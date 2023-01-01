Удаление нежелательных частей строк в DataFrame с Python

Быстрый ответ

Для удаления определённых подстрок, таких как 'foo' и 'bar', можно использовать метод replace с применением регулярных выражений:

Python Скопировать код import pandas as pd # Предположим, df – это ваш DataFrame, а 'col' – название целевого столбца df['col'] = df['col'].str.replace('foo|bar', '', regex=True)

Такой код преобразует 'foo' и 'bar' в пустоту для каждого значения в столбце 'col'.

Взгляд на реальный мир: Lambda и Pandas

Применение map() для сложных изменений

Функция map() позволяет применять лямбда-функцию к каждому значению в столбце DataFrame:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].map(lambda x: x.lstrip('this').rstrip('that'))

Данный код устраняет 'this' в начале и 'that' в конце каждой строки.

Ускорение операций с регулярными выражениями

Вы можете предварительно скомпилировать регулярные выражения, чтобы ускорить их применение:

Python Скопировать код import re magic_wand = re.compile(r'\D') df['col'] = df['col'].map(lambda x: magic_wand.sub('', x))

Здесь '\D' удаляет все символы, не являющиеся цифрами, в столбце 'col'.

Обработка NaN и преобразование типов

При работе с числовыми данными преобразуйте строки к нужному типу и учтите возможные значения NaN:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].map(lambda x: '' if pd.isna(x) else x).astype(int)

Это поможет избежать возможных неожиданных ошибок, связанных со значениями NaN.

Не все так просто: продвинутые методы работы со строками

Освоение split и extract

Для более точного взаимодействия со строками можно использовать методы str.extract , str.split и str.get :

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].str.split('_').str.get(1)

Этот метод разделяет строки на части по символу подчёркивания и извлекает второй сегмент.

Использование replace для изменений "на месте"

Обновление данных в DataFrame можно выполнить напрямую с помощью параметра inplace=True :

Python Скопировать код df['col'].replace(to_replace='unwanted_pattern', value='', inplace=True, regex=True)

Производите такие операции с осторожностью, поскольку изменения применяются непосредственно и не могут быть отменены!

Визуализация

Визуализация очистки строк напоминает садоводство:

Markdown Скопировать код Клумба (Столбец): [🌹🌱, 🌻🌿🌿, 🌼🌿, 🌷🌱]

Инструменты str.replace и str.extract позволяют удалить нежелательные элементы 🌿:

Python Скопировать код column.str.replace('🌿', '')

После применения метода:

Markdown Скопировать код Очищенная клумба (Столбец): [🌹, 🌻, 🌼, 🌷]

Как и клумба, данные становятся очищенными!

Глубокое погружение в операции со строками

Использование срезов при преобразованиях

Вы можете применять срезы с использованием map() и лямбда-функции для точных изменений:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].map(lambda x: x[2:-3])

Это удаляет первые два и последние три символа каждой строки.

Regex — мощный инструмент

Для сложных преобразований пользуйтесь возможностями регулярных выражений:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].str.replace('(?<=prefix)(unwanted)(?=suffix)', '')

Код удаляет подстроку 'unwanted', находящуюся между 'prefix' и 'suffix'.

Сохранение целостности данных

При очистке данных учитывайте их разнообразие и пытайтесь избегать преобразований, которые могут привести к появлению пустых строк или ошибок типизации.

