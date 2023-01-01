Удаление начальных пробелов в строке с Python

Быстрый ответ

Если нужно быстро удалить начальные пробелы, используйте в Python метод lstrip() :

Python Скопировать код измененная_строка = " текст с начальными пробелами".lstrip() # Получится "текст с начальными пробелами"

Если же требуется избавиться от пробелов с обеих сторон строки, вам подойдет метод strip() :

Python Скопировать код измененная_строка = " С обеих сторон ".strip() # Получится "С обеих сторон"

Для очистки многострочных строк удобно воспользоваться определенным приемом с использованием генераторов:

Python Скопировать код очищенные_строки = "

".join(строка.lstrip() for строка in " строка 1

строка 2".splitlines()) # Это строка с многострочным кодом

С помощью этих эффективных методов вы сможете поддерживать свои текстовые данные в порядке.

Настройка удаляемых пробелов

Если требуется удалить только пробелы, то воспользуйтесь методом lstrip(' ') :

Python Скопировать код измененная_строка = " Только пробелы, не табы! \t".lstrip(' ') # Останется "\tТолько пробелы, не табы!"

Однако основной метод способен работать и с комбинациями символов ☺️:

Python Скопировать код измененная_строка = " \t

Космический корабль ".lstrip(' \t

') # "Космический корабль" сохранится в конце строки

Борьба со "всемогущими пробелами" с помощью регулярных выражений

Для максимального контроля над очисткой строк, применяйте регулярные выражения и функцию re.sub() :

Python Скопировать код import re измененная_строка = re.sub("^\s+", "", " текст, взвешивающий в себе все белые пробелы") # Текст избавлен от начальных пробелов

Для решения особых задач с помощью регулярных выражений используйте специальные паттерны:

Python Скопировать код измененная_строка = re.sub("^[^\w]+", "", " текст 123") # Остается "123", здесь ^\w ищет все символы, кроме букв и цифр

Борьба с многострочными строками с помощью textwrap

Чтобы избавиться от начальных отступов в многострочных строках, вы можете использовать textwrap.dedent() :

Python Скопировать код import textwrap многострочная_строка = """ Некоторый текст с отступами Еще немного текста с отступами""" измененная_строка = textwrap.dedent(многострочная_строка).strip() # Отступы удалены, текст готов!

Секрет здесь в том, как умело вы выпрямляете отступы 🔑

Визуализация

Воспринимайте строку как набор книг, расположенных на полке 📚:

Markdown Скопировать код Строки на полке: [" 📘Книга A", " 📗Книга B", "📙Книга C"]

Применение str.lstrip() подобно выравниванию всех книг по левому краю полки:

Python Скопировать код выровненные_книги = [книга.lstrip() for книга in строки_на_полке]

Идеально выравненная полка выглядит так:

Markdown Скопировать код Выровненные книги: ["📘Книга A", "📗Книга B", "📙Книга C"]

Таким образом, подобно заботливому библиотекарю, вы добились идеального порядка на своей книжной полке!

Гарантируем удаление всех пробелов

Если ввод данных непредсказуем, целесообразно использовать strip() :

Python Скопировать код очищенный_ввод = user_input.strip() # Придаст вводу порядок, подобно методике Мари Кондо

Забота о читаемости вашего кода — привилегия добросовестных разработчиков. Избегать использование регулярных выражений в пользу textwrap.dedent() может быть намного проще.

Регулярные выражения — мощный инструмент, требующий особого внимания. Добавляйте комментарии к вашим регулярным выражениям; это значительно упростит понимание логики работы в будущем.

Python Скопировать код # Удаляем всякие символы, не являющиеся буквами, из начала строки измененная_строка = re.sub("^[^a-zA-Z]+", "", " 123текст") # Получим "текст", это как возврат букв в алфавит 😂

Выбор подходящего инструмента

В зависимости от ситуации выбирайте наиболее подходящий инструмент:

Если пробелы есть только в начале строки? Подойдет lstrip(' ')

Подойдет Нужно удалить все начальные пробелы? Используйте lstrip()

Используйте Есть ли пробелы с обеих сторон однострочной строки? strip() – ваш выбор

– ваш выбор Если требуется избавиться от сложных многострочных отступов? textwrap.dedent() вам в помощь

вам в помощь Если работаете со сложными выражениями? Используйте re.sub() , чтобы освободиться от "регулярных монстров"

