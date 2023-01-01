Умножение списков Python: аналог Matlab с NumPy и списками
Быстрый ответ
Чтобы произвести покомпонентное умножение списков в Python, можно воспользоваться генераторами списков вместе с функцией
zip(), объединяющей элементы в пары:
result = [x * y for x, y in zip(list1, list2)]
Оба списка должны иметь одинаковую длину для корректной работы этого метода.
Ускоряем процесс с помощью продвинутых методов
Если требуется работать с большим объёмом числовых данных, на помощь придёт библиотека Numpy, которая улучшит производительность. Преобразуйте списки в массивы Numpy для более быстрого выполнения операций:
import numpy as np
a = np.array(list1)
b = np.array(list2)
result = np.multiply(a, b)
Numpy идеален для эффективной обработки числовых массивов.
Также можно использовать функциональное программирование, применяя
map совместно с
operator.mul:
from operator import mul
result = list(map(mul, list1, list2))
Этот подход обеспечивает компактное и функциональное решение задачи умножения.
Работаем с неравномерными списками с помощью трансляции
Для обработки списков разной длины удобно использовать трансляцию Numpy:
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.linspace(0, 2, num=len(a))
result = np.multiply(a, b) # Благодаря трансляции Numpy такое вполне осуществимо!
Функция
linspace создаёт массив с равномерно распределёнными элементами, который идеально подходит для выполнения покомпонентных операций со входным массивом.
Не попадайтесь в подводные камни
Вы могли бы подумать, что
numpy.dot подойдёт для умножения, но это не так! Она выполняет матричное произведение, не покомпонентное!
# Здесь будет выполнено матричное умножение!
np.dot(a, b)
# А вот так будет произведено покомпонентное умножение!
np.multiply(a, b)
Приспосабливаемся к данным
Выбор метода зависит от величины списка:
- Генераторы списков подходят для небольших и средних списков.
- Для работы с большими данными лучше использовать массивы Numpy.
## Продвинутые приёмы с Numpy
Например, Numpy предоставляет дополнительные возможности:
# Умножения пар элементов станут доступными!
np.multiply.outer(a, b)
этот метод умножает каждую возможную пару элементов массивов
a и
b.
Визуализация
Покомпонентное умножение можно сравнить с танцем пар на балу:
Список A (💃): [3, 5, 2]
Список B (🕺): [7, 1, 8]
Партнёры находят друг друга и танцуют умножение:
🔄 Пары: [💃3 & 🕺7, 💃5 & 🕺1, 💃2 & 🕺8]
Покомпонентно 💫: [21, 5, 16]
Это балетное пирушка умножения!
Код с умом
Читаемый код — не только удовольствие для глаз, но и залог эффективности:
- Генераторы списков быстры и точны.
- Массивы Numpy позволяют делать вычисления ещё быстрее.
Условное
np.array(list)для преобразования списков улучшает производительность:
import numpy as np
# Сокращение до np облегчает чтение кода!
result = np.multiply(np.array(list1), np.array(list2))
В результате, массивы Numpy часто превосходят обычные списки по эффективности при работе с большими наборами данных и сложными вычислениями.
Таисия Ермакова
backend-разработчик