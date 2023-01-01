Сравнение строк Python "на мягкую руку": методы и библиотеки

Быстрый ответ

Для простого сопоставления строк по их схожести используйте fuzzywuzzy и функцию fuzz.ratio() :

Python Скопировать код from fuzzywuzzy import fuzz # Кто лучше любит яблоки? Да не Appel! print(fuzz.ratio("apple", "appel")) # Возвращает оценку похожести

Если вам требуется более высокая производительность, обратите внимание на rapidfuzz :

Python Скопировать код from rapidfuzz import fuzz # Рокси-кролик помешан на яблоках и согласится с этим print(fuzz.ratio("apple", "appel")) # Возвращает оценку похожести

Чтобы их установить, выполните команду:

pip install fuzzywuzzy python-Levenshtein rapidfuzz

Детальный рассмотрение вариантов

Стоит ли использовать difflib?

Функция get_close_matches() из модуля difflib поможет найти схожие строки:

Python Скопировать код import difflib # Помните – яблоко в день отгонит доктора прочь! print(difflib.get_close_matches("appel", ["apple", "ape", "zebra"]))

С помощью функции ratio() вы можете найти схожие строки:

Python Скопировать код from difflib import SequenceMatcher # Яблоко, только под разными названиями... similarity_ratio = SequenceMatcher(None, 'apple', 'appel').ratio() print(similarity_ratio)

python-Levenshtein выделяется своим быстродействием и настраиваемостью, успешно работая с Unicode-строками.

Jellyfish для уточненных задач

Jellyfish станет превосходным инструментом при фонетическом сравнении. Для распознавания похоже звучащих слов или имен используйте Metaphone или Soundex:

Python Скопировать код import jellyfish # Кэтрин или Кэтрин – в этом и нюанс... print(jellyfish.soundex("Catherine")) print(jellyfish.soundex("Kathryn"))

Визуализация

Пример затруднения с пониманием надписей на книгах на полке:

Markdown Скопировать код Bookshelf: ['Pyth0n Pr0gramm1ng', 'Jav4 Script', 'C++ D3sign', 'Phyton Coding']

Можно использовать представленные модули для поиска нужной книги, например 'Python Programming':

Markdown Скопировать код | Модуль | Помощь в поиске | | --------------------- | ------------------------------------ | | `fuzzywuzzy` | 🧠 Лучшее совпадение с оценкой | | `difflib` | 🕵️‍♂️ Возможные варианты совпадений | | `python-Levenshtein` | ⏩ Скорое вычисление редакционного расстояния | | `rapidfuzz` | 🚀 Лучший поиск с оценкой эффективности |

Эти инструменты позволят вам находить нужные книги как всевещий библиотекарь.

Использование продвинутых методов сравнения

Алгоритм Damerau-Levenshtein для сложных случаев

Алгоритм Damerau-Levenshtein особенно эффективен при работе с транспозициями и превосходит обычное расстояние Левенштейна:

Python Скопировать код import jellyfish # Яблоко? Апель? Что посередине? print(jellyfish.damerau_levenshtein_distance("apple", "aplep"))

Когда важна скорость обработки

Rapidfuzz заметно выигрывает в скорости при обработке больших объемов данных благодаря своей высокой производительности.

Выбор оптимальных метрик для сравнения строк

При выборе метрик сравнения строк следуйте этим рекомендациям:

Для вычисления редакционного расстояния используйте расстояние Левенштейна.

используйте расстояние Левенштейна. Если в строках присутствуют транспозиции , выберите Damerau-Levenshtein.

, выберите Damerau-Levenshtein. Для коротких строк Jaro-Winkler станет оптимальным выбором.

станет оптимальным выбором. При работе с фонетическим сравнением выберите метрики Metaphone и Soundex.

Полезные материалы