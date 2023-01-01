Удаление дублей в DataFrame с наибольшим значением в столбце

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для получения немедленного результата воспользуйтесь библиотекой pandas : исключите дубликаты из столбца A, оставив при этом строки с максимальным значением в столбце B:

Python Скопировать код import pandas as pd # Здесь 'df' — это ваш DataFrame, а 'A' и 'B' — названия ваших столбцов result = df.loc[df.groupby('A')['B'].idxmax()]

Это весьма удобное решение: простое, быстрое и эффективное. Однако для лучшего понимания давайте подробнее рассмотрим процесс работы с данными.

Глубже в тему: Эффективные практики и альтернативы

Сортировка перед удалением дубликатов

Прежде всего отсортируйте ваш DataFrame по столбцу B в порядке убывания, после чего можно будет удалить дубликаты.

Python Скопировать код sorted_df = df.sort_values(by='B', ascending=False) # Сортируем в порядке убывания clean_df = sorted_df.drop_duplicates(subset='A', keep='first') # Оставляем первую запись

Метод sort_values особенно полезен, когда данные были неупорядочены перед началом работы.

Группировка без предварительной сортировки

Если вам не хочется портить исходный порядок, вы можете воспользоваться методом groupby вне зависимости от сортировки:

Python Скопировать код grouped_df = df.groupby('A', as_index=False).max()

Таким образом, выбирается максимальное значение из столбца B для каждого уникального значения в столбце A.

Применение метода 'loc'

С использованием метода loc вы сохраните всю строку с максимальным значением в столбце B для каждой группы в столбце A без каких-либо изменений.

Python Скопировать код indexes = df.groupby('A')['B'].idxmax() result = df.loc[indexes]

Это можно уподобить поиску лучшего места в городе по точным координатам.

Отказ от метода 'apply'

apply может работать неэффективно, поэтому иногда гораздо лучше прибегать к векторизованным операциям:

Python Скопировать код df['rank'] = df.groupby('A')['B'].rank(method='first', ascending=False) # Присваиваем ранги result = df[df['rank'] == 1].drop('rank', axis=1) # Оставляем записи только с первым рангом

Визуализация

Предположим, мы хотим определить самого быстрого гонщика с уникальным именем. Вот как это выглядит:

Гонщик (Столбец A) Время (Столбец B) Молния Маквин 1 Джексон Сторм 2 Круз Рамирес 3

Каков будет итоговый список после удаления дубликатов?

Markdown Скопировать код До: 🏎️ Молния Маквин 2:05 🚗 Джексон Сторм 2:07 🏎️ Молния Маквин 2:01 🚚 Круз Рамирес 2:15 🏎️ Молния Маквин 2:10 После: 🏎️ Молния Маквин 2:01 🚗 Джексон Сторм 2:07 🚚 Круз Рамирес 2:15

В итоговом списке для каждого гонщика приведен только один результат — его лучшее время!

Осознанное использование и специфические случаи

Обработка одинаковых результатов

Если в столбце B два гонщика показали одно и то же время:

Python Скопировать код result = df.sort_values('B', ascending=False).drop_duplicates(subset='A')

То преимущество отдается тому, кто был первее в отсортированном списке.

Определение приоритета при равенстве значений

Параметр keep в методе drop_duplicates помогает решить, какую запись оставить:

Python Скопировать код result = df.drop_duplicates(subset='A', keep='last') # Оставляем последнюю запись

Сложные случаи: применение lambda-функций

В особых случаях можно воспользоваться lambda-функцией:

Python Скопировать код result = df.groupby('A').apply(lambda x: x.loc[x['B'].idxmax()])

Использование этого варианта напоминает работу с универсальным инструментом.

