Среднее арифметическое списка чисел в Python: эффективные методы#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Алгоритмы
Быстрый ответ
Для вычисления среднего значения в Python с использованием функции
statistics.mean(), выполните следующие действия:
from statistics import mean
average = mean([1, 2, 3, 4, 5]) # Вот это да, математика всегда привносит изумление!
Если вы предпочитаете проводить расчеты самостоятельно, не прибегая к внешним функциям:
average = sum([1, 2, 3, 4, 5]) / 5 # Вот так можно поддерживать качество кода!
Оба указанных способа вычисляют среднее значение элементов списка
[1, 2, 3, 4, 5].
Советы и нюансы при вычислении среднего арифметического
Осознание тонкостей вычисления среднего арифметического может оказаться полезным:
Безопасная работа с пустыми списками
Для предотвращения возникновения ошибок при работе с пустым списком, используйте следующий подход:
numbers = []
average = sum(numbers) / len(numbers) if numbers else None
# Теперь пустой список не вызовет ошибку в коде.
Использование NumPy для работы с большими массивами данных
import numpy as np
average = np.mean(np.array([1, 2, 3, 4, 5]))
# NumPy выходит на арену, когда объем данных становится слишком велик для обыкновенного Python.
В NumPy подсчет среднего арифметического для пустого массива не вызывает ошибку, функция просто возвращает
NaN.
Учет различий версий Python
Пользователям старших версий Python (3.1-3.3) доступен модуль
stats, новые поколения же могут использовать модуль
statistics.
Преобразование типов для увеличения точности вычислений
При ручной расчете среднего не забывайте о типах данных и целочисленном делении:
average = sum([1\.0, 2, 3, 4, 5]) / len([1, 2, 3, 4, 5]) # Таким образом можно избежать неточностей!
Визуализация
Среднее арифметическое можно визуализировать как точку равновесия:
Вот как можно представить среднее арифметическое:
\
Числа: 1, 3, 5, 7
Среднее: 4 (📍)
1 3
───┼───┼───
📍
5 7
Среднее (📍) — это точка равновесия, при которой каждая часть маятника обретает баланс.
Учитывайте крайние случаи
Учет крайних случаев обеспечивает корректность вычислений:
Проверка типов данных для обеспечения однородности
Смешивание разных типов данных в списках может помешать корректному вычислению среднего значения:
numbers = [1, 'два', 3]
average = mean([float(i) for i in numbers if isinstance(i,
(int, float))]) # Запомните: Строки здесь не имеют отношение к вычислениям!
Бесконечность и NaN и их влияние на результаты
Следует помнить о влиянии бесконечностей и значений
NaN на результат вычислений:
numbers = [1, 2, 3, float('inf')]
average = np.mean(numbers) # Получите 'inf'
# Бесконечность – это не предел, но в математике она ведет себя именно так!
numbers = [1, 2, 3, float('nan')]
average = np.mean(numbers) # Получите 'nan'
# NaN не взаимодействует с другими числами и влияет на общий результат.
SciPy – для тех, кому требуется больше статистических функций
SciPy расширяет возможности NumPy благодаря статистическим функциям:
from scipy import stats
average = stats.mean([1, 2, 3, 4, 5]) # SciPy – мощнее, удобнее, статистичнее!
Таисия Ермакова
backend-разработчик