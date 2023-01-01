Удаление или замена расширения файла в Python: решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется удалить расширение файла, воспользуйтесь функцией os.path.splitext() из модуля os :

Python Скопировать код import os name_without_ext = os.path.splitext('example.txt')[0]

Таким образом, имя файла преобразуется в 'example' , и он теперь не имеет расширения.

Решение очевидное: использование

Работа с несколькими расширениями в имени файла

Если имя файла содержит несколько расширений, например .this.that , функция os.path.splitext() успешно удаляет их все:

Python Скопировать код import os filename = "archive.tar.gz" while '.' in filename: filename = os.path.splitext(filename)[0] # Итоговое имя: 'archive'.

Совет для пользователей SCons

Те, кто используют SCons для сборки проектов, также найдут применение для os.path.splitext() :

Python Скопировать код import os env = Environment() filename = 'source.c' name_without_ext = os.path.splitext(filename)[0] object_file = env.Object(target=name_without_ext, source=filename)

Пользуемся современными методами: приветствуем

Используйте модуль pathlib из Python 3.4+ для объектно-ориентированной работы с файлами.

Удаляем расширение с помощью pathlib

Python Скопировать код from pathlib import Path name_without_ext = Path('example.txt').with_suffix('') # расширение удалено

Заменяем старое расширение на новое

Python Скопировать код from pathlib import Path new_name = Path('example.txt').with_suffix('.new_extension') # заменяем расширение на новое

Создаем функцию для гибкого управления расширением файла

Python Скопировать код from pathlib import Path def replace_ext(filename, new_extension=''): return Path(filename).with_suffix(new_extension) new_name = replace_ext('example.txt', '.bak') # теперь файл имеет расширение '.bak'

Такая функция позволяет эффективно управлять расширениями файлов.

Встречаем препятствия и преодолеваем их

Работаем с файлами без расширений

Python Скопировать код import os filename = "README" name, extension = os.path.splitext(filename) # name будет 'README', а extension останется пустым, так как нет расширения

Обрабатываем имена файлов с несколькими точками

Имена файлов вида 'my.file.name.txt' могут вызвать затруднения, но проблема решается так:

Python Скопировать код filename = 'my.file.name.txt' name_without_ext = filename.rsplit('.', 1)[0] # Получаем 'my.file.name', сохраняя все промежуточные точки

Удаляется только последнее расширение, остальные точки остаются на месте.

Для проверки корректности работы используем утверждения

Python Скопировать код assert replace_ext('example.txt', '.bak') == 'example.bak' assert replace_ext('archive.tar.gz', '.bz2') == 'archive.tar.bz2'

Утверждения помогают проверить правильность работы функций и избежать ошибок.

Визуализация

Возможно, будет полезно представить процесс преобразования имени файла как цепочку преобразований, где каждый шаг приближает нас к итоговому имени:

Markdown Скопировать код Имя файла: [document]🔗[report]🔗[v1]🔗[📄.pdf]

При применении os.path.splitext() получаем:

Python Скопировать код os.path.splitext('document_report_v1.pdf')[0];

Результат преобразования:

Markdown Скопировать код Изначальное имя: [document]🔗[report]🔗[v1]🔗[📄.pdf] Итоговое имя: [document]🔗[report]🔗[v1]

