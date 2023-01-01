Управление настройками Django для разработки и продакшн
Быстрый ответ
Если нужно упорядочить и разделить локальные и производственные настройки в Django, то оптимальным решением будет модульный подход. При его использовании создаются файлы
base.py,
local.py и
production.py в директории
settings. Эта структура позволяет наследовать общие параметры и легко переключаться между различными конфигурациями, переопределяя переменную окружения
DJANGO_SETTINGS_MODULE.
Пример настройки:
# settings/base.py
# Здесь указываются общие настройки
# settings/local.py
from .base import *
DEBUG = True # Детальное отслеживание ошибок
# settings/production.py
from .base import *
DEBUG = False # Скрываем от пользователей информацию об ошибках
Для включения необходимых настроек используйте:
# Для разработки на локальной машине
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.local
# Для работы на производственном сервере
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.production
Внимание на такие ключевые параметры, как
DEBUG, обеспечивает безопасную и эффективную работу в соответствии с рекомендуемыми подходами в использовании Django.
Организация файлов настроек
Методика настройки
Django предоставляет гибкость в структурировании файлов конфигурации. Правильный выбор способствует организации и порядку:
- Общие параметры: Храните базовые настройки в файле
base.py, чтобы предотвратить дублирование.
- Индивидуальные параметры: Уточняйте
base.pyв файлах
local.pyи
production.py, добавляя и переопределяя настройки.
Работа с конфиденциальными данными
- Конфиденциальные данные, такие как секретные ключи, задавайте через переменные окружения или используйте специализированные инструменты, например,
django-environили
python-decouple.
- В файле
local_settings.pyуказывайте настройки, характерные именно для вашей локальной среды. Не забудьте добавить этот файл в
.gitignore.
Гибкая настройка параметров
- Для подбора настроек в зависимости от условий используйте переменные окружения и встроенные инструменты Django.
- Для автоматического выбора нужного набора параметров определите список действительных на продакшионе имен хостов.
Стандартная структура
Практика показывает, что следующая структура наиболее удобна для размещения файлов настроек:
mysite/
|- settings/
| |- __init__.py
| |- base.py
| |- local.py
| |- production.py
| |- local_settings.py (по желанию, не индексируется)
Вы можете использовать логические конструкции в
__init__.py, чтобы автоматически выбирать и применять соответствующие настройки.
Визуализация
Представьте, что мы работаем с звукорежиссерским пультом, но только для настроек Django. Как и настройки звукового сопровождения на различных мероприятиях, настройки Django регулируются в соответствии с условиями:
|Элемент конфигурации
|Локальная разработка 🔧
|Производственная установка 🏭
|DEBUG
|✅
|❌
|База данных
|🧰 SQLite
|💾 PostgreSQL
|Разрешенные хосты
|['localhost']
|['yourdomain.com']
|Статические/медиа файлы
|🗂️ Локальное хранилище
|🌐 Облачное хранилище
|Email бекенд
|📬 Print в консоль
|💌 SMTP сервис
|Безопасность
|🔓 Ослабленная
|🔒 Усиленная
Каждый параметр настраивается для удобства разработки (🔧) или обеспечения стабильности и безопасности на производственной стадии (🏭).
Практические советы, рекомендации и лучшие практики
Эффективные приемы ведут к совершенным приложениям
- Быстрый поиск ошибок: Система должна немедленно сообщать об отсутствующих переменных окружения.
- Контроль версий: Ведите учет всех изменений настроек, исключая возможность публикации конфиденциальных данных.
- Инструменты Django: Используйте ключ
--settingsи другие возможности командной строки
manage.pyдля управления настройками.
Решение типичных проблем
- Ошибки конфигурации: Убедитесь в корректности установок и правильном размещении файлов настроек.
- Разные среды разработки: Тщательно синхронизируйте переменные окружения, чтобы избежать несоответствий.
- Утечка паролей и ключей: Периодически проверяйте проект на предмет случайного внесения конфиденциальной информации в исходный код.
Разделение на окружения
Помимо локальной и производственной среды, вам может быть необходима тестовая, предпродакшн или CI среда. Для них создавайте отдельные файлы настроек, следуя общим рекомендациям.
