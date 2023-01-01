Сумма значений по группам в Pandas: группировка и агрегация

Быстрый ответ

Для того чтобы получить результат немедленно, примените df.groupby() в сочетании с .sum() . Предположим, у вас есть DataFrame df , и вы хотите сложить значения value_col по категориям group_col :

Python Скопировать код summed_data = df.groupby('group_col')['value_col'].sum()

Если же вы хотите сохранить все столбцы в итоговом DataFrame и получить DataFrame, а не Series, используйте следующий код:

Python Скопировать код summed_df = df.groupby('group_col', as_index=False).sum()

Этот метод позволяет группировать и подсчитывать данные по одному или нескольким критериям в рамках одной строки кода.

Работа с несколькими столбцами

Если данные нужно сгруппировать по нескольким столбцам, просто перечислите их:

Python Скопировать код # Группируем данные по 'Name' и 'Fruit', подсчитываем значения в 'Number' df_summary = df.groupby(['Name', 'Fruit'])['Number'].sum().reset_index()

Использование функции агрегирования

Для более гибкого анализа используйте функцию agg() . Она поддерживает разные типы агрегаций:

Python Скопировать код df_summary = df.groupby(['Name', 'Fruit']).agg({'Number': 'sum'}).reset_index()

Знакомство со сводными таблицами

Создание сводных таблиц — это отличный способ получить кросс-табулированные данные, и оно выполняется довольно просто:

Python Скопировать код pivot_table = df.groupby(['Name', 'Fruit'])['Number'].sum().unstack(fill_value=0)

Таким образом данные конвертируются в таблицу уникальных имен (в роли строк) и фруктов (как столбцы), при этом 'Number' суммируется для каждой пары, а пропущенные данные заполняются нулями.

Визуализация

Представьте себе ситуацию: вы в продуктовом магазине, и у вас в корзине есть разные фрукты с ценниками:

Markdown Скопировать код 🛒: [🍎$2, 🍎$2, 🍊$3, 🍌$1, 🍌$1, 🍌$1]

Как подсчитать общую стоимость? Давайте сгруппируем фрукты по видам и суммируем их стоимость:

Python Скопировать код import pandas as pd data = {'Fruit': ['Apple', 'Apple', 'Orange', 'Banana', 'Banana', 'Banana'], 'Price': [2, 2, 3, 1, 1, 1]} df = pd.DataFrame(data) grouped_sum = df.groupby('Fruit')['Price'].sum()

И вот что у вас получилось на чеке:

Markdown Скопировать код | Fruit | Total Price | | ------ | ----------- | | Apple | $4 | | Orange | $3 | | Banana | $3 |

В этом примере GroupBy в Pandas — это ваш умный кассир, который мгновенно подсчитал суммарную стоимость каждого вида фруктов.

Продвинутые возможности и потенциальные трудности

Рассмотрим некоторые более сложные примеры использования и способы решения возникающих проблем:

Суммирование с применением условий

Хотите подсчитать итоговую сумму, исходя из определенного условия? Воспользуйтесь функцией mask :

Python Скопировать код df['Number'] = df['Number'].mask(df['Fruit'] == 'Banana', 0) grouped_conditional_sum = df.groupby('Fruit')['Number'].sum()

Здесь значения 'Number' для всех бананов устанавливаются равными 0 еще до процесса суммирования.

Работа с отсутствующими значениями "NA"

Если в данных есть значения NA, которые вызывают сложности, решите, стоит ли заменить их на другие значения с помощью fillna() до суммирования:

Python Скопировать код df['Number'] = df['Number'].fillna(0) grouped_na_handled_sum = df.groupby('Fruit')['Number'].sum()

Такой подход заменит все значения NA на нули перед их подсчетом.

Повышение производительности

Если вы работаете с большими наборами данных, вы можете оптимизировать использование памяти, изменив типы данных перед процедурой группирования:

Python Скопировать код df['Number'] = df['Number'].astype('int32') grouped_memory_optimized_sum = df.groupby('Fruit')['Number'].sum()

Уменьшение типа столбца до int32 экономит память и повышает производительность при суммировании.

