logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Указание версии Python при установке пакета через NPM
Перейти

#Основы Python  #Node.js  #npm и зависимости  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы задать определённую версию Python при установке через NPM, определите переменную окружения PYTHON перед выполнением команды npm install:

sh
Скопировать код
export PYTHON=python3.7  # замените 'python3.7' на требуемую версию
npm install

Если вы используете версию Node.js 4.0.0 или более новую, можно использовать опцию --python при выполнении npm install:

sh
Скопировать код
npm install --python=python3.7  # замените 'python3.7' на нужную версию

Важно, чтобы выбранная версия Python (python3.7) соответствовала той, которую вы намереваетесь использовать.

Пошаговый план для смены профессии

Задание версии Python по умолчанию для NPM

Если нужно постоянно использовать одну и ту же версию Python при работе с npm, можно настроить глобальный путь к интерпретатору Python с помощью config set:

sh
Скопировать код
npm config set python /path/to/python  # указывается актуальный путь до интерпретатора Python

Таким образом, выбранная версия Python будет автоматически использоваться при любых операциях с пакетами npm, и вам не придётся каждый раз устанавливать её вручную.

Использование менеджеров версий

При необходимости частой смены версий Python рекомендуется использовать менеджеры версий. pyenv в Unix или встроенный модуль venv в Python помогут локализовать версию Python для каждого проекта, создавая изолированные среды.

Поддержка node-gyp

При использовании node-gyp, инструмента npm для сборки нативных модулей, критически важно использовать подходящую версию Python:

sh
Скопировать код
npm config set python /path/to/python

Не забудьте проверить совместимость версии Python с node-gyp, чтобы предотвратить возможные сложности при компиляции.

Визуализация

В каждой версии Python как бы заключён свой собственный художник, а npm — это галерея, где произведения выставляются:

Художник (Python) Выставка (Установка NPM)
Python 2.7 🚫 Художник не допущен!
Python 3.6 ✅ Любимец публики!
Python 3.9 ✅ Событие дня!

Выбирайте правильного художника для создания вашего шедевра:

Python
Скопировать код
# Художник проходит контроль (задаём переменную окружения)
export PATH=/path/to/python3.9:$PATH

Тогда подходящий художник будет работать с NPM.

🎨🖌️🖼️

Раньше: хаос среди художников. Теперь: Python 3.9 – звезда вечера.

Работа с несколькими версиями Python

Управление несколькими версиями Python может вызвать замешательство, но есть решение:

  • Используйте алиасы или символические ссылки для удобной смены версий Python.
  • Добавьте требуемую версию Python в PATH перед запуском npm.
  • Используйте виртуальные среды, чтобы избегать конфликтов зависимостей.

Работа на Windows

На Windows для переключения между версиями Python можно использовать batch-файлы или команды PowerShell:

powershell
Скопировать код
$env:PYTHON='C:\Python37\python.exe'
npm install

Эта команда как бы чародейством изменяет окружение, обеспечивая правильную настройку системы.

Устранение возникших трудностей при установке npm

Если при работе с npm появляются проблемы и он продолжает использовать системную версию Python, рекомендуется:

  • Проверить текущую настройку пути к Python через npm config get python.
  • Если нужно временно работать с Python 2.7, создание символической ссылки может решить проблему.
  • Указывать используемую версию Python непосредственно перед каждой командой npm, чтобы избежать конфликтов версий.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как задать определённую версию Python при установке пакета через NPM?
1 / 5

Никита Титов

разработчик Node.js

Загрузка...