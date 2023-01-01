Удаление дубликатов по индексам в DataFrame Pandas
Быстрый ответ
Если ваши строки в DataFrame библиотеки pandas имеют повторяющиеся индексы и вы хотите их удалить, примените данную строку кода:
import pandas as pd
# Предположим, 'df' – это ваш DataFrame с повторяющимися индексами
# Освободим его от дублирующихся строк!
df_unique = df[~df.index.duplicated()].copy()
print(df_unique)
Этот сниппет оставит только первое появление каждого индекса, исключая все последующие. Таким образом, вы получите DataFrame с уникальными индексами без увеличения объема данных.
Обратный ход
Если вам необходимо сохранить последнее появление каждого уникального индекса, воспользуйтесь параметром
keep со значением
'last':
# Последний проверки подлежит – достоин и победитель!
df_unique_last = df[~df.index.duplicated(keep='last')].copy()
Борьба с дубликатами в MultiIndex проходит по тому же принципу. Просто задайте имена уровней индексов для упрощения чтения кода:
df_unique_multi = df[~df.index.duplicated(keep='first')].copy()
Если вам предстоит работать с большими объемами данных, используйте измерение времени исполнения для оценки производительности. В этом случае, метод
np.unique() с параметром
return_index может оказаться весьма полезным:
import numpy as np
# Погрузимся в анализ характеристик индексов.
unique_indices, unique_positions = np.unique(df.index.values, return_index=True)
df_unique_np = df.iloc[unique_positions].copy()
Не забывайте проводить тестирование для достижения максимальной производительности кода.
Богатство выбора: альтернативные способы поиска уникальных строк!
В зависимости от задачи, выберите наиболее удобный и эффективный способ:
Упаковываем и маркируем: Группировка и выбор представителя группы
В том случае, если необходимо провести дополнительные вычисления, используйте
groupby и функцию агрегации. Для сохранения последнего элемента в каждой группе:
df_unique_group_last = df.groupby(level=df.index.names).last().reset_index()
Установка приоритетов: Keep it
loc and loaded
Вы можете определить правила выборки дубликатов, используя
. Например, сохраняем записи с наивысшим значением в столбце 'score':
df_sorted = df.sort_values('score', ascending=False)
df_unique_priority = df_sorted.loc[~df_sorted.index.duplicated()].copy()
Переверните сценарий: Инвертирование перед удалением
Если вам необходимо сохранить последние экземпляры, достаточно просто инвертировать порядок строк в DataFrame:
df_reversed = df[::-1]
df_unique_reversed = df_reversed.loc[~df_reversed.index.duplicated()].copy()
Сортировка после удаления: Сохранение порядка индексов
Используйте
sort_index(), чтобы вернуть исходный порядок индексов после их очистки от дубликатов:
df_unique_sorted = df_unique.sort_index()
Визуализация
Давайте представим это на примере книжной полки:
Непорядок на полке: 📚📚📚📚📚
Дубликаты книг: **1** **1** *(Номера книг – индексы)*
df = df.loc[~df.index.duplicated(keep='first')]
Упорядоченная полка: 📚📚📚
Уникальность: 1 2 3 *(Номера книг – индексы)*
Мы ставим по одному экземпляру каждой книги и получаем упорядоченную полку с уникальными номерами книг (индексами).
Глубокие знания: Больше, чем кажется на первый взгляд
Давайте взглянем на некоторые особенности и детали, которые помогут более эффективно управлять pandas DataFrame с дубликатами строк.
Целостность данных: Ваши данные, ваша ответственность
Во время удаления дубликатов важно убедиться, что никакие значимые данные не теряются.
assert len(df_unique) == len(set(df.index))
Операции с данными и точные инструменты: Знакомьтесь с
iloc
После выявления уникальных индексов
iloc обеспечит быстрый доступ к данным:
df_unique_iloc = df.iloc[unique_positions].copy()
Особые случаи и лучшие практики: Бдительность в работе с дубликатами
При работе с дублирующимися индексами, содержащими уникальные данные, будьте аккуратны, чтобы избегать излишнего потребления памяти.
np.unique() может быть полезен, но всегда придерживайтесь принципа: сначала проверь, затем используй.
Екатерина Громова
аналитик данных