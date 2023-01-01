Удаление начальных пробелов в строке с Python
Быстрый ответ
Если нужно быстро удалить начальные пробелы, используйте в Python метод
lstrip():
измененная_строка = " текст с начальными пробелами".lstrip() # Получится "текст с начальными пробелами"
Если же требуется избавиться от пробелов с обеих сторон строки, вам подойдет метод
strip():
измененная_строка = " С обеих сторон ".strip() # Получится "С обеих сторон"
Для очистки многострочных строк удобно воспользоваться определенным приемом с использованием генераторов:
очищенные_строки = "\n".join(строка.lstrip() for строка in " строка 1\n строка 2".splitlines()) # Это строка с многострочным кодом
С помощью этих эффективных методов вы сможете поддерживать свои текстовые данные в порядке.
Настройка удаляемых пробелов
Если требуется удалить только пробелы, то воспользуйтесь методом
lstrip(' '):
измененная_строка = " Только пробелы, не табы! \t".lstrip(' ') # Останется "\tТолько пробелы, не табы!"
Однако основной метод способен работать и с комбинациями символов ☺️:
измененная_строка = " \t\n Космический корабль ".lstrip(' \t\n') # "Космический корабль" сохранится в конце строки
Борьба со "всемогущими пробелами" с помощью регулярных выражений
Для максимального контроля над очисткой строк, применяйте регулярные выражения и функцию
re.sub():
import re
измененная_строка = re.sub("^\s+", "", " текст, взвешивающий в себе все белые пробелы") # Текст избавлен от начальных пробелов
Для решения особых задач с помощью регулярных выражений используйте специальные паттерны:
измененная_строка = re.sub("^[^\w]+", "", " текст 123") # Остается "123", здесь ^\w ищет все символы, кроме букв и цифр
Борьба с многострочными строками с помощью textwrap
Чтобы избавиться от начальных отступов в многострочных строках, вы можете использовать
textwrap.dedent():
import textwrap
многострочная_строка = """
Некоторый текст с отступами
Еще немного текста с отступами"""
измененная_строка = textwrap.dedent(многострочная_строка).strip() # Отступы удалены, текст готов!
Секрет здесь в том, как умело вы выпрямляете отступы 🔑
Визуализация
Воспринимайте строку как набор книг, расположенных на полке 📚:
Строки на полке: [" 📘Книга A", " 📗Книга B", "📙Книга C"]
Применение
str.lstrip() подобно выравниванию всех книг по левому краю полки:
выровненные_книги = [книга.lstrip() for книга in строки_на_полке]
Идеально выравненная полка выглядит так:
Выровненные книги: ["📘Книга A", "📗Книга B", "📙Книга C"]
Таким образом, подобно заботливому библиотекарю, вы добились идеального порядка на своей книжной полке!
Гарантируем удаление всех пробелов
Если ввод данных непредсказуем, целесообразно использовать
strip():
очищенный_ввод = user_input.strip() # Придаст вводу порядок, подобно методике Мари Кондо
Забота о читаемости вашего кода — привилегия добросовестных разработчиков. Избегать использование регулярных выражений в пользу
textwrap.dedent() может быть намного проще.
Регулярные выражения — мощный инструмент, требующий особого внимания. Добавляйте комментарии к вашим регулярным выражениям; это значительно упростит понимание логики работы в будущем.
# Удаляем всякие символы, не являющиеся буквами, из начала строки
измененная_строка = re.sub("^[^a-zA-Z]+", "", " 123текст") # Получим "текст", это как возврат букв в алфавит 😂
Выбор подходящего инструмента
В зависимости от ситуации выбирайте наиболее подходящий инструмент:
- Если пробелы есть только в начале строки? Подойдет
lstrip(' ')
- Нужно удалить все начальные пробелы? Используйте
lstrip()
- Есть ли пробелы с обеих сторон однострочной строки?
strip()– ваш выбор
- Если требуется избавиться от сложных многострочных отступов?
textwrap.dedent()вам в помощь
- Если работаете со сложными выражениями? Используйте
re.sub(), чтобы освободиться от "регулярных монстров"
Полезные материалы
- Built-in Types — Python 3.12.2 documentation — официальная документация Python для метода
strip().
- Python String strip() Method — разберите метод
strip()на W3Schools на практических примерах.
- Regular Expressions in Python – PythonForBeginners.com — руководство по регулярным выражениям в Python.
- Automate the Boring Stuff with Python – применение регулярных выражений для автоматизации рутинных задач.
- re — Regular expression operations — Python 3.12.2 documentation — официальная документация Python по функции
re.sub()и другим методам работы с регулярными выражениями.
- Python String lstrip() Method — изучайте метод
lstrip()на W3Schools, научитесь удалять начальные пробелы.
- re – Regular Expressions – Python Module of the Week — подробное руководство по разнообразным способам применения регулярных выражений.
Антон Крылов
Python-разработчик