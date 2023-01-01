Удаление начальных пробелов в строке с Python

#Основы Python  #Работа со строками  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно быстро удалить начальные пробелы, используйте в Python метод lstrip():

Python

измененная_строка = "   текст с начальными пробелами".lstrip()  # Получится "текст с начальными пробелами"

Если же требуется избавиться от пробелов с обеих сторон строки, вам подойдет метод strip():

Python

измененная_строка = "   С обеих сторон  ".strip()  # Получится "С обеих сторон"

Для очистки многострочных строк удобно воспользоваться определенным приемом с использованием генераторов:

Python

очищенные_строки = "\n".join(строка.lstrip() for строка in "   строка 1\n   строка 2".splitlines()) # Это строка с многострочным кодом

С помощью этих эффективных методов вы сможете поддерживать свои текстовые данные в порядке.

Пошаговый план для смены профессии

Настройка удаляемых пробелов

Если требуется удалить только пробелы, то воспользуйтесь методом lstrip(' '):

Python

измененная_строка = "  Только пробелы, не табы! \t".lstrip(' ')  # Останется "\tТолько пробелы, не табы!"

Однако основной метод способен работать и с комбинациями символов ☺️:

Python

измененная_строка = " \t\n Космический корабль ".lstrip(' \t\n')  # "Космический корабль" сохранится в конце строки

Борьба со "всемогущими пробелами" с помощью регулярных выражений

Для максимального контроля над очисткой строк, применяйте регулярные выражения и функцию re.sub():

Python

import re
измененная_строка = re.sub("^\s+", "", "   текст, взвешивающий в себе все белые пробелы")  # Текст избавлен от начальных пробелов

Для решения особых задач с помощью регулярных выражений используйте специальные паттерны:

Python

измененная_строка = re.sub("^[^\w]+", "", "   текст 123")  # Остается "123", здесь ^\w ищет все символы, кроме букв и цифр

Борьба с многострочными строками с помощью textwrap

Чтобы избавиться от начальных отступов в многострочных строках, вы можете использовать textwrap.dedent():

Python

import textwrap
многострочная_строка = """
    Некоторый текст с отступами
    Еще немного текста с отступами"""
измененная_строка = textwrap.dedent(многострочная_строка).strip()  # Отступы удалены, текст готов!

Секрет здесь в том, как умело вы выпрямляете отступы 🔑

Визуализация

Воспринимайте строку как набор книг, расположенных на полке 📚:

Markdown

Строки на полке: ["    📘Книга A", "  📗Книга B", "📙Книга C"]

Применение str.lstrip() подобно выравниванию всех книг по левому краю полки:

Python

выровненные_книги = [книга.lstrip() for книга in строки_на_полке]

Идеально выравненная полка выглядит так:

Markdown

Выровненные книги: ["📘Книга A", "📗Книга B", "📙Книга C"]

Таким образом, подобно заботливому библиотекарю, вы добились идеального порядка на своей книжной полке!

Гарантируем удаление всех пробелов

Если ввод данных непредсказуем, целесообразно использовать strip():

Python

очищенный_ввод = user_input.strip()  # Придаст вводу порядок, подобно методике Мари Кондо

Забота о читаемости вашего кода — привилегия добросовестных разработчиков. Избегать использование регулярных выражений в пользу textwrap.dedent() может быть намного проще.

Регулярные выражения — мощный инструмент, требующий особого внимания. Добавляйте комментарии к вашим регулярным выражениям; это значительно упростит понимание логики работы в будущем.

Python

# Удаляем всякие символы, не являющиеся буквами, из начала строки
измененная_строка = re.sub("^[^a-zA-Z]+", "", "   123текст")  # Получим "текст", это как возврат букв в алфавит 😂

Выбор подходящего инструмента

В зависимости от ситуации выбирайте наиболее подходящий инструмент:

  • Если пробелы есть только в начале строки? Подойдет lstrip(' ')
  • Нужно удалить все начальные пробелы? Используйте lstrip()
  • Есть ли пробелы с обеих сторон однострочной строки? strip() – ваш выбор
  • Если требуется избавиться от сложных многострочных отступов? textwrap.dedent() вам в помощь
  • Если работаете со сложными выражениями? Используйте re.sub(), чтобы освободиться от "регулярных монстров"

Полезные материалы

  1. Built-in Types — Python 3.12.2 documentation — официальная документация Python для метода strip().
  2. Python String strip() Method — разберите метод strip() на W3Schools на практических примерах.
  3. Regular Expressions in Python – PythonForBeginners.com — руководство по регулярным выражениям в Python.
  4. Automate the Boring Stuff with Python – применение регулярных выражений для автоматизации рутинных задач.
  5. re — Regular expression operations — Python 3.12.2 documentation — официальная документация Python по функции re.sub() и другим методам работы с регулярными выражениями.
  6. Python String lstrip() Method — изучайте метод lstrip() на W3Schools, научитесь удалять начальные пробелы.
  7. re – Regular Expressions – Python Module of the Week — подробное руководство по разнообразным способам применения регулярных выражений.
