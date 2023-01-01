Удаление дубликатов по индексам в DataFrame Pandas

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если ваши строки в DataFrame библиотеки pandas имеют повторяющиеся индексы и вы хотите их удалить, примените данную строку кода:

Python Скопировать код import pandas as pd # Предположим, 'df' – это ваш DataFrame с повторяющимися индексами # Освободим его от дублирующихся строк! df_unique = df[~df.index.duplicated()].copy() print(df_unique)

Этот сниппет оставит только первое появление каждого индекса, исключая все последующие. Таким образом, вы получите DataFrame с уникальными индексами без увеличения объема данных.

Обратный ход

Если вам необходимо сохранить последнее появление каждого уникального индекса, воспользуйтесь параметром keep со значением 'last' :

Python Скопировать код # Последний проверки подлежит – достоин и победитель! df_unique_last = df[~df.index.duplicated(keep='last')].copy()

Борьба с дубликатами в MultiIndex проходит по тому же принципу. Просто задайте имена уровней индексов для упрощения чтения кода:

Python Скопировать код df_unique_multi = df[~df.index.duplicated(keep='first')].copy()

Если вам предстоит работать с большими объемами данных, используйте измерение времени исполнения для оценки производительности. В этом случае, метод np.unique() с параметром return_index может оказаться весьма полезным:

Python Скопировать код import numpy as np # Погрузимся в анализ характеристик индексов. unique_indices, unique_positions = np.unique(df.index.values, return_index=True) df_unique_np = df.iloc[unique_positions].copy()

Не забывайте проводить тестирование для достижения максимальной производительности кода.

Богатство выбора: альтернативные способы поиска уникальных строк!

В зависимости от задачи, выберите наиболее удобный и эффективный способ:

Упаковываем и маркируем: Группировка и выбор представителя группы

В том случае, если необходимо провести дополнительные вычисления, используйте groupby и функцию агрегации. Для сохранения последнего элемента в каждой группе:

Python Скопировать код df_unique_group_last = df.groupby(level=df.index.names).last().reset_index()

Установка приоритетов: Keep it loc and loaded

Вы можете определить правила выборки дубликатов, используя

df.loc[] Скопировать код

. Например, сохраняем записи с наивысшим значением в столбце 'score':

Python Скопировать код df_sorted = df.sort_values('score', ascending=False) df_unique_priority = df_sorted.loc[~df_sorted.index.duplicated()].copy()

Переверните сценарий: Инвертирование перед удалением

Если вам необходимо сохранить последние экземпляры, достаточно просто инвертировать порядок строк в DataFrame:

Python Скопировать код df_reversed = df[::-1] df_unique_reversed = df_reversed.loc[~df_reversed.index.duplicated()].copy()

Сортировка после удаления: Сохранение порядка индексов

Используйте sort_index() , чтобы вернуть исходный порядок индексов после их очистки от дубликатов:

Python Скопировать код df_unique_sorted = df_unique.sort_index()

Визуализация

Давайте представим это на примере книжной полки:

Markdown Скопировать код Непорядок на полке: 📚📚📚📚📚 Дубликаты книг: **1** **1** *(Номера книг – индексы)*

Python Скопировать код df = df.loc[~df.index.duplicated(keep='first')]

Markdown Скопировать код Упорядоченная полка: 📚📚📚 Уникальность: 1 2 3 *(Номера книг – индексы)*

Мы ставим по одному экземпляру каждой книги и получаем упорядоченную полку с уникальными номерами книг (индексами).

Глубокие знания: Больше, чем кажется на первый взгляд

Давайте взглянем на некоторые особенности и детали, которые помогут более эффективно управлять pandas DataFrame с дубликатами строк.

Целостность данных: Ваши данные, ваша ответственность

Во время удаления дубликатов важно убедиться, что никакие значимые данные не теряются.

Python Скопировать код assert len(df_unique) == len(set(df.index))

Операции с данными и точные инструменты: Знакомьтесь с iloc

После выявления уникальных индексов iloc обеспечит быстрый доступ к данным:

Python Скопировать код df_unique_iloc = df.iloc[unique_positions].copy()

Особые случаи и лучшие практики: Бдительность в работе с дубликатами

При работе с дублирующимися индексами, содержащими уникальные данные, будьте аккуратны, чтобы избегать излишнего потребления памяти. np.unique() может быть полезен, но всегда придерживайтесь принципа: сначала проверь, затем используй.

Полезные материалы