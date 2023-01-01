Сжатие ключей во вложенных словарях Python: плоское представление

Быстрый ответ

Преобразование вложенных словарей можно осуществить с использованием рекурсивной функции, которая объединяет ключи разных уровней вложенности вместе. Для этого можно использовать параметр sep , которому можно задать значение разделителя, например, нижнее подчеркивание. Пример на языке Python:

Python Скопировать код def flatten_dict(d, parent_key=''): flat_dict = {} for k, v in d.items(): new_key = f"{parent_key}{k}_" if parent_key else k if isinstance(v, dict): flat_dict.update(flatten_dict(v, new_key)) else: flat_dict[new_key[:-1]] = v return flat_dict print(flatten_dict({'a': {'b': {'c': 1}}})) # Вывод: {'a_b_c': 1}

Функция flatten_dict преобразует словарь, имеющий несколько уровней вложенности, в словарь с одним уровнем. При этом каждый ключ содержит в себе полный путь, подобно профессиональной обработке данных.

Обработка сложных структур данных

Если вложенная структура содержит в себе списки или другие сложные типы данных, задача преобразования усложняется. В таком случае решение можно доработать следующим образом:

Python Скопировать код from collections.abc import MutableMapping def flatten_dict(d, parent_key='', sep='_'): items = [] for k, v in d.items(): new_key = f'{parent_key}{sep}{k}' if parent_key else k if isinstance(v, MutableMapping): items.extend(flatten_dict(v, new_key, sep=sep).items()) elif isinstance(v, list): for i, item in enumerate(v): items.extend(flatten_dict({f'{k}_{i}': item}, parent_key, sep=sep).items()) else: items.append((new_key, v)) return dict(items)

Эта версия функции точно распознает структуры, схожие со словарями, благодаря использованию интерфейса MutableMapping из Python — это повышает надежность типовой проверки.

Упрощение сложных JSON-структур

Если стоит задача обработки сложных JSON-структур, то можно использовать функцию json_normalize из библиотеки Pandas:

Python Скопировать код import pandas as pd def pandas_flatten(json_dict): return pd.json_normalize(json_dict, sep='_').to_dict(orient='records')[0]

Этот метод преобразует сложные структуры в словарь, при этом сохраняется высокая эффективность и итерируемость результата.

Предотвращение коллизий ключей

В процессе преобразования могут возникнуть коллизии ключей. Чтобы избежать этого, можно:

Присваивать ключам уникальные префиксы, используя, например, их уровень в дереве.

Использовать случайность, например, случайные строки или хеши, для обеспечения уникальности ключей.

Учитывать контекст данных и выбирать стратегию конкатенации ключей, сообразуясь с его особенностями, например, применяя индексы элементов из списков.

Визуализация

Визуализируем процесс преобразования:

Markdown Скопировать код Эскиз домика на дереве: 🌳🏠: ├─ Кухня (🍴) | └─ Шкаф (🚪): [Тарелка 🍽, Кружка ☕️] ├─ Спальня (🛏) └─ Ящик (🗄): [Носки 🧦, Рубашка 👕]

После преобразования получаем структуру с одним уровнем вложенности:

Markdown Скопировать код На первом этаже: 🏠: ├─ Кухня_Шкаф_Тарелка 🍽 ├─ Кухня_Шкаф_Кружка ☕️ ├─ Спальня_Ящик_Носки 🧦 ├─ Спальня_Ящик_Рубашка 👕

Теперь каждый элемент имеет свой уникальный "адрес", указывающий на его местоположение в исходном "дереве".

