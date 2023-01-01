Удаление столбцов с определенной строкой в Pandas DataFrame
Быстрый ответ
Если необходимо исключить столбцы, где в названиях присутствует конкретная подстрока, вам поможет следующий код:
df = df.drop([col for col in df.columns if 'substring' in col], axis=1)
Такой синтаксически компактный пример команды позволит удалить из
DataFrame все столбцы, в названиях которых упоминается 'substring'.
Различные способы удаления столбцов
Рассмотрим различные подходы, помогающие решить эту задачу в соответствии с контекстом.
Игнорирование регистра
В случае, если регистр подстроки при поиске не имеет значения, применяйте метод
lower():
df = df.drop([col for col in df.columns if 'substring'.lower() in col.lower()], axis=1)
Использование регулярных выражений
Для более гибкого поиска можно использовать
str.contains с регулярными выражениями:
df = df[df.columns[~df.columns.str.contains('substring', regex=True)]]
Применение функции
filter
Существует возможность избежать использования списочных выражений, применив функцию
filter напрямую:
df = df.drop(df.filter(like='substring').columns, axis=1)
Методы startswith и endswith
Для удаления столбцов, которые начинаются или заканчиваются определенной последовательностью символов, используйте
startswith и
endswith:
df = df.drop([col for col in df.columns if col.startswith('substring')], axis=1)
df = df.drop([col for col in df.columns if col.endswith('substring')], axis=1)
Не забывайте указывать
axis=1 при работе со столбцами.
Как избежать распространенных ошибок
Опыт работы с DataFrame говорит о ряде типичных ошибок, избежание которых положительно сказывается на качестве кода.
Обход предупреждения SettingWithCopyWarning
Для предотвращения появления предупреждения
SettingWithCopyWarning, используйте
copy():
df_clean = df.drop([col for col in df.columns if 'substring' in col], axis=1).copy()
Задействование сложных условий выбора
В сложных задачах и при работе с большим обьемом данных условия могут объединяться:
df = df.drop(df.columns[(df.columns.str.contains('substring')) | (df.columns.str.contains('another'))], axis=1)
Сохранение исходного DataFrame
Для сохранения исходного DataFrame без изменений, присваивайте результат операции новой переменной:
df_filtered = df.drop([col for col in df.columns if 'substring' in col], axis=1)
Визуализация
Восприятие проблемы упрощается, если есть возможность взглянуть на неё.
Продумайте
DataFrame как о саде с клумбами – столбцами, каждая из которых имеет своё "имя".
Сад DataFrame: [🌷 Маргаритка, 🌻 Подсолнух, 🥀 Роза_содержит_стр, 🌼 Тюльпан]
Удаление столбцов можно сравнить с избавлением от сорняков:
df = df.drop([col for col in df.columns if 'содержит_стр' in col], axis=1)
Теперь сад вашего DataFrame выглядит ухоженным и аккуратным:
Очищенный сад: [🌷 Маргаритка, 🌻 Подсолнух, 🌼 Тюльпан]
Оптимизация работы с данными
Работа с
pandas предполагает не только использование мощных инструментов, но и стремление к элегантности в коде.
Мощь инструментов pandas
Воспользуйтесь всем арсеналом полезных методов для строк, таких как
str.contains,
str.startswith,
str.endswith, чтобы сделать вашу работу с данными максимально эффективной.
Упрощение программирования на Python
Python предлагает удивительные возможности использования списочных выражений и лямбда-функций. Они помогают реализовывать сложные операции в pandas поистине легко.
Екатерина Громова
аналитик данных