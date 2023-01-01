Управление настройками Django для разработки и продакшн

Быстрый ответ

Если нужно упорядочить и разделить локальные и производственные настройки в Django, то оптимальным решением будет модульный подход. При его использовании создаются файлы base.py , local.py и production.py в директории settings . Эта структура позволяет наследовать общие параметры и легко переключаться между различными конфигурациями, переопределяя переменную окружения DJANGO_SETTINGS_MODULE .

Пример настройки:

Python Скопировать код # settings/base.py # Здесь указываются общие настройки # settings/local.py from .base import * DEBUG = True # Детальное отслеживание ошибок # settings/production.py from .base import * DEBUG = False # Скрываем от пользователей информацию об ошибках

Для включения необходимых настроек используйте:

Bash Скопировать код # Для разработки на локальной машине export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.local # Для работы на производственном сервере export DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings.production

Внимание на такие ключевые параметры, как DEBUG , обеспечивает безопасную и эффективную работу в соответствии с рекомендуемыми подходами в использовании Django.

Организация файлов настроек

Методика настройки

Django предоставляет гибкость в структурировании файлов конфигурации. Правильный выбор способствует организации и порядку:

Общие параметры : Храните базовые настройки в файле base.py , чтобы предотвратить дублирование.

: Храните базовые настройки в файле , чтобы предотвратить дублирование. Индивидуальные параметры: Уточняйте base.py в файлах local.py и production.py , добавляя и переопределяя настройки.

Работа с конфиденциальными данными

Конфиденциальные данные, такие как секретные ключи, задавайте через переменные окружения или используйте специализированные инструменты, например, django-environ или python-decouple .

или используйте специализированные инструменты, например, или . В файле local_settings.py указывайте настройки, характерные именно для вашей локальной среды. Не забудьте добавить этот файл в .gitignore .

Гибкая настройка параметров

Для подбора настроек в зависимости от условий используйте переменные окружения и встроенные инструменты Django.

и встроенные инструменты Django. Для автоматического выбора нужного набора параметров определите список действительных на продакшионе имен хостов.

Стандартная структура

Практика показывает, что следующая структура наиболее удобна для размещения файлов настроек:

plaintext Скопировать код mysite/ |- settings/ | |- __init__.py | |- base.py | |- local.py | |- production.py | |- local_settings.py (по желанию, не индексируется)

Вы можете использовать логические конструкции в __init__.py , чтобы автоматически выбирать и применять соответствующие настройки.

Визуализация

Представьте, что мы работаем с звукорежиссерским пультом, но только для настроек Django. Как и настройки звукового сопровождения на различных мероприятиях, настройки Django регулируются в соответствии с условиями:

Элемент конфигурации Локальная разработка 🔧 Производственная установка 🏭 DEBUG ✅ ❌ База данных 🧰 SQLite 💾 PostgreSQL Разрешенные хосты ['localhost'] ['yourdomain.com'] Статические/медиа файлы 🗂️ Локальное хранилище 🌐 Облачное хранилище Email бекенд 📬 Print в консоль 💌 SMTP сервис Безопасность 🔓 Ослабленная 🔒 Усиленная

Каждый параметр настраивается для удобства разработки (🔧) или обеспечения стабильности и безопасности на производственной стадии (🏭).

Практические советы, рекомендации и лучшие практики

Эффективные приемы ведут к совершенным приложениям

Быстрый поиск ошибок : Система должна немедленно сообщать об отсутствующих переменных окружения.

: Система должна немедленно сообщать об отсутствующих переменных окружения. Контроль версий : Ведите учет всех изменений настроек, исключая возможность публикации конфиденциальных данных.

: Ведите учет всех изменений настроек, исключая возможность публикации конфиденциальных данных. Инструменты Django: Используйте ключ --settings и другие возможности командной строки manage.py для управления настройками.

Решение типичных проблем

Ошибки конфигурации : Убедитесь в корректности установок и правильном размещении файлов настроек.

: Убедитесь в корректности установок и правильном размещении файлов настроек. Разные среды разработки : Тщательно синхронизируйте переменные окружения, чтобы избежать несоответствий.

: Тщательно синхронизируйте переменные окружения, чтобы избежать несоответствий. Утечка паролей и ключей: Периодически проверяйте проект на предмет случайного внесения конфиденциальной информации в исходный код.

Разделение на окружения

Помимо локальной и производственной среды, вам может быть необходима тестовая, предпродакшн или CI среда. Для них создавайте отдельные файлы настроек, следуя общим рекомендациям.

