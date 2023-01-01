Удаление дубликатов в Pandas DataFrame по выбранным колонкам

Быстрый ответ

Для удаления дубликатов в DataFrame библиотеки Pandas достаточно использовать метод drop_duplicates() . Чтобы исключить дубликаты по конкретным столбцам, применяйте аргумент subset . При использовании keep='first' сохраняется первое появление дубликата. Вот пример применения этого метода:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создание DataFrame df = pd.DataFrame({'A': [1, 1, 2], 'B': [2, 2, 2], 'C': [3, 3, 3]}) # Удаляем дублированные строки df_unique = df.drop_duplicates() print(df_unique)

При помощи метода drop_duplicates() удаляются все последующие дублированные строки, и в итоге DataFrame содержит только уникальные строки.

Подробнее о функции drop_duplicates

Если вы хотите исключить дубликаты по определённым столбцам, используйте параметр subset :

Python Скопировать код # Удаляем дубликаты по столбцам 'A' и 'C' df_unique = df.drop_duplicates(subset=['A', 'C']) # Subset – надежный помощник в работе с дубликатами!

Для полного удаления всех дубликатов, примените keep=False :

Python Скопировать код # Удаляем все дублированные строки df_no_duplicates = df.drop_duplicates(subset=['A', 'C'], keep=False) # С использованием keep=False дубликаты не сохраняются!

Чтобы внести изменения непосредственно в исходный DataFrame, установите inplace=True :

Python Скопировать код # Изменяем исходный DataFrame (отменить изменения невозможно!) df.drop_duplicates(subset=['A', 'C'], keep=False, inplace=True) # Учитывайте важность выбора между влиянием на данные и обязанностью по поддержанию их целостности!

Как справиться с хитрыми дубликатами

Иногда дубликаты могут "маскироваться", создавая иллюзию различия благодаря мелким отличиям. Для их выявления, перед использованием drop_duplicates() , рекомендуется предварительно обработать данные, убирая лишние пробелы, приводя текст к единому регистру или используя методы текстового сопоставления.

drop_duplicates против SQL

Метод drop_duplicates по назначению напоминает SQL-команду SELECT DISTINCT * , так как оба предназначены для выявления уникальных записей. Тем не менее, параметры keep и subset придают drop_duplicates большую гибкость в сравнении с SQL.

Визуализация

Проиллюстрируем DataFrame на примере корзины с фруктами:

Markdown Скопировать код Корзина с фруктами (DataFrame): 🍎 Яблоко 1: [Фуджи, Япония, 2022] 🍐 Груша 2: [Бартлетт, США, 2022] 🍎 Яблоко 3: [Фуджи, Япония, 2022] (Дубликат!) 🍊 Апельсин 4: [Валенсия, Испания, 2022]

Удаление дубликатов гарантирует уникальность каждого фрукта в корзине:

Markdown Скопировать код После очистки: 🍎 Яблоко 1: [Фуджи, Япония, 2022] 🍐 Груша 2: [Бартлетт, США, 2022] 🍊 Апельсин 4: [Валенсия, Испания, 2022]

В Pandas очистить данные от дубликатов просто:

Python Скопировать код df.drop_duplicates()

Теперь в вашей корзине только уникальные фрукты! 🎉

Другие средства очистки уникальных данных

В Pandas существуют различные методы для удаления дубликатов. Изучайте их для улучшения своих навыков программирования.

Group by и filter

Когда требуется более сложная логика для исключения дубликатов, вам помогут методы groupby и filter . Например, если требуется удалить строки с одинаковыми значениями в столбце 'A' при игнорировании остальных:

Python Скопировать код # Группируем и фильтруем, чтобы оставить только уникальные значения df_filtered = df.groupby('A').filter(lambda x: len(x) == 1)

Комбинирование sortvalues с dropduplicates

Используйте комбинацию методов sort_values и drop_duplicates() , чтобы после удаления дубликатов сохранились наиболее актуальные данные:

Python Скопировать код # Сначала сортируем, затем удаляем дубликаты df_sorted_uniques = df.sort_values(by='A', ascending=True).drop_duplicates(subset=['A'], keep='last')

Возможные проблемы и их решение

Внимательно относитесь к устаревшим параметрам, таким как take_last и cols . Следуйте актуальному API, чтобы избежать проблем совместимости. При наличии сомнений всегда консультируйтесь с последней версией документации Pandas.

