Сравнение строковых представлений версий в Python#Основы Python #Работа со строками
Быстрый ответ
Для эффективного сравнения номеров версий в Python рекомендуется использовать метод
parse из модуля
packaging.version:
from packaging import version
# Установим, какая версия более новая
print(version.parse("2.3.1") < version.parse("2.4.0")) # Вывод: True, версия 2.4.0 новее 2.3.1
Такой подход позволяет корректно сравнивать номера версий, следуя принципам семантического версионирования.
Почему стоит уделить внимание модулю packaging.version
Модуль
packaging.version соответствует стандарту PEP 440 и предназначен для точного сравнения версий, соответствующих инструкциям PEP. Метод
version.parse возвращает объект
Version для версий, которые следуют данному стандарту, и
LegacyVersion в всех остальных случаях:
v1 = version.parse("2.0.1")
v2 = version.parse("2.0.1a1")
print(v1 > v2) # Вывод: True, финальная версия преобладает над альфа-версией
Еще раз подчеркнем: использование
packaging.version — дело принципиальное и важное.
Осторожно:
Здесь важно помнить, что
distutils.version устарел и не рекомендован для сравнения версий. Избегайте использования
LooseVersion и
StrictVersion, отдавая предпочтение методу
packaging.version.parse.
Когда версии прячутся за суффиксами
Работа со суффиксами версий (альфа, бета, RC) и метаданными весьма сложна, но модуль
packaging.version.parse умеет работать даже с такими нюансами:
alpha_version = version.parse("1.0a1")
release_version = version.parse("1.0")
assert alpha_version < release_version # Альфа-версия уступает полноценному релизу. Проверка пройдена!
Хитрость с кортежами: Как упаковать версии для удобства
Простые версии можно эффективно сравнивать с использованием кортежей, это некий аналог их упаковки:
v1 = tuple(map(int, "1.0.2".split('.')))
v2 = tuple(map(int, "1.0.10".split('.')))
print(v1 < v2) # Вывод: True, '10' в кортеже больше '2'.
Сравнение номеров версий в виде кортежей целых чисел наглядно и компактно отражает их иерархию.
Инструмент pkg_resources: Универсальный инструмент для работы с версиями
Функция
pkg_resources.parse_version универсальна и соответствует PEP440, позволяя корректно работать с версиями в различных форматах:
from pkg_resources import parse_version
print(parse_version("2.0.1rc1") < parse_version("2.0.1")) # Вывод: True, release candidate версия уступает финальной версии.
Имейте этот инструмент под рукой, ведь он может оказаться полезным в самый неподходящий момент!
Визуализация
Допустим, у нас имеются две книги по программированию на Python:
- "Изучаем Python: Издание 3.6.4"
- "Освоение Python: Издание 3.7.1"
И мы размещаем их на полке:
Ваша книжная полка (📚)
|Позиция
|Издание
|Название книги
|1
|3.6.4
|Изучаем Python
|2
|3.7.1
|Освоение Python
Точно также, как и книги на полке, версия 3.7.1 следует за версией 3.6.4.
Вашему sys.path необходима диета
Контролируя версии в среде Python, иногда полезно загружать только самые свежие версии библиотек:
sorted_paths = sorted(egg_paths, key=lambda p: version.parse(p.split('-')[1]), reverse=True)
sys.path.extend(sorted_paths[:1]) # Диета для sys.path: выбираем только свежие продукты!
Забота о sys.path — это инвестиция в стабильность вашего проекта.
Искусство сравнения: Положительное использование ресурсов
Выбор между библиотекой
packaging.version и
pkg_resources важен: первая — проще и быстрее, что позволяет экономить ресурсы.
Лучшие практики и подводные камни: Как избежать версионных ошибок
Только соблюдая определённые принципы и уклоняясь от распространенных ошибок, вы сможете эффективно управлять версиями Python:
Лучшие практики:
- Придерживайтесь PEP 440 — это стандарт идентификации версий.
- Пользуйтесь методом
packaging.version.parse— он не подведет.
- В простых случаях можно использовать сравнение кортежей — это простое и элегантное решение.
Потенциальные подводные камни:
- Избегайте старого
distutils.version.
- Не пытайтесь производить ручной разбор строк версий — это может запутать процесс.
- Не пренебрегайте пре-релизными и тестовыми версиями — они важны при сравнении версий.
Антон Крылов
Python-разработчик