Указание nullable возвращаемого типа в Python: примеры
Указание nullable возвращаемого типа в Python: примеры

#Основы Python  #Типизация (typing)  
Быстрый ответ

В Python для задания типа, который может иметь значение None, используйте Optional в версиях до 3.10 или оператор | для объединения типа с None начиная с версии 3.10 и выше.

Показываю это на примере для версий до 3.10:



from typing import Optional

def func() -> Optional[int]:
    return None  # либо число 42, если вы подумали о главном вопросе жизни

Для версий, начиная с Python 3.10, воспользуйтесь таким кодом:



def func() -> int | None:
    return None  # или число 2, например
Подсказки типов: где и для чего их применять?

Опциональные типы служат указателями на специфику функций:

  • Когда результат запроса к базе данных может быть None.
  • В процессе анализа текстовых данных, которые могут содержать неоднозначные сегменты.
  • Во время работы фабрик функций, которые в определенных случаях могут возвращать None, когда возникают непредусмотренные обстоятельства.

Важный совет: отвественно подойдите к составлению документации, объясняющей, в каких ситуациях возвращает None. Такой подход облегчит жизнь ваших коллег в будущем.

Погружаемся в типизацию

Воспользуйтесь функцией typing.get_type_hints для доступа к подсказкам типов. Это окажется полезным при занятии метапрограммированием или динамическим контролем типов.

Пример использования:



from typing import get_type_hints

def func() -> int | None:
    return None  # или ваше любимое число

print(get_type_hints(func))
# В результате мы получим: {'return': Union[int, NoneType]}

Совет: функция get_type_hints отлично подходит для исследования функций, это похоже на то, как если бы у вас всегда был под рукой отладчик.

Будьте внимательны к

  • Малоочевидные и недокументированные возвращаемые nullable типы могут стать корнями ошибок.
  • Применяйте проверку типов, особенно в случаях с декораторами, чтобы избавиться от внезапных проблем.

Решение: Постоянно проверяйте свой код с помощью инструментов статического анализа для подсказок типов.

Визуализация



Обычные поезда : 🚂 = Не-nullable типы

Призрачные поезда: 👻🚂 = Nullable типы, которые могут быть значение None.

На языке Python это выражается так:



from typing import Optional

def get_ghost_train() -> Optional[Train]:
    return train if train_arrives else None

Важно понять, что конечный тип, возвращаемый функцией, становится столь неопределенным, как и время прибытия призрачного поезда.

Union vs Optional: что предпочесть?

Для Python версий до 3.10

Optional[ReturnType] выглядит более читаемым, чем Union[ReturnType, None].

Для Python 3.10 и новее

Синтаксис с оператором | представляет собой более краткую альтернативу для Optional.

ReturnType | None заменяет Optional[ReturnType]

Запомните: на самом деле Optional – это просто другой способ записи Union[ReturnType, None]. Выбор между ними – это как спор о том, что лучше: табы или пробелы.

Работа с классами данных

Применение Optional или оператора | также актуально при работе с классами данных:

Пример для Python до версии 3.10:



from dataclasses import dataclass
from typing import Optional

@dataclass
class Example:
    attribute: Optional[int] = None  # Может отсутствовать, чтобы оставить место для неопределенности.

Для Python 3.10 и новее:



from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Example:
    attribute: int | None = None  # Некогда и в математике приходится делать перерывы.

Совет: Стремление к консистенции важно для удобства поддержки и понимания кода.

Полезные материалы

  1. PEP 484 – Type Hints – базовый документ о системе типизации в Python.
  2. PEP 604 – Разрешение записи объединений типов с помощью X | Y – описание новинок в синтаксисе для nullable типов в Python 3.10+.
  3. Type Checking in Python (Guide) – Real Python – в этом источнике содержатся практические советы по использованию typing.Optional для типов, которые могут иметь значение None.
  4. Python 3.10: Cool New Features for You to Try – Real Python – обзор упрощений в Python 3.10 для типизации с None-значениями.
  5. Kinds of Types – mypy 1.8.0 documentation – тут вы найдете помощь в применении Optional без ошибок при статической проверке через mypy.
  6. PEP 557 – Data Classes – руководство по работе с аннотациями типов в data classes. Хотя и не прямо связано с nullable типами, это весьма полезное дополнение.
Антон Крылов

Python-разработчик

