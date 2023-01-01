Удаление элементов из numpy array по индексам: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого исключения элементов из массива numpy можно использовать индексацию по булевому массиву:

Python Скопировать код import numpy as np arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) remove = [2, 4] filtered_arr = arr[~np.isin(arr, remove)] print(filtered_arr) # [1, 3, 5]

Так, вы воспользовались функцией np.isin в сочетании с побитовым отрицанием ~ , чтобы отсеить элементы.

Python и неизменяемость

Обратите внимание, что массивы в NumPy являются неизменяемыми, поэтому любые изменения в них приводят к созданию новых массивов. Следите за этим, чтобы поддерживать эффективность использования памяти и выполнения кода.

Удаление на основе индексов: на помощь приходит np.delete

Для удаления элементов по индексам пригодится функция np.delete() :

Python Скопировать код arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) indices_to_remove = [1, 3] new_arr = np.delete(arr, indices_to_remove) print(new_arr) # [1, 3, 5]

np.delete гарантирует, что исходный массив не будет меняться, возвращая новый.

Искусство исключения: работы с множествами с помощью np.setdiff1d

Функция np.setdiff1d() облегчает работу с наборами данных, позволяя вычитать множества на уровне numpy:

Python Скопировать код arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) exclude = np.array([2, 4]) new_arr = np.setdiff1d(arr, exclude) print(new_arr) # [1, 3, 5]

Оборона: эффективное использование булевых масок

Вы можете также уберечь свой массив от нежелательных элементов, сочетая np.arange с np.isin :

Python Скопировать код arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) mask = np.isin(np.arange(arr.size), [1, 3]) new_arr = arr[~mask] print(new_arr) # [1, 3, 5]

Визуализация

Для наглядности представьте себе корзину с фруктами:

Markdown Скопировать код Корзина до: [🍏, 🍌, 🍇, 🍓, 🥝, 🍇]

Предположим, вы не любите виноград 🍇. Удаляем его:

Python Скопировать код numpy_array = numpy_array[numpy_array != 🍇]

Теперь у вас корзина заполнена только любимыми фруктами:

Markdown Скопировать код Корзина после: [🍏, 🍌, 🍓, 🥝]

Мастер-класс по рефинированным техникам удаления

Комбинирование условий: совместное использование – это эффективно!

Благодаря NumPy вы можете сочетать условия с помощью логических операций, создавая сложные маски:

Python Скопировать код arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) new_arr = arr[~((arr % 2 == 0) | (arr > 7))] print(new_arr) # [1, 3, 5, 7]

Использование np.where для скрытого исключения элементов

Если же потребуется исключить элементы по условию, отличный помощник – функция np.where() :

Python Скопировать код arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) indices = np.where(arr < 4) new_arr = np.delete(arr, indices) print(new_arr) # [4, 5]

Работа с многомерными массивами: применение np.delete с учетом оси

При работе с многомерными массивами исключение элементов проводите, учитывая ось axis :

Python Скопировать код arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) new_arr = np.delete(arr, [0, 2], axis=0) print(new_arr) # [[3, 4]]

