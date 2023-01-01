Упорядочиваем словари в Python: сохраняем порядок элементов#Основы Python #Словари #Типы данных
Быстрый ответ
Для сохранения порядка ключей/значений в словарях Python 3.7+ можно использовать стандартный тип
dict. В Python версий до 3.6 для этой цели подходит
collections.OrderedDict, который точно так же гарантирует сохранение порядка.
# Python 3.7+
my_dict = {'apple': 1, 'banana': 2}
print(my_dict) # Вывод: {'apple': 1, 'banana': 2}
# Python 3.6 и более ранние версии
from collections import OrderedDict
my_ordered_dict = OrderedDict([('apple', 1), ('banana', 2)])
print(my_ordered_dict) # Вывод: OrderedDict([('apple', 1), ('banana', 2)])
Подробнее о сохранении порядка в словарях Python
C Python 3.7 словари типа
dict поддерживают порядок добавления элементов. Он стал неотъемлемой частью языка.
В Python 3.6 порядок сохранялся благодаря особенностям реализации этих словарей. Это не было официальной гарантией языка, и порядок мог бы измениться в последующих версиях. Зато в Python 3.7 это поведение окончательно закреплено в языке.
Одним из побочных эффектов новой реализации словарей стало снижение потребления памяти за счет более компактной внутренней структуры. Это, к счастью, также помогает сохранять порядок, и создатели языка решили включить эту особенность в стандарт Python навсегда.
Когда стоит использовать
Несмотря на то, что стандартные словари сохраняют порядок добавления элементов, бывают ситуации, когда лучше использовать
OrderedDict:
- Совместимость с более ранними версиями Python: Если ваш код работает на версиях до 3.7, вам подойдет
OrderedDict.
- Ясность намерений: Когда в программе используется
OrderedDict, это явно указывает на важность сохранения порядка элементов.
- Дополнительные методы:
OrderedDictпредлагает некоторые методы, такие как
popitem(last=True)для работы в порядке FIFO или
popitem(last=False)для порядка LIFO, а также
move_to_end(), которых нет в типовом
dict.
from collections import OrderedDict
# Удаление первого элемента (FIFO)
fifo_dict = OrderedDict(one=1, two=2, three=3)
first_in, _ = fifo_dict.popitem(last=False)
print(f'Первый добавленный элемент: {first_in}')
# Удаление последнего элемента (LIFO)
lifo_dict = OrderedDict(one=1, two=2, three=3)
last_in, _ = lifo_dict.popitem()
print(f'Последний добавленный элемент: {last_in}')
Хранилища данных с упорядоченными ключами/значениями
Словари идеально подходят для реализации структур данных, где каждому ключу соответствует значение. Однако, если вам нужно строгое сохранение порядка, стоит использовать списки кортежей или специализированные классы, поскольку словари не предназначены для постоянного порядка элементов. Но заметьте, что, в отличие от словарей, списки не гарантируют быстрый поиск элементов.
Визуализация
OrderedDict можно представить в виде библиотекаря (👩🏫), который аккуратно упорядочивает свою библиотеку (📚). Каждая книга (📕) в этой библиотеке — это уникальный ключ, а ее содержимое — значение:
OrderedDict([('Мистика', 'Шерлок Холмс'), ('Фэнтези', 'Гарри Поттер')])
# 👩🏫📚📕 -> 🕵️♂️ || 👩🏫📚📕 -> 🧙♂️
Библиотекарь следит, чтобы каждая новая книга занимала свое место в порядке:
До добавления: [📕🕵️♂️, 📕🧙♂️]
После добавления: [📕🕵️♂️, 📕🧙♂️, 📕👽] ('Научная фантастика' -> 'История пришельцев')
Таким образом, с
OrderedDict порядок ключей и значений сохраняется в исходном виде.
Практические сценарии использования упорядоченных словарей
Конвертация между
dict и
OrderedDict
В Python 3.7+ можно преобразовывать обычный
dict в
OrderedDict, сохраняя порядок элементов. Однако в более старых версиях преобразование
OrderedDict обратно в
dict может вызвать изменение порядка.
Обратный порядок в
OrderedDict
Захотели изменить направление?
OrderedDict поддерживает итерацию в обратном порядке с помощью функции reversed(). Это позволяет обходить элементы в порядке, обратном их добавлению.
ordered = OrderedDict((f'item{i}', i) for i in range(5))
for item in reversed(ordered):
print(item, ordered[item]) # Итерация в обратном порядке
Фиксируем порядок с помощью метода
fromkeys
Если вам нужно зафиксировать порядок ключей, метод
fromkeys позволяет создать
OrderedDict со встроенным набором ключей и значениями по умолчанию, фиксируя порядок элементов.
keys = ('apple', 'banana', 'cherry')
frozen_dict = OrderedDict.fromkeys(keys, None)
print(frozen_dict)
# Вывод: OrderedDict([('apple', None), ('banana', None), ('cherry', None)])
Исторические справки и источники
Если хотите узнать больше, советуем обратиться к публикациям и докладам Реймонда Хеттингера, которые подробно описывают реализацию словарей в Python 3.6+. Для Python 2.7, где впервые был представлен
OrderedDict, есть множество рецептов создания упорядоченных коллекций.
Антон Крылов
Python-разработчик