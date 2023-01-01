Управление несколькими версиями Python на Windows XP

Быстрый ответ

Устанавливайте каждую версию Python с официального сайта, при этом избегайте добавления их в PATH, чтобы не создавать конфликтов. Используйте запускатор py для выбора необходимой версии:

Bash Скопировать код py -3.8 # для Python 3.8

Добавьте шебанг в ваши Python-файлы, который указывает на желаемую версию:

Python Скопировать код #!/usr/bin/env python3.8

Создавайте виртуальные окружения для каждого проекта с целью контроля версий Python:

Bash Скопировать код py -3.8 -m venv project_env project_env\Scripts\activate

Для переключения между версиями используйте инструмент pyenv-win , либо вручную обновите переменную PATH в командной строке.

Дорога к успеху через PATH

Рассматривайте переменную окружения PATH как компас в мире множественных версий Python. Избегайте глобальных изменений, устанавливая PATH локально в каждом окне консоли для соответствующей версии:

Bash Скопировать код set PATH=C:\Python38;%PATH%

Создавайте batch-файлы для автоматизации настройки окружения –- они будут служить вашими настольными помощниками. Пример такого файла ( setpython38.bat ):

batchfile Скопировать код @echo off set PATH=C:\Python38;%PATH%

Прибегаем к инкапсуляции: Виртуальная среда

Используйте Virtualenv для контроля зависимостей вашего проекта. Он создает изолированные среды, которые вы можете включать и выключать по своему усмотрению:

Bash Скопировать код py -3.7 -m pip install virtualenv virtualenv my_project_env_37

После активации вы автоматически переключаетесь на необходимую версию Python:

Bash Скопировать код my_project_env_37\Scripts\activate

Либо вернитесь к глобальной версии при помощи команды deactivate .

Получите индивидуальный опыт с Python

Настройте переменную PATHEXT, чтобы запускать Python-скрипты без указания расширения .exe:

Bash Скопировать код set PATHEXT=%PATHEXT%;.PY python_script

Запускатор 'py' дает возможность выполнить скрипт с версией Python, указанной в строке шебанга:

Python Скопировать код #! python3.7 print("Привет от Python 3.7!")

Также можно использовать символические ссылки для удобного доступа к различным версиям Python:

Bash Скопировать код mklink /D C:\Python37 C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Python\Python37

Визуализация

Воспринимайте использование разных версий Python подобно мастерской с инструментами в операционной системе Windows:

Markdown Скопировать код 🧰 Система Windows | |--🔧 Python 2.7: Заслуживший доверие |--🔨 Python 3.6: Стандартный набор |--⚙️ Python 3.9: Передовой

Каждый «инструмент» имеет свое назначение:

Python Скопировать код py -2 # 🔧 Для работы со старым кодом py -3.6 # 🔨 Для текущих проектов py -3.9 # ⚙️ Для последних разработок

Переключение между ними простое и незаметное.

Запускатор 'py' – надежный помощник

Запускатор 'py' в Windows, описанный в PEP 397, поможет вам управлять версиями Python. Вы можете выбрать нужную версию при помощи опции командной строки:

Bash Скопировать код py -2 # Python версии 2.x py -3 # Python версии 3.x py -3.7-32 # 32-битный Python 3.7

PEP 397 позволит вам изучить управление версиями Python в Windows.

Конфигурации проекта согласно спецификациям

Используйте .bat или .cmd файлы для настройки окружения каждого проекта, что позволит избегать глобальной настройки:

batchfile Скопировать код @ECHO OFF CALL C:\Path\To\Your\Env\Scripts\activate python your_script.py

Двойной клик на batch-файл автоматически запустит ваш скрипт в необходимом окружении.

