы автоматически переключаетесь на необходимую версию Python:

Bash
Скопировать код
my_project_env_37\Scripts\activate

Либо вернитесь к глобальной версии при помощи команды deactivate.

Получите индивидуальный опыт с Python

Настройте переменную PATHEXT, чтобы запускать Python-скрипты без указания расширения .exe:

Bash
Скопировать код
set PATHEXT=%PATHEXT%;.PY
python_script

Запускатор 'py' дает возможность выполнить скрипт с версией Python, указанной в строке шебанга:

Python
Скопировать код
#! python3.7
print("Привет от Python 3.7!")

Также можно использовать символические ссылки для удобного доступа к различным версиям Python:

Bash
Скопировать код
mklink /D C:\Python37 C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Python\Python37

Визуализация

Воспринимайте использование разных версий Python подобно мастерской с инструментами в операционной системе Windows:

Markdown
Скопировать код
🧰 Система Windows
|
|--🔧 Python 2.7: Заслуживший доверие
|--🔨 Python 3.6: Стандартный набор
|--⚙️ Python 3.9: Передовой

Каждый «инструмент» имеет свое назначение:

Python
Скопировать код
py -2    # 🔧 Для работы со старым кодом
py -3.6  # 🔨 Для текущих проектов
py -3.9  # ⚙️ Для последних разработок

Переключение между ними простое и незаметное.

Запускатор 'py' – надежный помощник

Запускатор 'py' в Windows, описанный в PEP 397, поможет вам управлять версиями Python. Вы можете выбрать нужную версию при помощи опции командной строки:

Bash
Скопировать код
py -2 # Python версии 2.x
py -3 # Python версии 3.x
py -3.7-32 # 32-битный Python 3.7

PEP 397 позволит вам изучить управление версиями Python в Windows.

Конфигурации проекта согласно спецификациям

Используйте .bat или .cmd файлы для настройки окружения каждого проекта, что позволит избегать глобальной настройки:

batchfile
Скопировать код
@ECHO OFF
CALL C:\Path\To\Your\Env\Scripts\activate
python your_script.py

Двойной клик на batch-файл автоматически запустит ваш скрипт в необходимом окружении.

Полезные материалы

  1. Использование Python на Windows — Документация Python – руководство по установке и настройке.
  2. Управление Python с помощью Conda — альтернативный метод для управления Python-окружениями.
  3. Релизы Python для Windows — прямая ссылка на загрузку версий Python.
  4. Pyenv для Windows на GitHub — смените версии Python как ветер.
  5. Строитель виртуальных сред Python — ваш собственный помощник в управлении проектами.
  6. Документация Tox — инструмент для тестирования Python в различных окружениях.
  7. Добавление путей в Windows – Stack Overflow — искусство конфигурации PYTHONPATH превращает обычного пользователя в специалиста.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой инструмент позволяет управлять версиями Python на Windows?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

Свежие материалы
Лучшие ресурсы для видео уроков по программированию
6 сентября 2024
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024
Анализ данных и генерация текста с помощью ChatGPT API
6 сентября 2024

Загрузка...