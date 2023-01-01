Удаление белого пространства вокруг сохраненных изображений в Matplotlib и NetworkX
Быстрый ответ
Если вам нужно автоматически обрезать избыточные белые поля около изображения, используйте функцию
getbbox() из библиотеки Pillow. Она поможет обозначить границы заполненных областей изображения. Затем, с помощью функции
crop(), вы сможете обрезать необходимые участки. Вот как это делается:
from PIL import Image
def trim_whitespace(image_path):
with Image.open(image_path) as img:
bbox = img.getbbox() # Определяем границы заполненных областей
if bbox:
img = img.crop(bbox) # Обрезаем избыточные пространства
img.save('trimmed_image.png') # Сохраняем результат
trim_whitespace('your_image.png') # Укажите путь к нужному вам изображению
Запустите функцию
trim_whitespace(), указав путь к файлу с изображением, чтобы избавиться от белых полей.
Альтернативные методы обрезки и оптимизации
Если вы работаете с графиками matplotlib, не волнуйтесь, у нас для вас также есть решения!
Подгонка изображения в matplotlib
Чтобы ваши изображения выглядели идеально, используйте аргументы
bbox_inches='tight' и
pad_inches=0 при вызове метода
plt.savefig():
import matplotlib.pyplot as plt
# Создаём график...
plt.plot(...)
# Сохраняем без белых полей
plt.savefig('tight_figure.png', bbox_inches='tight', pad_inches=0)
Удаление излишних отступов и осей
Если по какой-то причине элементы осей занимают слишком много места, которое можно было бы эффективнее использовать, отключите оси с помощью
plt.gca().set_axis_off() и установите минимальные отступы с помощью команды
plt.margins(0,0):
plt.gca().set_axis_off() # Отключаем оси
plt.margins(0,0) # Удаляем отступы
Чтобы удалить лишнее пространство, настроенное для субплотов, воспользуйтесь методом
plt.subplots_adjust():
plt.subplots_adjust(left=0, right=1, top=1, bottom=0) # Оптимизируем использование пространства
Прозрачный фон
В случае необходимости использовать прозрачный фон, аргумент
transparent=True решит вашу проблему:
plt.savefig('transparent_figure.png', transparent=True) # Сохраняем изображение с прозрачным фоном
Функция "всё в одном": создание и обрезка
Вы можете скомбинировать возможности matplotlib и Pillow, чтобы создать функцию, которая осуществит как построение графика, так и обрезку лишнего:
def create_and_trim_plot(x, y):
plt.figure()
plt.plot(x, y)
plt.savefig('temporary_figure.png', bbox_inches='tight', pad_inches=0) # Этап предварительной обрезки
trim_whitespace('temporary_figure.png') # Финальная обрезка
Такой подход с двойной обрезкой даст наилучший результат.
Визуализация
Ниже приведено пример того, как избавиться от лишних белых полей, окружающих ваше изображение:
Множество белых полей (До): 🌫️🖼️🌫️
Произведите обрезку:
image.crop(bounding_box) # 🖼️✂️➡️🖼️
Теперь ваше изображение выглядит безупречно:
Обрезанное и аккуратное (После): 🖼️
Просто и эффективно.
За рамками статических изображений: методы для обработки динамичных сценариев
В контексте веб-приложений и пользовательского интерфейса ситуация немного сложнее.
Визуализация в веб-приложении
С помощью CSS можно настроить границы изображения на вашем сайте. Чтобы избавиться от избыточных белых полей в рамках HTML, установите атрибут
style="display:block;" для вашего изображения:
<img src="trimmed_image.png" style="display:block;" />
Это изображение будет отображаться без лишних отступов.
Работа с фреймворками GUI
При разработке приложений с графическим интерфейсом воспользуйтесь классами, которые оптимизированы для вашего фреймворка. Например, в Tkinter можно использовать класс
PhotoImage. Не забывайте также контролировать дополнительные отступы элементов интерфейса:
from tkinter import PhotoImage
trimmed_image = PhotoImage(file="trimmed_image.png")
С помощью этого подхода ваши изображения всегда будут выглядеть безупречно.
Потенциальные проблемы: сложные случаи
В некоторых случаях избыточные белые поля никак не хотят "уйти" — например, из-за эффектов тени или антиалиасинга. Что делать в такой ситуации:
- Настройте обрезку в Pillow: используйте
ImageOps.expandперед
getbbox()в борьбе с антиалиасингом.
- Настройте порог в matplotlib: используйте параметр
extentили выполните ручную обрезку.
- Тестируйте: проводите тестовые проверки, визуально осматривая результаты или используя сравнение изображений.
Екатерина Громова
аналитик данных