Удаление нецифровых символов из строки в Python: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Python Скопировать код import re result = re.sub('\D', '', 'input123text') # '123'

При помощи модуля re в Python мы можем удалить все символы, не являющиеся цифрами. Чтобы достичь этой цели, используется функция re.sub() в сочетании с регулярным выражением '\D' .

Анализ регулярного рецепта

Регулярные выражения в Python можно назвать швейцарским ножом при работе со строками. Они эффективно фильтруют текст в соответствии с нашими требованиями. Для удаления всего кроме цифр достаточно воспользоваться выражением '\D' в функции re.sub() :

Python Скопировать код import re digit_string = re.sub('\D', '', '123abc456') # Возвращает: '123456'

Работает как шарм, независимо от вводных.

Особенности:

Пустая строка: re.sub('\D', '', '') вернёт '' . Из пустой строки мы не можем извлечь что-либо.

вернёт . Из пустой строки мы не можем извлечь что-либо. Отсутствие цифр: re.sub('\D', '', 'abc') также вернёт '' . Если в исходной строке нет цифр, результатом будет пустая строка.

У нас есть альтернативы!

Динамичный дуэт: filter() и join

Также можно применить в Python 3 комбинацию функций filter() и str.isdigit для извлечения цифр из строки. Чтобы соединить полученные символы, на помощь приходит join() :

Python Скопировать код res = ''.join(filter(str.isdigit, 'input123text')) # '123'

Мощный спутник: str.translate()

В Python 3 метод str.maketrans() позволяет создать таблицу перевода (трансляций), которая поможет удалить все лишние символы:

Python Скопировать код trans_table = str.maketrans('', '', '0123456789'.translate(str.maketrans('', '', '\D'))) masked_string = 'input123text'.translate(trans_table) # '123'

Пользуемся силой генераторных выражений

Генераторные выражения также могут пригодиться для эффективной работы со строками:

Python Скопировать код res = ''.join(c for c in 'input123text' if c.isdigit()) # '123'

Экзотика: обработка особых форматов чисел

Требуются специальные действия при работе с числами с плавающей точкой. Для этого также можно использовать регулярные выражения:

Python Скопировать код float_str = '-123.45abc' result = ''.join(re.findall(r'[\d\.-]', float_str)) # '-123.45'

Таким образом мы сохраним цифры после точки и минус, если он есть.

А как насчет строк Unicode (Python 3)...

Unicode строки можно обработать следующим образом:

Python Скопировать код remove_dict = dict.fromkeys(map(ord, '0123456789'.translate(str.maketrans('', '', '\D')))) res = 'input123text'.translate(remove_dict) # '123'

Визуализация

Python Скопировать код import re cleansed_string = re.sub('\D', '', 'original_string')

Трансформация:

Markdown Скопировать код До: ["A1", "B2", "C", "9XY"] После: [ "1", "2", "", "9" ]

Отсев:

Символы, не являющиеся цифрами (A, B, C, X, Y) — "сорняки".

Цифры (1, 2, 9) — "ценные элементы", которые мы хотим сохранить.

re.sub('\D', '', ...) — наш инструмент для избавления от "сорняков".

Лучшие практики сохранения значимости

Для сохранения значимости числовых данных важно учитывать все особенности числового формата: десятичные точки, отрицательные числа или ведущие нули. Так мы получим максимально полезные данные из входной строки. Отличная работа!

