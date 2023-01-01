Удаление дубликатов по индексам в DataFrame Pandas

Быстрый ответ

Если ваши строки в DataFrame библиотеки pandas имеют повторяющиеся индексы и вы хотите их удалить, примените данную строку кода:

Python
Скопировать код
import pandas as pd

# Предположим, 'df' – это ваш DataFrame с повторяющимися индексами
# Освободим его от дублирующихся строк!
df_unique = df[~df.index.duplicated()].copy() 

print(df_unique)

Этот сниппет оставит только первое появление каждого индекса, исключая все последующие. Таким образом, вы получите DataFrame с уникальными индексами без увеличения объема данных.

Обратный ход

Если вам необходимо сохранить последнее появление каждого уникального индекса, воспользуйтесь параметром keep со значением 'last':

Python
Скопировать код
# Последний проверки подлежит – достоин и победитель!
df_unique_last = df[~df.index.duplicated(keep='last')].copy()

Борьба с дубликатами в MultiIndex проходит по тому же принципу. Просто задайте имена уровней индексов для упрощения чтения кода:

Python
Скопировать код
df_unique_multi = df[~df.index.duplicated(keep='first')].copy()

Если вам предстоит работать с большими объемами данных, используйте измерение времени исполнения для оценки производительности. В этом случае, метод np.unique() с параметром return_index может оказаться весьма полезным:

Python
Скопировать код
import numpy as np

# Погрузимся в анализ характеристик индексов.
unique_indices, unique_positions = np.unique(df.index.values, return_index=True)
df_unique_np = df.iloc[unique_positions].copy()

Не забывайте проводить тестирование для достижения максимальной производительности кода.

Богатство выбора: альтернативные способы поиска уникальных строк!

В зависимости от задачи, выберите наиболее удобный и эффективный способ:

Упаковываем и маркируем: Группировка и выбор представителя группы

В том случае, если необходимо провести дополнительные вычисления, используйте groupby и функцию агрегации. Для сохранения последнего элемента в каждой группе:

Python
Скопировать код
df_unique_group_last = df.groupby(level=df.index.names).last().reset_index()

Установка приоритетов: Keep it loc and loaded

Вы можете определить правила выборки дубликатов, используя

df.loc[]
Скопировать код

. Например, сохраняем записи с наивысшим значением в столбце 'score':

Python
Скопировать код
df_sorted = df.sort_values('score', ascending=False)
df_unique_priority = df_sorted.loc[~df_sorted.index.duplicated()].copy()

Переверните сценарий: Инвертирование перед удалением

Если вам необходимо сохранить последние экземпляры, достаточно просто инвертировать порядок строк в DataFrame:

Python
Скопировать код
df_reversed = df[::-1]
df_unique_reversed = df_reversed.loc[~df_reversed.index.duplicated()].copy()

Сортировка после удаления: Сохранение порядка индексов

Используйте sort_index(), чтобы вернуть исходный порядок индексов после их очистки от дубликатов:

Python
Скопировать код
df_unique_sorted = df_unique.sort_index()

Визуализация

Давайте представим это на примере книжной полки:

Markdown
Скопировать код
Непорядок на полке: 📚📚📚📚📚
Дубликаты книг:        **1**        **1**   *(Номера книг – индексы)*
Python
Скопировать код
df = df.loc[~df.index.duplicated(keep='first')]
Markdown
Скопировать код
Упорядоченная полка: 📚📚📚
Уникальность:          1   2  3   *(Номера книг – индексы)*

Мы ставим по одному экземпляру каждой книги и получаем упорядоченную полку с уникальными номерами книг (индексами).

Глубокие знания: Больше, чем кажется на первый взгляд

Давайте взглянем на некоторые особенности и детали, которые помогут более эффективно управлять pandas DataFrame с дубликатами строк.

Целостность данных: Ваши данные, ваша ответственность

Во время удаления дубликатов важно убедиться, что никакие значимые данные не теряются.

Python
Скопировать код
assert len(df_unique) == len(set(df.index))

Операции с данными и точные инструменты: Знакомьтесь с iloc

После выявления уникальных индексов iloc обеспечит быстрый доступ к данным:

Python
Скопировать код
df_unique_iloc = df.iloc[unique_positions].copy()

Особые случаи и лучшие практики: Бдительность в работе с дубликатами

При работе с дублирующимися индексами, содержащими уникальные данные, будьте аккуратны, чтобы избегать излишнего потребления памяти. np.unique() может быть полезен, но всегда придерживайтесь принципа: сначала проверь, затем используй.

Полезные материалы

  1. pandas.DataFrame.drop_duplicates — документация pandas 2.2.0 — Официальное руководство по использованию метода drop_duplicates в Pandas.
  2. Удаление строк pandas с дублирующимися индексами – Stack Overflow — Обсуждение и решения проблемы дублирования строк в сообществе разработчиков.
  3. Индексация и выбор данных — документация pandas 2.2.0 — Подробный обзор темы использования и управления индексами DataFrame в Pandas.
  4. Как найти и удалить дублирующиеся строки в pandas? – YouTube — Видеоурок от Data School, посвященный работе с дубликатами строк.
  5. Python | Pandas dataframe.drop_duplicates() – GeeksforGeeks — Еще одно руководство по использованию метода drop_duplicates().
  6. pandas.DataFrame.reset_index — документация pandas 2.2.0 — Методика переиндексации DataFrame после удаления дубликатов строк.
