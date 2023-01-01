Указание версии Python при установке пакета через NPM#Основы Python #Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Чтобы задать определённую версию Python при установке через NPM, определите переменную окружения
PYTHON перед выполнением команды
npm install:
export PYTHON=python3.7 # замените 'python3.7' на требуемую версию
npm install
Если вы используете версию Node.js 4.0.0 или более новую, можно использовать опцию
--python при выполнении
npm install:
npm install --python=python3.7 # замените 'python3.7' на нужную версию
Важно, чтобы выбранная версия Python (
python3.7) соответствовала той, которую вы намереваетесь использовать.
Задание версии Python по умолчанию для NPM
Если нужно постоянно использовать одну и ту же версию Python при работе с npm, можно настроить глобальный путь к интерпретатору Python с помощью
config set:
npm config set python /path/to/python # указывается актуальный путь до интерпретатора Python
Таким образом, выбранная версия Python будет автоматически использоваться при любых операциях с пакетами npm, и вам не придётся каждый раз устанавливать её вручную.
Использование менеджеров версий
При необходимости частой смены версий Python рекомендуется использовать менеджеры версий.
pyenv в Unix или встроенный модуль
venv в Python помогут локализовать версию Python для каждого проекта, создавая изолированные среды.
Поддержка node-gyp
При использовании node-gyp, инструмента npm для сборки нативных модулей, критически важно использовать подходящую версию Python:
npm config set python /path/to/python
Не забудьте проверить совместимость версии Python с node-gyp, чтобы предотвратить возможные сложности при компиляции.
Визуализация
В каждой версии Python как бы заключён свой собственный художник, а npm — это галерея, где произведения выставляются:
|Художник (Python)
|Выставка (Установка NPM)
|Python 2.7
|🚫 Художник не допущен!
|Python 3.6
|✅ Любимец публики!
|Python 3.9
|✅ Событие дня!
Выбирайте правильного художника для создания вашего шедевра:
# Художник проходит контроль (задаём переменную окружения)
export PATH=/path/to/python3.9:$PATH
Тогда подходящий художник будет работать с NPM.
🎨🖌️🖼️
Раньше: хаос среди художников. Теперь: Python 3.9 – звезда вечера.
Работа с несколькими версиями Python
Управление несколькими версиями Python может вызвать замешательство, но есть решение:
- Используйте алиасы или символические ссылки для удобной смены версий Python.
- Добавьте требуемую версию Python в
PATHперед запуском npm.
- Используйте виртуальные среды, чтобы избегать конфликтов зависимостей.
Работа на Windows
На Windows для переключения между версиями Python можно использовать batch-файлы или команды PowerShell:
$env:PYTHON='C:\Python37\python.exe'
npm install
Эта команда как бы чародейством изменяет окружение, обеспечивая правильную настройку системы.
Устранение возникших трудностей при установке npm
Если при работе с npm появляются проблемы и он продолжает использовать системную версию Python, рекомендуется:
- Проверить текущую настройку пути к Python через
npm config get python.
- Если нужно временно работать с Python 2.7, создание символической ссылки может решить проблему.
- Указывать используемую версию Python непосредственно перед каждой командой npm, чтобы избежать конфликтов версий.
Никита Титов
разработчик Node.js