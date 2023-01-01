Указание nullable возвращаемого типа в Python: примеры

Быстрый ответ

В Python для задания типа, который может иметь значение None , используйте Optional в версиях до 3.10 или оператор | для объединения типа с None начиная с версии 3.10 и выше.

Показываю это на примере для версий до 3.10:

Python Скопировать код from typing import Optional def func() -> Optional[int]: return None # либо число 42, если вы подумали о главном вопросе жизни

Для версий, начиная с Python 3.10, воспользуйтесь таким кодом:

Python Скопировать код def func() -> int | None: return None # или число 2, например

Подсказки типов: где и для чего их применять?

Опциональные типы служат указателями на специфику функций:

Когда результат запроса к базе данных может быть None .

. В процессе анализа текстовых данных, которые могут содержать неоднозначные сегменты.

Во время работы фабрик функций, которые в определенных случаях могут возвращать None , когда возникают непредусмотренные обстоятельства.

Важный совет: отвественно подойдите к составлению документации, объясняющей, в каких ситуациях возвращает None . Такой подход облегчит жизнь ваших коллег в будущем.

Погружаемся в типизацию

Воспользуйтесь функцией typing.get_type_hints для доступа к подсказкам типов. Это окажется полезным при занятии метапрограммированием или динамическим контролем типов.

Пример использования:

Python Скопировать код from typing import get_type_hints def func() -> int | None: return None # или ваше любимое число print(get_type_hints(func)) # В результате мы получим: {'return': Union[int, NoneType]}

Совет: функция get_type_hints отлично подходит для исследования функций, это похоже на то, как если бы у вас всегда был под рукой отладчик.

Будьте внимательны к

Малоочевидные и недокументированные возвращаемые nullable типы могут стать корнями ошибок.

Применяйте проверку типов, особенно в случаях с декораторами, чтобы избавиться от внезапных проблем.

Решение: Постоянно проверяйте свой код с помощью инструментов статического анализа для подсказок типов.

Визуализация

Markdown Скопировать код Обычные поезда : 🚂 = Не-nullable типы Призрачные поезда: 👻🚂 = Nullable типы, которые могут быть значение None.

На языке Python это выражается так:

Python Скопировать код from typing import Optional def get_ghost_train() -> Optional[Train]: return train if train_arrives else None

Важно понять, что конечный тип, возвращаемый функцией, становится столь неопределенным, как и время прибытия призрачного поезда.

Union vs Optional: что предпочесть?

Для Python версий до 3.10

Optional[ReturnType] выглядит более читаемым, чем Union[ReturnType, None] .

Для Python 3.10 и новее

Синтаксис с оператором | представляет собой более краткую альтернативу для Optional .

ReturnType | None заменяет Optional[ReturnType]

Запомните: на самом деле Optional – это просто другой способ записи Union[ReturnType, None] . Выбор между ними – это как спор о том, что лучше: табы или пробелы.

Работа с классами данных

Применение Optional или оператора | также актуально при работе с классами данных:

Пример для Python до версии 3.10:

Python Скопировать код from dataclasses import dataclass from typing import Optional @dataclass class Example: attribute: Optional[int] = None # Может отсутствовать, чтобы оставить место для неопределенности.

Для Python 3.10 и новее:

Python Скопировать код from dataclasses import dataclass @dataclass class Example: attribute: int | None = None # Некогда и в математике приходится делать перерывы.

Совет: Стремление к консистенции важно для удобства поддержки и понимания кода.

