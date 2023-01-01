Указание типа элементов в списке Python: аннотации типов#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Типизация (typing)
Быстрый ответ
Для обозначения типов элементов в коллекциях Python предлагает модуль
typing с специализированными типами
List,
Set,
Tuple,
Dict. Тип элементов задаётся в квадратных скобках:
List[T] для списка,
Set[T] для множества,
Tuple[T1, T2, ...] для кортежей и
Dict[K, V] для словарей с определёнными типами ключей и значений.
from typing import List, Set, Tuple, Dict
my_int_list: List[int] = [1, 2, 3]
my_str_set: Set[str] = {"hello", "world"}
my_mixed_tuple: Tuple[int, str] = (1, "A")
my_dict: Dict[str, int] = {"age": 30, "score": 100}
Применение
List[int],
Set[str] и других обозначений типов упрощает чтение кода и делает его более наглядным, обеспечивая при этом уровень самодокументирования, сопоставимый со sklearn.
Python 3.9+: Прямое указание типов с помощью стандартных типов
С введением Python 3.9 типизация коллекций стала проще, чем поставить лайк под видео с котятами. Благодаря изменениям согласно PEP 585, теперь можно использовать стандартные типы коллекций (
list,
dict и т. д.) для обозначения распространённых типов. Не требуется импортировать
typing. Статическая проверка типов с помощью
mypy, например, будет допустима и с таким подходом.
my_int_list: list[int] = [2, 3, 5, 7, 11]
my_dict: dict[str, int] = {"age": 42, "score": 42}
Тем, кто продолжает использовать Python до версии 3.9, следует придерживаться типов из модуля
typing:
from typing import List, Dict
my_int_list: List[int] = [0, 1, 1, 2, 3, 5]
my_dict: Dict[str, int] = {"age": 30, "score": 100}
Мастер вложенностей: Указание вложенных типов
Особенно интересной становится типизация при работе с вложенными типами в коллекциях, что иногда напоминает сложность авангардной кухни. Для этого используйте конструкции, указывающие вложенные типы:
from typing import List, Dict
my_nested_list: List[Dict[str, list[int]]] = [
{"scores": [98, 85, 100]},
{"scores": [75, 90]}
]
В данном случае вы имеете дело со словарём, где ключи — это строки, а значения — списки с элементами типа
int. Это обеспечивает глубокую специализацию типов.
Будущее уже здесь: Отложенная оценка
В Python 3.7 и более ранних версиях указание типов могло вызвать проблемы с циклическим импортом. Проблема решена в PEP 563, который ввёл отложенную оценку аннотаций типов. Используя синтаксис
from __future__ import annotations, вы получаете возможность ссылаться на классы внутри их собственных определений:
from __future__ import annotations
class Node:
def add_child(self, child: Node):
pass # реализация
Визуализация
С применением типов опись структур данных можно визуализировать, следуя примеру со спортивными мячами:
Тип коллекции: Баскетбольный мяч 🏀
| Python Указание Типов | Содержимое Коллекции |
| ---------------------- | -------------------------- |
| List[Basketball] | [🏀, 🏀, 🏀] |
| Set[Basketball] | {🏀, 🏀} (без дубликатов) |
| Tuple[Basketball, ...] | (🏀, 🏀, 🏀) (неизменяемый) |
| Dict[str, Basketball] | {'A': 🏀, 'B': 🏀} |
Подобная детализация в указании типов делает код понятным, как и собственный жизненный уклад. Воплощение замыслов по-прежнему остаётся за вами.
IDE + Указание типов = Код, читаемый как книга
Указание типов полезно не только для красоты: оно делает код столь же читаемым, как рецензию на последний легендарный хит сезона. Работая в среде разработки, как PyCharm, вы можете использовать следующие функции:
- Подсказки по типам: автодополнение кода
- Информация о параметрах функций
- Времянной обнаружение ошибок
- Упрощение рефакторинга: безопасная переименовка
А добавление статической проверки типов с помощью
mypy оберегает от ошибок во время выполнения.
Больше мощности в ваши руки: Продвинутые конструкции типизации
Хотите перейти на новый уровень использования типизации? Вооружитесь
TypeVar,
NewType,
Generic и другими продвинутыми инструментами из модуля
typing для создания пользовательских обобщений, наложения ограничений на типы и определения своих уникальных типов:
from typing import TypeVar, NewType, List
T = TypeVar('T')
UserId = NewType('UserId', int)
def handle_users(user_ids: List[UserId]):
pass # реализация
Таисия Ермакова
backend-разработчик