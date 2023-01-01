Сравнение Pandas DataFrame: получение уникальных строк

Быстрый ответ

Для извлечения строк из df1 , которых нет в df2 , воспользуйтесь булевой маской с примененным к df2 методом .isin() , который предварительно был преобразован в словарь при помощи метода to_dict('list') . Инвертируйте результат оператором ~ , чтобы отфильтровать из df1 строки, отсутствующие в df2 .

Python Скопировать код mask = df1.isin(df2.to_dict(orient='list')).all(axis=1) exclusive_df1 = df1[~mask]

exclusive_df1 будет содержать только те строки, которые есть в df1 , но отсутствуют в df2 . Убедитесь, что столбцы в обоих dataframe имеют один и тот же набор и порядок.

Рассмотрим разные подходы

Сравнение dataframe требует тщательного подхода к выравниванию данных, названиям столбцов и типам данных. Поэтому мы изучим несколько методов, помогающих выявлять уникальные записи.

Профессиональный уровень: использование merge

Для решения более сложных задач можно использовать метод merge с параметром indicator . Этот метод великолепно работает с большими наборами данных различной природы.

Python Скопировать код comparison_df = df1.merge(df2, how='left', indicator=True) exclusive_df1 = comparison_df[comparison_df['_merge'] == 'left_only'].drop('_merge', axis=1)

Остерегайтесь дублирующихся ключей в df2 , так как они могут привести к непредсказуемым результатам.

Индексы не совпадают? Без проблем!

Если индексы в двух dataframe не совпадают, примените метод isin , комбинированный с оператором негации ~ , ине забывайте удостовериться, что ключевой столбец присутствует и типы данных в обоих dataframe совпадают.

Python Скопировать код exclusive_df1 = df1[~df1['key_column'].isin(df2['key_column'])]

Типы данных не совпадают? Решим эту проблему!

Несоответствие типов данных в ключевых столбцах может вызывать трудности. Проверьте и при необходимости унифицируйте типы данных, приведя их к единому виду.

Python Скопировать код df1['key_column'] = df1['key_column'].astype(df2['key_column'].dtype)

Для огромных наборов данных

Если размер ваших данных близок к величине "Моби Дика":

Используйте set_index для установки индексов.

для установки индексов. Примените MultiIndex.from_tuples для композитных индексов.

Поддерживаем порядок

Чистота рабочего места помогает сохранить точность результатов, поэтому очищайте от временных столбцов и индексов после выполнения фильтрации.

Python Скопировать код exclusive_df1 = exclusive_df1.reset_index(drop=True)

Визуализация

Представьте, что наши два dataframe — это две пазлы:

Markdown Скопировать код DataFrame A (🧩): [Пазл 1, Пазл 2, Пазл 3] DataFrame B (🧩): [Пазл 2, Пазл 3, Пазл 4]

Наша задача — найти уникальные пазлы DataFrame A , которых нет в DataFrame B .

Markdown Скопировать код 🧩 A – 🧩 B: [Пазл 1]

Пазл 1 — это тот, которого нет в DataFrame B и который мы стремимся найти.

Markdown Скопировать код DataFrame A (🧩): [🟢, 🟡, 🔵] DataFrame B (🧩): [ , 🟡, 🔵] -------------------------- Результат : [🟢]

💭 Зелёный пазл (🟢, Пазл 1) — это то, что делает "DataFrame A" непохожим на "DataFrame B".

Обращаем внимание на нюансы

Важно замечать мелкие детали и особенности, которые могут существенно влиять на итоговые данные.

Остерегайтесь клонов: дубликаты строк

Наличие в df2 полностью дублирующихся строк может искажать результат. Гарантируйте уникальность строк не только по ключевому столбцу, но и по всему их содержанию.

Осторожно, пустые значения!

Пустые значения (NaN) могут вызывать сюрпризы, меняя результаты сравнений, так как они не равны даже самим себе. Используйте pd.notna() , чтобы корректно обработать все сравнения.

Для повышения читаемости и производительности: loc и iloc

В сложных запросах с большим объемом данных loc и iloc обеспечивают высокую скорость выполнения и удобство работы.

Python Скопировать код exclusive_df1 = df1.loc[~df1['key_column'].isin(df2['key_column'])]

Разгадываем загадки: мульти-индексы

В многоуровневых и сложных системах индексации оказывается полезным метод MultiIndex .

Python Скопировать код index = pd.MultiIndex.from_tuples(df1.index.to_list()) exclusive_df1 = df1[~index.isin(df2.index)]

Он позволяет исключить строки с большей точностью.

