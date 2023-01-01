Управление настройками Django для разработки и продакшн

#Веб-разработка  #DevOps/Deploy  #Web-разработка (Django)  
Быстрый ответ

Если нужно упорядочить и разделить локальные и производственные настройки в Django, то оптимальным решением будет модульный подход. При его использовании создаются файлы base.py, local.py и production.py в директории settings. Эта структура позволяет наследовать общие параметры и легко переключаться между различными конфигурациями, переопределяя переменную окружения DJANGO_SETTINGS_MODULE.

Пример настройки:

# settings/base.py
# Здесь указываются общие настройки

# settings/local.py
from .base import *
DEBUG = True  # Детальное отслеживание ошибок

# settings/production.py
from .base import *
DEBUG = False  # Скрываем от пользователей информацию об ошибках

Для включения необходимых настроек используйте:

# Для разработки на локальной машине
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.local

# Для работы на производственном сервере
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.production

Внимание на такие ключевые параметры, как DEBUG, обеспечивает безопасную и эффективную работу в соответствии с рекомендуемыми подходами в использовании Django.

Организация файлов настроек

Методика настройки

Django предоставляет гибкость в структурировании файлов конфигурации. Правильный выбор способствует организации и порядку:

  • Общие параметры: Храните базовые настройки в файле base.py, чтобы предотвратить дублирование.
  • Индивидуальные параметры: Уточняйте base.py в файлах local.py и production.py, добавляя и переопределяя настройки.

Работа с конфиденциальными данными

  • Конфиденциальные данные, такие как секретные ключи, задавайте через переменные окружения или используйте специализированные инструменты, например, django-environ или python-decouple.
  • В файле local_settings.py указывайте настройки, характерные именно для вашей локальной среды. Не забудьте добавить этот файл в .gitignore.

Гибкая настройка параметров

  • Для подбора настроек в зависимости от условий используйте переменные окружения и встроенные инструменты Django.
  • Для автоматического выбора нужного набора параметров определите список действительных на продакшионе имен хостов.

Стандартная структура

Практика показывает, что следующая структура наиболее удобна для размещения файлов настроек:

mysite/
|- settings/
|  |- __init__.py
|  |- base.py
|  |- local.py
|  |- production.py
|  |- local_settings.py (по желанию, не индексируется)

Вы можете использовать логические конструкции в __init__.py, чтобы автоматически выбирать и применять соответствующие настройки.

Визуализация

Представьте, что мы работаем с звукорежиссерским пультом, но только для настроек Django. Как и настройки звукового сопровождения на различных мероприятиях, настройки Django регулируются в соответствии с условиями:

Элемент конфигурации Локальная разработка 🔧 Производственная установка 🏭
DEBUG
DEBUG
База данных 🧰 SQLite 💾 PostgreSQL
Разрешенные хосты ['localhost'] ['yourdomain.com']
Статические/медиа файлы 🗂️ Локальное хранилище 🌐 Облачное хранилище
Email бекенд 📬 Print в консоль 💌 SMTP сервис
Безопасность 🔓 Ослабленная 🔒 Усиленная

Каждый параметр настраивается для удобства разработки (🔧) или обеспечения стабильности и безопасности на производственной стадии (🏭).

Практические советы, рекомендации и лучшие практики

Эффективные приемы ведут к совершенным приложениям

  • Быстрый поиск ошибок: Система должна немедленно сообщать об отсутствующих переменных окружения.
  • Контроль версий: Ведите учет всех изменений настроек, исключая возможность публикации конфиденциальных данных.
  • Инструменты Django: Используйте ключ --settings и другие возможности командной строки manage.py для управления настройками.

Решение типичных проблем

  • Ошибки конфигурации: Убедитесь в корректности установок и правильном размещении файлов настроек.
  • Разные среды разработки: Тщательно синхронизируйте переменные окружения, чтобы избежать несоответствий.
  • Утечка паролей и ключей: Периодически проверяйте проект на предмет случайного внесения конфиденциальной информации в исходный код.

Разделение на окружения

Помимо локальной и производственной среды, вам может быть необходима тестовая, предпродакшн или CI среда. Для них создавайте отдельные файлы настроек, следуя общим рекомендациям.

Полезные материалы

  1. Настройки Django в официальной документации
  2. 12-факторное приложение
  3. Книга "Два кусочка Django 3.x"
  4. django-environ для работы с переменными окружения
  5. python-decouple в PyPI
  6. Документация для модели Cookiecutter Django
  7. Файл manage.py для Django, новый файл .env, совместимый с Honcho/Foreman
Элина Баранова

разработчик Android

