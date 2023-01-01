Указание версии Python при установке пакета через NPM

Быстрый ответ

Чтобы задать определённую версию Python при установке через NPM, определите переменную окружения PYTHON перед выполнением команды npm install :

sh Скопировать код export PYTHON=python3.7 # замените 'python3.7' на требуемую версию npm install

Если вы используете версию Node.js 4.0.0 или более новую, можно использовать опцию --python при выполнении npm install :

sh Скопировать код npm install --python=python3.7 # замените 'python3.7' на нужную версию

Важно, чтобы выбранная версия Python ( python3.7 ) соответствовала той, которую вы намереваетесь использовать.

Задание версии Python по умолчанию для NPM

Если нужно постоянно использовать одну и ту же версию Python при работе с npm, можно настроить глобальный путь к интерпретатору Python с помощью config set :

sh Скопировать код npm config set python /path/to/python # указывается актуальный путь до интерпретатора Python

Таким образом, выбранная версия Python будет автоматически использоваться при любых операциях с пакетами npm, и вам не придётся каждый раз устанавливать её вручную.

Использование менеджеров версий

При необходимости частой смены версий Python рекомендуется использовать менеджеры версий. pyenv в Unix или встроенный модуль venv в Python помогут локализовать версию Python для каждого проекта, создавая изолированные среды.

Поддержка node-gyp

При использовании node-gyp, инструмента npm для сборки нативных модулей, критически важно использовать подходящую версию Python:

sh Скопировать код npm config set python /path/to/python

Не забудьте проверить совместимость версии Python с node-gyp, чтобы предотвратить возможные сложности при компиляции.

Визуализация

В каждой версии Python как бы заключён свой собственный художник, а npm — это галерея, где произведения выставляются:

Художник (Python) Выставка (Установка NPM) Python 2.7 🚫 Художник не допущен! Python 3.6 ✅ Любимец публики! Python 3.9 ✅ Событие дня!

Выбирайте правильного художника для создания вашего шедевра:

Python Скопировать код # Художник проходит контроль (задаём переменную окружения) export PATH=/path/to/python3.9:$PATH

Тогда подходящий художник будет работать с NPM.

Раньше: хаос среди художников. Теперь: Python 3.9 – звезда вечера.

Работа с несколькими версиями Python

Управление несколькими версиями Python может вызвать замешательство, но есть решение:

Используйте алиасы или символические ссылки для удобной смены версий Python.

Добавьте требуемую версию Python в PATH перед запуском npm.

перед запуском npm. Используйте виртуальные среды, чтобы избегать конфликтов зависимостей.

Работа на Windows

На Windows для переключения между версиями Python можно использовать batch-файлы или команды PowerShell:

powershell Скопировать код $env:PYTHON='C:\Python37\python.exe' npm install

Эта команда как бы чародейством изменяет окружение, обеспечивая правильную настройку системы.

Устранение возникших трудностей при установке npm

Если при работе с npm появляются проблемы и он продолжает использовать системную версию Python, рекомендуется:

Проверить текущую настройку пути к Python через npm config get python .

. Если нужно временно работать с Python 2.7, создание символической ссылки может решить проблему.

Указывать используемую версию Python непосредственно перед каждой командой npm, чтобы избежать конфликтов версий.

