Сжатие ключей во вложенных словарях Python: плоское представление#Основы Python #Словари #Алгоритмы
Быстрый ответ
Преобразование вложенных словарей можно осуществить с использованием рекурсивной функции, которая объединяет ключи разных уровней вложенности вместе. Для этого можно использовать параметр
sep, которому можно задать значение разделителя, например, нижнее подчеркивание. Пример на языке Python:
def flatten_dict(d, parent_key=''):
flat_dict = {}
for k, v in d.items():
new_key = f"{parent_key}{k}_" if parent_key else k
if isinstance(v, dict):
flat_dict.update(flatten_dict(v, new_key))
else:
flat_dict[new_key[:-1]] = v
return flat_dict
print(flatten_dict({'a': {'b': {'c': 1}}})) # Вывод: {'a_b_c': 1}
Функция
flatten_dict преобразует словарь, имеющий несколько уровней вложенности, в словарь с одним уровнем. При этом каждый ключ содержит в себе полный путь, подобно профессиональной обработке данных.
Обработка сложных структур данных
Если вложенная структура содержит в себе списки или другие сложные типы данных, задача преобразования усложняется. В таком случае решение можно доработать следующим образом:
from collections.abc import MutableMapping
def flatten_dict(d, parent_key='', sep='_'):
items = []
for k, v in d.items():
new_key = f'{parent_key}{sep}{k}' if parent_key else k
if isinstance(v, MutableMapping):
items.extend(flatten_dict(v, new_key, sep=sep).items())
elif isinstance(v, list):
for i, item in enumerate(v):
items.extend(flatten_dict({f'{k}_{i}': item}, parent_key, sep=sep).items())
else:
items.append((new_key, v))
return dict(items)
Эта версия функции точно распознает структуры, схожие со словарями, благодаря использованию интерфейса MutableMapping из Python — это повышает надежность типовой проверки.
Упрощение сложных JSON-структур
Если стоит задача обработки сложных JSON-структур, то можно использовать функцию
json_normalize из библиотеки Pandas:
import pandas as pd
def pandas_flatten(json_dict):
return pd.json_normalize(json_dict, sep='_').to_dict(orient='records')[0]
Этот метод преобразует сложные структуры в словарь, при этом сохраняется высокая эффективность и итерируемость результата.
Предотвращение коллизий ключей
В процессе преобразования могут возникнуть коллизии ключей. Чтобы избежать этого, можно:
- Присваивать ключам уникальные префиксы, используя, например, их уровень в дереве.
- Использовать случайность, например, случайные строки или хеши, для обеспечения уникальности ключей.
- Учитывать контекст данных и выбирать стратегию конкатенации ключей, сообразуясь с его особенностями, например, применяя индексы элементов из списков.
Визуализация
Визуализируем процесс преобразования:
Эскиз домика на дереве:
🌳🏠:
├─ Кухня (🍴)
| └─ Шкаф (🚪): [Тарелка 🍽, Кружка ☕️]
├─ Спальня (🛏)
└─ Ящик (🗄): [Носки 🧦, Рубашка 👕]
После преобразования получаем структуру с одним уровнем вложенности:
На первом этаже:
🏠:
├─ Кухня_Шкаф_Тарелка 🍽
├─ Кухня_Шкаф_Кружка ☕️
├─ Спальня_Ящик_Носки 🧦
├─ Спальня_Ящик_Рубашка 👕
Теперь каждый элемент имеет свой уникальный "адрес", указывающий на его местоположение в исходном "дереве".
Примеры на GitHub и кодовые фрагменты
На GitHub вы можете найти все примеры кода, упомянутые в статье. Там же представлены функции для преобразования и тестирования разнообразных типов вложенных словарей и JSON-структур.
Расширение возможностей itertools и more-itertools
Напрямую работать с итераторами помогает библиотека
itertools — это важная составляющая процесса преобразования. Библиотека
more-itertools предлагает дополнительные инструменты, вроде
collapse() для обработки вложенных структур и
split_at() для разделения данных по определённым условиям. Использование этих инструментов помогает оптимизировать сложные структуры и более эффективно работать с глубоко вложенными данными.
Антон Крылов
Python-разработчик