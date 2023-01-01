Удаление нецифровых символов из строки в Python: решение#Основы Python #Алгоритмы #Работа со строками
Быстрый ответ
import re
result = re.sub('\D', '', 'input123text') # '123'
При помощи модуля
re в Python мы можем удалить все символы, не являющиеся цифрами. Чтобы достичь этой цели, используется функция
re.sub() в сочетании с регулярным выражением
'\D'.
Анализ регулярного рецепта
Регулярные выражения в Python можно назвать швейцарским ножом при работе со строками. Они эффективно фильтруют текст в соответствии с нашими требованиями. Для удаления всего кроме цифр достаточно воспользоваться выражением
'\D' в функции
re.sub():
import re
digit_string = re.sub('\D', '', '123abc456') # Возвращает: '123456'
Работает как шарм, независимо от вводных.
Особенности:
- Пустая строка:
re.sub('\D', '', '')вернёт
''. Из пустой строки мы не можем извлечь что-либо.
- Отсутствие цифр:
re.sub('\D', '', 'abc')также вернёт
''. Если в исходной строке нет цифр, результатом будет пустая строка.
У нас есть альтернативы!
Динамичный дуэт:
filter() и
join
Также можно применить в Python 3 комбинацию функций
filter() и
str.isdigit для извлечения цифр из строки. Чтобы соединить полученные символы, на помощь приходит
join():
res = ''.join(filter(str.isdigit, 'input123text')) # '123'
Мощный спутник:
str.translate()
В Python 3 метод
str.maketrans() позволяет создать таблицу перевода (трансляций), которая поможет удалить все лишние символы:
trans_table = str.maketrans('', '', '0123456789'.translate(str.maketrans('', '', '\D')))
masked_string = 'input123text'.translate(trans_table) # '123'
Пользуемся силой генераторных выражений
Генераторные выражения также могут пригодиться для эффективной работы со строками:
res = ''.join(c for c in 'input123text' if c.isdigit()) # '123'
Экзотика: обработка особых форматов чисел
Требуются специальные действия при работе с числами с плавающей точкой. Для этого также можно использовать регулярные выражения:
float_str = '-123.45abc'
result = ''.join(re.findall(r'[\d\.-]', float_str)) # '-123.45'
Таким образом мы сохраним цифры после точки и минус, если он есть.
А как насчет строк Unicode (Python 3)...
Unicode строки можно обработать следующим образом:
remove_dict = dict.fromkeys(map(ord, '0123456789'.translate(str.maketrans('', '', '\D'))))
res = 'input123text'.translate(remove_dict) # '123'
Визуализация
import re
cleansed_string = re.sub('\D', '', 'original_string')
Трансформация:
До: ["A1", "B2", "C", "9XY"]
После: [ "1", "2", "", "9" ]
Отсев:
- Символы, не являющиеся цифрами (A, B, C, X, Y) — "сорняки".
- Цифры (1, 2, 9) — "ценные элементы", которые мы хотим сохранить.
re.sub('\D', '', ...)— наш инструмент для избавления от "сорняков".
Лучшие практики сохранения значимости
Для сохранения значимости числовых данных важно учитывать все особенности числового формата: десятичные точки, отрицательные числа или ведущие нули. Так мы получим максимально полезные данные из входной строки. Отличная работа!
Антон Крылов
Python-разработчик