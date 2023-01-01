Транспонирование списка списков в Python: подробное руководство

Быстрый ответ

Для транспонирования списка списков в Python можно использовать функцию zip вместе с оператором распаковки * . Через такую комбинацию будет осуществлена группировка элементов, находящихся на одинаковых позициях в каждом из вложенных списков — это и будет являться транспонированием матрицы. Пример кода:

Python Скопировать код transposed = [list(sublist) for sublist in zip(*original)]

Подставим в original значение [[1,2],[3,4]] , тогда после транспонирования список transposed будет выглядеть следующим образом: [[1, 3], [2, 4]] .

Транспонирование при помощи различных версий Python

В третьей версии Python zip возвращает итератор кортежей, поэтому для вывода совершенно понятного результата их следует преобразовывать в списки:

Python Скопировать код transposed = list(map(list, zip(*original)))

В Python 2 функция map сама возвращает список, исключая необходимость производить еще одно преобразование:

Python Скопировать код transposed = map(list, zip(*original))

Обработка подсписков разной длины

Если длина ваших списков различается, можно использовать itertools.zip_longest , который дополнит недостающие элементы None или другим значением на ваше усмотрение:

Python Скопировать код from itertools import zip_longest transposed = list(map(list, zip_longest(*original, fillvalue=None)))

Использование NumPy для ускорения процесса

Для транспонирования объемных данных максимально эффективно стоит использовать библиотеку NumPy:

Python Скопировать код import numpy as np transposed = np.transpose(np.array(original)).tolist()

Метод транспонирования в версиях Python до 3

В старых версиях Python для транспонирования списков одной длины был используем такой метод:

Python Скопировать код transposed = map(None, *original)

Универсальность версий при помощи Six

Если ваш код должен функционировать в обоих поколениях Python, нужно использовать модуль Six:

Python Скопировать код from six.moves import zip_longest transposed = list(map(list, zip_longest(*original, fillvalue='-')))

Транспонирование через списковые включения

Вариант для тех, кто выделяет в работе использование списковых включений:

Python Скопировать код transposed = [[row[i] for row in original] for i in range(len(original[0]))]

Поддержка целостности данных

Всегда следует проверять корректную структурированность всех вложенных списков, иначе транспонирование может привести к искажению данных!

Преобразование результата в список в Python 3

Пользователям Python 3 следует осуществить преобразования результата функции zip() в list() , чтобы получить список, а не итератор.

Подход к колонкам

При транспонировании каждый вложенный список следует воспринимать как колонку в конечной матрице. Персонально следите за данной особенностью при работе с требовательными колонками!

Визуализация

Представим, что у нас есть полки с книгами, которые сгруппированы по жанрам, и мы хотим упорядочить их по авторам:

Перед транспонированием: Полка 1: [📚🔴, 📚🔵, 📚🟢] Полка 2: [📚🟡, 📚🟣, 📚🟠] Полка 3: [📚🔷, 📚🔶, 📚🔺]

Производим транспонирование:

Python Скопировать код zip(*shelves)

После транспонирования:

Новая полка A: [📚🔴, 📚🟡, 📚🔷] — книги, которые были первыми на исходных полках Новая полка B: [📚🔵, 📚🟣, 📚🔶] — книги, которые были вторыми на исходных полках Новая полка C: [📚🟢, 📚🟠, 📚🔺] — книги, которые были третьими на исходных полках

Теперь строки стали столбцами, а жанры превратились в авторов!

Несколько заметок о транспонировании

Адаптация к разнообразию данных

Сложные наборы данных с элементами разных типов — это не проблема, главное — продумать стратегию транспонирования для их обработки.

Оптимизация процесса перестановки

Наилучший метод транспонирования можно выбрать, продумав структуру ваших данных, избегая тем самым лишних вычислений. Не забывайте, что время — это тоже ресурс!

Применение функционального подхода

Можно преподнести одну историю разными способами, и транспонирование не исключение. Где это возможно, используйте лямбда-выражения.

