Сравнение переменной с None в Python: использовать 'is' или '=='?

Быстрый ответ

В Python волей предпочтения для сравнения с None следует использовать оператор is , поскольку он оценивает идентичность объектов, что позволяет удостовериться, что переменная действительно имеет значение None . Применение оператора == в этом контексте влечет за собой потенциальную опасность, так как пользовательские классы могут переопределять методы сравнения, изменяя заранее предполагаемое поведение.

Пример использования оператора is :

Python Скопировать код if my_mystery_variable is None: print("Дело решено, Шерлок Холмс! Это None!")

Погружение в детали: "is" против "=="

Очевидность "is" при сравнении с None

Неопределенность поведения "=="

Пользовательские классы как потенциальная ловушка

None в Python — особенная константа, экземпляр которой единственен, подобно синглтону. Использование is для сравнения с None схоже с проверкой подлинности артефакта — быстро, безошибочно и точно.

Однако самое применение == подразумевает вопрос о равенстве содержимого относительно объектов. Пользовательские классы в Python могут интерпретировать равенство по-своему, вследствие чего == может возвращать значение истины даже в случаях, когда сравниваемое с None ожидаемо ложно.

Сюрпризы от использования "is"

Python Скопировать код if the_prophecy is None: # Пророчество пока не выполнилось, не будем торопить события. print("Оракул пока молчит!")

None , малые целочисленные значения и строковые литералы могут быть интернированы, поэтому существует только один объект, представляющий каждое из этих значений.

Проблемы с "==" и переопределением сравнения

Python Скопировать код class Amortentia: def __eq__(self, other): return other is None love_potion = Amortentia() if love_potion == None: # Зелье усетило None и отреагировало на вызов. print("Страсти накаляются!")

Согласно рекомендациям PEP 8, лучше избегать сравнения None с использованием == .

Визуализация

Markdown Скопировать код # Сравнение с == 🦔 == 🦔 # Может быть верно, если это один и тот же еж. 🦔 == 🌵 # Неверно, несмотря на кажущуюся схожесть между ними. # Сравнение с is 🦔 is 🦔 # Истина, поскольку это один и тот же еж. 🦔 is 🌵 # Ложь, так как они суть разные.

Обобщая, следует использовать is , чтобы удостовериться в сравнении с None .

Markdown Скопировать код hedgehog = None cactus = None if hedgehog is None: print("Ежу тоже нужна доза любви!")

Оператор is позволяет точно определить None , в то время как == время от времени может создавать иллюзии, которые в Python недолго длится.

Случаи, когда "is" может сбить с толку

Особенности сравнения целых чисел

Ошибки с изменяемыми объектами

Пользовательские синглтоны

Оператор is не без своих ограничений и может ввести в заблуждение при сравнении изменяемых объектов и целых чисел, выходящих за пределы диапазона интернирования.

Заблуждения целых чисел

Целые числа вне диапазона [-5, 256], в отличие от None , при сравнении с использованием is могут давать непредсказуемый результат:

Python Скопировать код magic_number = 257 another_number = 257 print(magic_number is another_number) # Может вывести False!

С изменяемыми объектами лучше всего сравнивать их значения, а не идентичность.

Одиночественность пользовательских синглтонов

is подходит для работы с синглтонами, включая пользовательские, точно так же, как и с None :

Python Скопировать код class SingletonCalendar(type): _instances = {} def __call__(cls, *args, **kwargs): if cls not in cls._instances: cls._instances[cls] = super().__call__(*args, **kwargs) return cls._instances[cls] class WeasleyFamilyCalendar(metaclass=SingletonCalendar): pass weasley_calendar = WeasleyFamilyCalendar() another_calendar = WeasleyFamilyCalendar() if weasley_calendar is another_calendar: print("Расписанием квиддича не упустить!")

Полезные материалы