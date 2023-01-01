Удаление всех пробелов из строки в Python: методы#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Если вам нужно быстро найти решение и не тратить время, воспользуйтесь следующими методами:
"".join("ваша строка".split()) # Удаляет все пробельные символы
"ваша строка".replace(" ", "") # Удаляет исключительно обычные пробелы
Метод
replace() прекрасно справляется с удалением обычных пробелов, а комбинация
join() и
split() поможет избавиться от всех видов пробельных символов.
Давайте скажем "Прощайте" специальным символам пробелов с помощью Regex
Когда требуется удалить не только пробелы, но и другие специальные пробельные символы, такие как табуляции
\t, символы перевода строки
\n и другие, регулярные выражения станут вам отличным помощником:
import re
без_пробелов = re.sub(r'\s+', '', "ваша строка")
Данный код без труда справится с любыми пробельными символами, включая Unicode. Запомните,
\s — это ключ к удалению всех пробельных символов Unicode.
Будьте умными: Предкомпилируйте ваши выражения Regex
Если вам потребуется повторно удалять пробелы в различных частях кода или в цикле, сделайте следующее:
Предварительно скомпилируйте шаблон regex:
pattern = re.compile(r'\s+')
И затем используйте скомпилированный шаблон с методом
sub():
без_пробелов = pattern.sub('', "ваша строка") # Очищаем строку от пробельных символов
Предварительно скомпилированный regex работает быстрее за счёт сохранения в памяти исполняемого паттерна.
Визуализация
Представьте, что строка — это поезд, в котором каждый вагон перевозит определённый груз, символизирующий часть строки:
Поезд: [🚃👥, 🚃🍽, 🚃💺, 🚃📦, 🚃⬜, 🚃👥]
# Каждый вагон содержит символы или пробельные символы.
В своей задаче мы убираем все вагоны, наполненные пространством:
Поезд: [🚃👥, 🚃🍽, 🚃💺, 🚃📦, 🚃👥]
# Прощаемся со всеми 🚃⬜. Остаются только вагоны, в которых есть груз.
В результате строка становится свободной от пробелов:
Итоговая строка: "🚃👥🚃🍽🚃💺🚃📦🚃👥" # В этом поезде теперь не осталось свободного места!
Таким образом, мы очищаем строку с помощью Python и удаляем в ней все пробелы.
Ещё о запутанных символах: Трансляции и Unicode
Если вы столкнулись с особенностями Unicode, такими как пробелы нулевой ширины (
\u200B) или идеографические пробелы, вам поможет метод
str.translate():
Python 3.x:
таблица = str.maketrans('', '', string.whitespace)
очищенная_строка = "ваша строка".translate(таблица)
Python 2.x:
import string
очищенная_строка = "ваша строка".translate(None, string.whitespace)
translate() эффективно удаляет указанные символы, что делает его незаменимым инструментом при решении подобных задач.
Нужно точечное действие? Управление пробельными символами на заказ
В определённых случаях вы можете захотеть удалить конкретные пробельные символы, оставив остальные нетронутыми:
strip()удаляет пробелы в начале и конце строки.
replace()позволяет очищать строку от пробелов внутри этой строки.
- Regex дает возможность гибкого управления процессом удаления, позволяя составить свои правила.
Подготовьтесь к неожиданностям
- Обрабатывая длинные строки, не забывайте об учёте нагрузки на память.
- Встретив символы за пределами ASCII, вам придётся столкнуться с Unicode.
- Работая с большими объёмами данных, выбирайте те методы, что обеспечивают оптимальную производительность.
Антон Крылов
Python-разработчик