Сравнение Jupyter Notebook и JupyterLab: функциональность

Быстрый ответ

Jupyter Notebook — это интерактивное окружение в виде электронного блокнота, объединяющее код и его описание и делающее его привлекательным как для начинающих, так и для проектов средней сложности на Python и других языках.

JupyterLab — это более продвинутая веб-среда разработки, подходящая для работы над крупными проектами. Она предлагает интегрированную среду с множеством вкладок, панелей и функций и обладает модульным пользовательским интерфейсом.

Сравнивая их, можно выделить основные различия:

предоставляет отдельное пространство для работы с одним документом. Благодаря своей простоте и удобству, он отлично подходит для последовательных рабочих процессов. JupyterLab обладает комплексным интерфейсом и предоставляет возможности масштабирования и гибкой настройки, отвечая на наиболее разнообразные требования.

Установка и запуск JupyterLab осуществляются без особых сложностей:

Bash Скопировать код pip install jupyterlab # Процесс установки прост. jupyter-lab # Запуск. И среда готова к работе.

В JupyterLab есть функция перетаскивания ячеек, интегрированные инструменты просмотра данных и магазин расширений, что значительно упрощает работу аналитиков и специалистов по данным.

Переход стал проще

Переход с Jupyter Notebook на JupyterLab не вызовет трудностей благодаря их совместимости. Бояться столкнуться с порогом вхождения не стоит — пользователи Jupyter Notebook будут чувствовать себя в JupyterLab как дома. Благодаря поддержке многих языков программирования, обе эти среды станут незаменимыми помощниками для специалистов по данным.

Улучшенный Пользовательский Опыт

JupyterLab дает возможность настроить рабочую среду согласно вашим предпочтениям: выбор темы оформления, размера шрифтов; использование визуального отладчика и горячих клавиш сделают процесс программирования максимально эффективным.

Рабочее Пространство и Функции Расширения

JupyterLab предлагает обширные возможности для настройки рабочего пространства, включая разделение окон по горизонтали и вертикали. Это гибкая среда, которая развивается вместе с вами. Изучая доступные расширения на GitHub, вы сможете интегрировать дополнительные утилиты и адаптировать JupyterLab под свои нужды.

Визуализация

Работа с Jupyter Notebook напоминает путешествие по четко структурированному сюжету, в то время как JupyterLab представляет собой универсальный контроллер управления, позволяющий координировать множество сложных проектов.

Инструменты для Продвинутых Пользователей

JupyterLab предлагает продвинутые функции управления документами, визуализации данных, поддерживает различные языки программирования, предоставляет отдельные консоли для исполнения кода, терминалы и функции редактирования текстовых файлов.

Выбирайте Мудро

Что стоит выбрать:

идеально подойдет для образовательных целей, презентаций и быстрого анализа данных. JupyterLab создан для больших проектов, командной работы и глубокого исследования данных.

Решение Проблем с JupyterLab

JupyterLab придет на помощь, когда:

: Максимально адаптируйте среду под свои задачи. Вы работаете в сообществе Open Source: Легкость внесения изменений и улучшений делает JupyterLab доступной для всех.

