Удаление белого пространства вокруг сохраненных изображений в Matplotlib и NetworkX

Быстрый ответ

Если вам нужно автоматически обрезать избыточные белые поля около изображения, используйте функцию getbbox() из библиотеки Pillow. Она поможет обозначить границы заполненных областей изображения. Затем, с помощью функции crop() , вы сможете обрезать необходимые участки. Вот как это делается:

from PIL import Image def trim_whitespace(image_path): with Image.open(image_path) as img: bbox = img.getbbox() # Определяем границы заполненных областей if bbox: img = img.crop(bbox) # Обрезаем избыточные пространства img.save('trimmed_image.png') # Сохраняем результат trim_whitespace('your_image.png') # Укажите путь к нужному вам изображению

Запустите функцию trim_whitespace() , указав путь к файлу с изображением, чтобы избавиться от белых полей.

Альтернативные методы обрезки и оптимизации

Если вы работаете с графиками matplotlib, не волнуйтесь, у нас для вас также есть решения!

Подгонка изображения в matplotlib

Чтобы ваши изображения выглядели идеально, используйте аргументы bbox_inches='tight' и pad_inches=0 при вызове метода plt.savefig() :

import matplotlib.pyplot as plt # Создаём график... plt.plot(...) # Сохраняем без белых полей plt.savefig('tight_figure.png', bbox_inches='tight', pad_inches=0)

Удаление излишних отступов и осей

Если по какой-то причине элементы осей занимают слишком много места, которое можно было бы эффективнее использовать, отключите оси с помощью plt.gca().set_axis_off() и установите минимальные отступы с помощью команды plt.margins(0,0) :

plt.gca().set_axis_off() # Отключаем оси plt.margins(0,0) # Удаляем отступы

Чтобы удалить лишнее пространство, настроенное для субплотов, воспользуйтесь методом plt.subplots_adjust() :

plt.subplots_adjust(left=0, right=1, top=1, bottom=0) # Оптимизируем использование пространства

Прозрачный фон

В случае необходимости использовать прозрачный фон, аргумент transparent=True решит вашу проблему:

plt.savefig('transparent_figure.png', transparent=True) # Сохраняем изображение с прозрачным фоном

Функция "всё в одном": создание и обрезка

Вы можете скомбинировать возможности matplotlib и Pillow, чтобы создать функцию, которая осуществит как построение графика, так и обрезку лишнего:

def create_and_trim_plot(x, y): plt.figure() plt.plot(x, y) plt.savefig('temporary_figure.png', bbox_inches='tight', pad_inches=0) # Этап предварительной обрезки trim_whitespace('temporary_figure.png') # Финальная обрезка

Такой подход с двойной обрезкой даст наилучший результат.

Визуализация

Ниже приведено пример того, как избавиться от лишних белых полей, окружающих ваше изображение:

Множество белых полей (До): 🌫️🖼️🌫️

Произведите обрезку:

image.crop(bounding_box) # 🖼️✂️➡️🖼️

Теперь ваше изображение выглядит безупречно:

Обрезанное и аккуратное (После): 🖼️

Просто и эффективно.

За рамками статических изображений: методы для обработки динамичных сценариев

В контексте веб-приложений и пользовательского интерфейса ситуация немного сложнее.

Визуализация в веб-приложении

С помощью CSS можно настроить границы изображения на вашем сайте. Чтобы избавиться от избыточных белых полей в рамках HTML, установите атрибут style="display:block;" для вашего изображения:

<img src="trimmed_image.png" style="display:block;" />

Это изображение будет отображаться без лишних отступов.

Работа с фреймворками GUI

При разработке приложений с графическим интерфейсом воспользуйтесь классами, которые оптимизированы для вашего фреймворка. Например, в Tkinter можно использовать класс PhotoImage . Не забывайте также контролировать дополнительные отступы элементов интерфейса:

from tkinter import PhotoImage trimmed_image = PhotoImage(file="trimmed_image.png")

С помощью этого подхода ваши изображения всегда будут выглядеть безупречно.

Потенциальные проблемы: сложные случаи

В некоторых случаях избыточные белые поля никак не хотят "уйти" — например, из-за эффектов тени или антиалиасинга. Что делать в такой ситуации:

Настройте обрезку в Pillow : используйте ImageOps.expand перед getbbox() в борьбе с антиалиасингом.

: используйте перед в борьбе с антиалиасингом. Настройте порог в matplotlib : используйте параметр extent или выполните ручную обрезку.

: используйте параметр или выполните ручную обрезку. Тестируйте: проводите тестовые проверки, визуально осматривая результаты или используя сравнение изображений.

