Сравнение эффективности функций в Python с timeit

Быстрый ответ

Для вычисления времени исполнения кода в Python можно использовать timeit.timeit() . Код передается в виде строки, а число его итераций задается через параметр number :

Python Скопировать код import timeit execution_time = timeit.timeit('sum(range(100))', number=1000) print(execution_time)

В данном примере мы измеряем время исполнения выражения sum(range(100)) , выполняемого 1000 раз. Чтобы повысить точность измерения, увеличьте значение number .

Точное измерение времени функций

Для тестирования отдельных функций напрямую вы можете использовать timeit.Timer() . Для устранения нежелательного влияния процесса измерения на результат рекомендуется применять функцию functools.partial :

Python Скопировать код from timeit import Timer from functools import partial def my_function(): # Здесь будет ваш впечатляющий код pass # Пора проверить нашу функцию! timed_run = Timer(partial(my_function)).timeit(number=10000) print(timed_run)

В этом случае использование partial помогает уменьшить лишние временные затраты, связанные с процессом измерения.

Подготовка условий с помощью setup

С помощью setup можно задать начальные условия и исключить влияние внешних факторов на результаты измерения. Это особенно полезно при тестировании "на месте" сортировки:

Python Скопировать код import timeit setup_code = """ import random my_list = list(range(100)) random.shuffle(my_list) """ test_code = """ sorted(my_list) """ # Данные будут каждый раз перемешиваться перед началом испытания times = timeit.repeat(stmt=test_code, setup=setup_code, repeat=5, number=1000) print(min(times)) # Выбираем наилучший результат из всех попыток

Визуализация

Можно рассматривать timeit как персональный секундомер (⏱) для коротких забегов, где различные участки кода соревнуются в скорости выполнения.

Имя спринтера ⏱ Время A (Цикл for) ⌚ 0.3с B (Списковое включение) ⌚ 0.1с C (Функция map) ⌚ 0.2с

Модуль timeit фиксирует время, необходимое каждому "спринтеру" для завершения дистанции, определяя победителя.

Python Скопировать код import timeit best_time = timeit.timeit("test_code", number=1000)

🏁 Готовы, старт, марш! Кому удастся прийти к финишу первым?

Работа с IPython и интеграция с командной строкой

В среде IPython использовать %timeit становится проще:

ipython Скопировать код %timeit sum(range(100))

В командной строке применяйте -m timeit :

sh Скопировать код python -m timeit -s "import random" "random.shuffle(list(range(100)))"

Флаг -s применяется для инициализации начальных условий, обеспечивая тем самым консистентность тестирования.

Сравнение производительности функций

Можно сравнить производительность различных подходов. Это похоже на конкурс эффективности кода, где под "эффективностью" понимается быстродействие:

Python Скопировать код import timeit def using_list_comprehension(): return [i for i in range(100)] def using_map_function(): return map(lambda i: i, range(100)) def using_for_loop(): result = [] for i in range(100): result.append(i) return result # Начинаем состязание! times = { 'Списковое Включение': timeit.timeit(using_list_comprehension, number=10000), 'Функция Map': timeit.timeit(using_map_function, number=10000), 'Цикл For': timeit.timeit(using_for_loop, number=10000), } # Оценим время, за которое они завершили исполнение! print(sorted(times.items(), key=lambda x: x[1]))

Исследуйте глубже

Для более продвинутого анализа производительности:

Запускайте тесты несколько раз с помощью timeit.repeat и фокусируйтесь на самом коротком времени выполнения.

и фокусируйтесь на самом коротком времени выполнения. Перемешивайте данные между тестами, чтобы исключить искажение результатов.

Изучите, как стандартная библиотека Python и алгоритм сортировки Timsort работают с частично упорядоченными данными.

Ознакомьтесь поближе с документацией, чтобы лучше понять timeit .

