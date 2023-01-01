Удаление нежелательных частей строк в DataFrame с Python
Быстрый ответ
Для удаления определённых подстрок, таких как 'foo' и 'bar', можно использовать метод
replace с применением регулярных выражений:
import pandas as pd
# Предположим, df – это ваш DataFrame, а 'col' – название целевого столбца
df['col'] = df['col'].str.replace('foo|bar', '', regex=True)
Такой код преобразует 'foo' и 'bar' в пустоту для каждого значения в столбце 'col'.
Взгляд на реальный мир: Lambda и Pandas
Применение
map() для сложных изменений
Функция
map() позволяет применять лямбда-функцию к каждому значению в столбце DataFrame:
df['col'] = df['col'].map(lambda x: x.lstrip('this').rstrip('that'))
Данный код устраняет 'this' в начале и 'that' в конце каждой строки.
Ускорение операций с регулярными выражениями
Вы можете предварительно скомпилировать регулярные выражения, чтобы ускорить их применение:
import re
magic_wand = re.compile(r'\D')
df['col'] = df['col'].map(lambda x: magic_wand.sub('', x))
Здесь '\D' удаляет все символы, не являющиеся цифрами, в столбце 'col'.
Обработка NaN и преобразование типов
При работе с числовыми данными преобразуйте строки к нужному типу и учтите возможные значения NaN:
df['col'] = df['col'].map(lambda x: '' if pd.isna(x) else x).astype(int)
Это поможет избежать возможных неожиданных ошибок, связанных со значениями NaN.
Не все так просто: продвинутые методы работы со строками
Освоение
split и
extract
Для более точного взаимодействия со строками можно использовать методы
str.extract,
str.split и
str.get:
df['col'] = df['col'].str.split('_').str.get(1)
Этот метод разделяет строки на части по символу подчёркивания и извлекает второй сегмент.
Использование
replace для изменений "на месте"
Обновление данных в DataFrame можно выполнить напрямую с помощью параметра
inplace=True:
df['col'].replace(to_replace='unwanted_pattern', value='', inplace=True, regex=True)
Производите такие операции с осторожностью, поскольку изменения применяются непосредственно и не могут быть отменены!
Визуализация
Визуализация очистки строк напоминает садоводство:
Клумба (Столбец): [🌹🌱, 🌻🌿🌿, 🌼🌿, 🌷🌱]
Инструменты
str.replace и
str.extract позволяют удалить нежелательные элементы 🌿:
column.str.replace('🌿', '')
После применения метода:
Очищенная клумба (Столбец): [🌹, 🌻, 🌼, 🌷]
Как и клумба, данные становятся очищенными!
Глубокое погружение в операции со строками
Использование срезов при преобразованиях
Вы можете применять срезы с использованием
map() и лямбда-функции для точных изменений:
df['col'] = df['col'].map(lambda x: x[2:-3])
Это удаляет первые два и последние три символа каждой строки.
Regex — мощный инструмент
Для сложных преобразований пользуйтесь возможностями регулярных выражений:
df['col'] = df['col'].str.replace('(?<=prefix)(unwanted)(?=suffix)', '')
Код удаляет подстроку 'unwanted', находящуюся между 'prefix' и 'suffix'.
Сохранение целостности данных
При очистке данных учитывайте их разнообразие и пытайтесь избегать преобразований, которые могут привести к появлению пустых строк или ошибок типизации.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы